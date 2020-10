Derfor hater Hogdson og Palace fredagskamper

Crystal Palace står uten seier i de elleve siste kampene de har spilt på en fredag. Vi tror heller ikke at de vinner mot Wolves.

Crystal Palace har vunnet tre av de siste fem bortekampene mot Wolves, men de tapte den siste kampen på Molineux 0-2 i juli. Vi tror de taper igjen fredag.

Wolverhampton - Crystal Palace 1,92 - 3,15 - 4,10 H (spillestopp kl. 20.55)

Premier League. Etter en treg start på sesongen har Wolves spit inn laget. De lå lenge an til å ta sin tredje strake 1-0-seier i søndagens kamp mot Newcastle, men en utligning i det 89.minutt gjorde at ulvene måtte nøye med ett poeng på Molineux.

Avgjør kampene i andre omgang

Nuno Espirito Santos menn har sanket ti poeng på de seks første kampene Det er den beste starten Wolves har hatt i den engelske toppdivisjonen siden 1979.

Samtidig er det interessant å merke seg at ulvene har gått målløse i garden etter første omgang i 58 av 82 Premier League-kamper siden opprykket til den engelske toppdivisjonen i 2018. Blant annet i de fem siste kampene.

Men; de har kun tapt én av de siste 21 Premier League-kampene når det har stått uavgjort etter første omgang.

Wolves mistet en nøkkelspiller offensivt, da Diogo Jota ble hentet til Liverpool for over en halv millard. Det har krevd tilpasninger fremover på banen. Jota er ikke eneste spilleren ulvene har mistet. Høyrebacken Matt Doherty gikk til Tottenham.

Avhengig av Zaha

Roy Hodgsons skaderammede Crystal Palace fortsatte å imponere i forrige serierunde da de slo Fulham 2-1. Det var lagets tredje seier på seks kamper. Laget har tatt ti poeng så langt, og det er en tangering av den beste seriestarten de hatt noensinne - i 2016-2017.

Nathan Ferguson, Wayne Hennessey og Conor Wickham er ale ute hos London-klubben. Midtstopperne Tyrick Mitchell og Joel Ward sliter begge med småskader. Michell blir antakeligvis spilleklar, men det er mer usikkert med Ward.

James McCarthy, Gary Cahill og James Tomkins er alle tilbake i trening, mens Jordan Ayew og Jack Butland er er friskmeldt etter tidligere å ha testet positivt på koronaviruset.

Crystal Palace-spissen Wilfried Zaha (t.v.) har scoret fem mål så langt denne sesongen Det er ett mål mer enn han scoret på 38 kamper sist sesong. Foto: Peter Cziborra (AFP)

Crystal Palace har blant annet vunnet mot Southampton og Manchester United denne sesongen, men seirene kom i en periode hvor verken Soton eller United var i form. Roy Hodgsons lag har vært veldig avhengig av Wilfried Zaha, men Jordan Ayew og Andros Townsend har også levert. Zaha har scoret fem må på seks Premier League-kamper denne sesongen.

Dette ligger an til å bli en jevnspilt match, men vi mener at Wolves har det som skal til for å vinne på hjemmebane. Han heter Raul Jimenez Meksikaneren har scoret 13 mål i Premier League i 2020. Bare Danny Ings (14) og Mohamed Salah (16) har scoret flere mål enn ham i denne perioden. Jimenez og Wolverhampton vinner fredagens kamp. Oddsen er 1,92. Det funker som singelspill.

