Derfor hater Tottenham bortekampene mot Chelsea

Tottenham har kun vunnet én av de siste 34 kampene på Stamford Bridge.

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Premier League-fotball, Martin Ødegaard er sving for Real Sociedad og i Tyskland jakter Erling Braut Haaland nye scoringer for Borussia Dortmund. I tillegg er det duket for stafetter for både kvinner og menn i VM i skiskyting i Anterselva.

Chelsea - Tottenham pause/fulltid - U/H 5,00 (spillestopp kl 13.25)

Det er kun én plass og ett poeng som skiller Chelsea og Tottenham før London-derbyet lørdag. Kampen kan bli avgjørende for hvem som spiller i Champions League neste sesong.

Jose Mourinho er tilbake på the Bridge, hvor han har opplevd sine største stunder som Premier League-manager. Denne gangen har han med seg et Tottenham-lag som har vist fin form i Premier League de siste ukene. De er ubeseiret i de fire siste kampene, og de har vunnet de tre siste. Kun Jürgen Klopp og Pep Guardiola har tatt flere Premier League-poeng siden Mourinho startet i jobben i Nord-London, men Tottenham-manageren opplever en skadekrise før kampen mot Chelsea.

Jakter Champions League-plass

Etter å ha holdt den siste Champions League-plassen mesteparten av sesongen, har Chelsea og Frank Lampard mistet grepet om fjerdeplassen etter nyttår. Kun én seier på de seks siste Premier League-kampene har skrumpet inn forspranget til Chelsea. Nå pustes de i nakken av Tottenham, Sheffield United og Manchester United.

Chelseas 0-2-tap hjemme mot Manchester United mandag gir grunn til bekymring. Kampen viste at the Blues hemmes av skader på flere av sine offensive nøkkelspillere. Heldigvis for Frank Lampard er det også spisskrisen hos Spurs. Målmaskinen Harry Kane er ute med skade, og tidligere denne uken ble det klart at den nest farligste angriperen i Totteham-stallen, sørkoreaneren Son Heung-Min, trolig er ute resten av sesongen. Son har scoret fire av de siste syv målene til Tottenham, og han scoret på viktige tidspunkt i kampene mot Norwich, Manchester City og Aston Villa.

Spurs har kun vunnet tre av 13 bortekamper i Premier League denne sesongen, og nå skal de til Stamford Bridge hvor de kun har vunnet én av de siste 34 kampene.

Usikker Chelsea-toppscorer

At Tottenham bare har vunnet to av de elleve siste Premier League-matchene denne sesongen mot andre lag som har ligget på øvre halvdel av tabellen før kampen, styrker ikke sjansene for en borteseier.

Chelsea må klare seg uten N'Golo Kante som måtte gå av banen mot Manchester United. Tammy Abraham, Andreas Christensen, Callum Hudson-Odoi og Christian Pulisic er alle usikre.

Tottenhams Erik Lamela og Tanguy Ndombele kan få sjansen fra start i lørdagens London-derby. Begge kom inn som innbyttere mot RB Leipzig.

Tamme uten Son

Det er alltid interessant når Jose Mourinho drar tilbake til Stamford Bridge, men vi tror ikke han får en god opplevelse her denne gangen. Portugiseren har for mange viktige offensive spillere ute med skader. Kampen mot RB Leipzig viste hvor tannløse Spurs er uten Harry Kane og Son Heung-Min. Vi tror ikke Spurs får med seg poeng fra London-derbyet, men de kommer til å gi Chelsea kamp.

Det har stått uavgjort til pause i seks av Chelseas 13 hjemmekamper så langt, og i tre av de siste fem kampene mellom disse agene på Stamford Bridge har det stått uavgjort etter de første 45 minuttene. Vi går for uavgjort til pause og hjemmeseier til slutt. U/H-spillet gir flotte 5,00 i odds. Spillestopp er klokken 1325.

