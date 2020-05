Derfor scorer Braut Haaland mot Bayern

Erling Braut Haaland elsker å score mot storklubbene.

Det er midtukerunde både Bundesliga og 2. Bundesliga, og det betyr flere interessante kamper på langoddsprogrammet tirsdag. Høydepunktet er uten tvil storkampen i Tyskland mellom Borussia Dortmund og Bayern Munchen.

32 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Lever kupongen her!

Borussia Dortmund - Bayern München - Erling Braut Haaland scorer mål - 2,25 (spillestopp tirsdag kl. 18.25)

Oppgjøret på Signal Iduna Park blir først og fremst en kamp om Bundesliga-tittelen, men også et møte mellom to av Europas mest effektive spisser. Statistikkene til Bayern Munchen-stjernen Robert Lewandowski og Dortmund-kometen Erling Braut Haaland er vanvittig.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Haaland har så langt scoret 41 ganger på 34 kamper for Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund. Det er ett mål mer enn Lewandowski, som har 40 nettkjenninger foreløpig – også det på 34 matcher. Duellen mellom de to kan bli avgjørende for tirsdagens kamp.

Erling Braut Haaland gjorde sin 13. kamp for Dortmund i helgen. Han har scoret i åtte av dem, men mot Wolfsburg forble han målløs. Det er likevel flere grunner til at vi tror han kan komme på scoringslisten igjen i storkampen mot Bayern Munchen tirsdag.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Scorer mest på hjemmebane

Statistikken mellom Dortmund og Bayern på Signal Iduna Park tyder på at det kan bli en målrik affære. Det har vært scoret tre mål eller mer i tre av de fire siste kampene her. Braut Haaland var ikke kommet til Dortmund da de tapte 0-4 mot Bayern på bortebane i november, og det skal serielederen være glad for. Vi tror unggutten fra Bryne kan bli en nøkkelspiller i tirsdagens kamp.

Av de ti målene Braut Haaland har scoret i Bundesliga har seks av dem kommet på hjemmebane. Tirsdag kveld er han tilbake på Singal Iduna Park.

Jærbuen trives på sin nye hjemmebane. Iallfall kan scoringsstatistikken hans tyde på det. Han har nemlig scoret i fire av fem hjemmekamper på så langt.

Dortmund skaper også mer offensivt hjemme i sin egen hule. Statistikken viser at de har scoret 74 mål i Bundesliga denne sesongen, og 45 av målene har kommet hjemme på Signal Iduna Park. Det er opplagt at det også er et argument for at vi tror at Braut Haaland kommer på scoringslisten igjen.

Elsker å plage storklubbene

Tenåringsfenomenet har også vist at han elsker å score mot storklubbene. I Champions League har han denne sesongen scoret mot Liverpool og Napoli som Salzburg-spiller, og Braut Haaland scoret også begge målene da Dortmund slo PSG 2-1 på Signal Iduna Park i åttendelsfinalen i Champions League.

Bayern-forsvaret skal få slite med å holde kontroll på den norske kraftpluggen. Vi tror at Erling Braut Haaland enda en gang scorer mot et storlag. 2,25 i odds er ikke all verden, men vi mener det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset