Desperate Viking slår tilbake på midtukekupongen

1. Rosenborg - Vålerenga

Rosenborg tok sin første seier for sesongen i Bergen søndag kveld da Brann ble slått 2-1 på bortebane etter et noe heldig seiersmål av innbytter Carlo Holse helt på tampen. Det betyr fire poeng etter fire kamper (1-1-2) og en drømmestart for vikartrener Trond Henriksen som ledet laget etter at Eirik Horneland takket for seg etter 2-3 tapet mot Bodø/Glimt i forrige uke. Det ble 3-0 i tilsvarende oppgjør for ganske så nøyaktig ett år siden.

Kantspiller Adegbenro måtte ut med skade tidlig i Bergen og det er usikkert om han er tilbake til denne. Høyreback Dahl Reitan er fortsatt ute et par uker, mens Konradsen snart er aktuell etter sin skade. Meling returnerer fra karantene. Tirsdag kom gladnyheten om at Torgeir Børven omsider er spilleklar for klubben og han kan være aktuell allerede her. Per Ciljan Skjelbred er også tilbake i Rosenborg igjen og nærmer seg et comeback.

Vålerenga kommer også de fra 2-1 seier i en kamp de avgjorde helt på tampen hjemme mot Viking på Intility lørdag kveld. Dermed har Fagermos menn sju poeng etter fire kamper (2-1-1). De to bortekampene så langt har endt med seier i Sarpsborg og tap i Skien. Tollås Nation og Oldrup Jensen var begge tilbake etter skade sist og i tillegg fikk det unge talentet Sahraoui sjansen fra start. Magnus Lekven er på utgående kontrakt og skal i følge ryktene være på vei tilbake til gamleklubben Odd. Røk hele 0-3 her i fjor.

Vi tror mest på hjemmeseier, men synes det er litt for tidlig å friskmelde Rosenborg enda. Det blir HU på begge systemene.

2. FK Haugesund - Start

FK Haugesund startet sesongen med to strake tap, men fire poeng på de to siste innebærer litt arbeidsro for trener Jostein Grindhaug. Søndag kom sesongens første trepoenger da laget vant 1-0 i Sandefjord. De to første hjemmekampene har endt med tap mot Brann og uavgjort mot et godtgående Kristiansund-lag. Grindheim og Wadji er fortsatt ute for de hvite og blå. Venstreback Stølås er tilbake for FKH igjen og kan etter hvert være aktuell for en startplass.

Start fikk så hatten passet hjemme mot Odd lørdag (0-5) og gikk på sitt andre strake nederlag etter at det ene poenget røk hjemme mot Molde (2-3) noen dager i forveien. Åpnet sesongen med to uavgjorte kamper og står med to poeng etter fire runder. I den eneste bortekampen så langt ble det 2-2 borte mot et annet nyopprykket lag, nemlig Sandefjord. Martin Ramsland er fortsatt ute med skade og nå er også Aremu ute igjen de neste ukene etter sitt comeback sist. Et stort avbrekk for de svartgule.

FK Haugesund er på gang og får tillit hjemme mot et Start-lag som får det tøft med å holde seg i Eliteserien i år. H.

3. Odd - Bodø/Glimt

En herlig kamp i vente i Skien mellom to lag som har underholdt oss mye i de siste par rundene. Odd åpnet med to strake tap før de slo voldsomt tilbake med 4-1 hjemme over Vålerenga og 5-0 i Kristiansand borte over Start lørdag kveld. Det betyr seks poeng etter fire kamper for Oddrane som vant 3-1 i tilsvarende møte forrige sesong da de endte på 4.plass i Eliteserien.

Unggutten Filip Jørgensen fikk tillit fra start av trener Nornes lørdag og kan bli en åpenbaring for klubben framover. Semb har slitt med skade og stått over de siste kampene, mens Rashani også var ute sist. Toppscorer Torgeir Børven ble tirsdag offisielt klar for Rosenborg og har dermed spilt sin siste kamp for klubben for denne gang. Sentrale Hoff på midten sliter også med en tommel og er trolig ute.

Bodø/Glimt står med full pott etter fire kamper og topper Elitserien 2020 på samme poengsum som gullfavoritt Molde. De slo Sarpsborg 08 på en ikke altfor god dag på jobben hjemme på Aspmyra søndag, men imponerte kanskje aller mest i 6-1 kampen mot FK Haugesund og i 1.omgangen av 3-2 seieren borte over Rosenborg for en liten uke tilbake. Konradsen og Sveen er fortsatt ute. I tillegg måtte midtstopper Brede Moe forlate banen sist og er usikker.

Helt åpent i Skien mellom to lag som ønsker å spille underholdene fotball. Dette kan bikke begge veier. Vi gambler litt på HB på 96-rekkeren, men spiller alle tegn på 432-rekkeren vår.

4. Stabæk - Strømsgodset

Stabæk gikk på sesongens første tap i Molde søndag (1-4) etter at de åpnet med to uavgjorte og vant 2-0 hjemme mot Sandefjord i forrige hjemmekamp her på Nadderud. Dermed har Jan Jönssons mannskap fem poeng etter fire runder og er noenlunde etter skjema. Det ble 2-1 her i fjor og 2-2 året før da gjestene berget plassen på dramatisk vis i siste runde. Kassi måtte ut med en tidlig strekk søndag og er nok ute de nærmeste ukene. Fra før er venstreback Moe langtidsskadd.

Strømsgodset er fortsatt ubeseiret etter fire kamper (2-2-0) i en sesongåpning der de kanskje nok har fått litt bedre betalt poengmessig enn hva de har gjort seg fortjent til rent spillemessig. Fikk med seg ett poeng fra hjemmemøtet med Aalesud (1-1) søndag etter kaptein Maigaards sene straffescoring. Samme mann som scoret to i Sarpsborg torsdag da laget vant 3-2 i sin forrige bortekamp. Jack ble utvist sist og soner her. Parr og Vilsvik sto over sist, mens Mendy er langtidsskadd for drammenserne.

Kommer det første tapet for Godset nå? Vi er litt inne på det. Vi liker årets Stabæk-utgave. H.

5. Viking - Sandefjord

Viking venter fortsatt på sin første seier i år etter 0-1-3 og ett fattig poeng på de fire første kampene. Det har blitt tap mot Bodø/Glimt, Brann og Vålerenga, mens de spilte 1-1 mot Mjøndalen i forrige hjemmekamp. Viste klar framgang spillemessig i Oslo lørdag kveld, men var uheldige som røk 1-2 i sluttminuttene mot Vålerenga. Har dermed kun poengløse Sarpsborg 08 bak seg på en veldig tidlig Eliteserie-tabell.

Bjarne Berntsen sover nok neppe dårlig om nettene enda, men et tap her vil nok sette i gang murringen for alvor i oljebyen. Østbø, Flem Bjørshol, De Lanlay og Hove sliter med skade, mens stortalentet Auklend sto over grunnet sykdom sist. Kan være tilbake her. Tommy Høiland er tilbake i troppen etter å ha vært vraket sist.

Etter en fin start med fire poeng på de to første har det blitt to strake tap for nedrykksdømte Sandefjord. Først ble det 0-2 borte mot Stabæk før de røk 0-1 hjemme mot FK Haugesund søndag kveld i en kamp der unggutten Peder Meen Johansen fikk sjansen fra start. Palsson sonet der, men er tilbake i denne.

Nå er det på høy tid Viking slår tilbake! Det var positive tendenser sist. H i Stavanger.

6. Aalesund - Mjøndalen

Aalesund fikk en skrekkelig start på sesongen med to strake tap og elleve baklengsmål i sekken, men to uavgjorte på rad gjør at smilet delvis er tilbake hos trener Lars Bohinen. De ledet lenge i Drammen søndag, før et sent straffespark betød 1-1 og poengdeling i bortemøtet med Strømsgodset. Nye Haugen på topp var et friskt pust for Aafk i det oppgjøret.

Sliter med masse skader og har flere sentrale navn uaktuelle her. Klinkenberg måtte ut sist og er tvilsom, mens Fredrik Carlsen heller ikke rekker denne. Fra før er navn som Nenass, Mutch og Agdestein på skadelista. Det blir nok opptelling fram mot kampstart.

Mjøndalen gikk sitt første nederlag for året søndag i 1-2 tapet hjemme mot Kristiansund BK. De åpnet med 1-2-0 på de tre første og hadde kun ett fattig baklengs før smellen sist. Har spilt 0-0 mot Stabæk og 1-1 mot Viking i de to første bortekampene. Diomande er fortsatt på skadelista for trener Vegard Hansen.

Et skadeskutt Aalesund hjemme mot et defensivt godt organisert Mjøndalen-lag gjør dette til en av kupongens aller mest krevende kamper, synes vi. Det blir HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. West Ham - Chelsea

Et herlig London-derby på menyen onsdag kveld. West Ham ligger utsatt til på 17.plass med 27 poeng foran møtet med naboen der det kun er målforskjellen som skiller laget fra Bournemouth under streken når sju runder gjenstår i det som etter alle solemerker blir en kamp for å berge plassen for David Moyes sitt mannskap. Det har blitt tre strake tap og hjemme er fasiten svake 4-3-8.

De vant riktignok 0-1 i det omvendte møtet på Stamford Bridge før jul sist disse to lagene møttes, men kommer fra 0-2 tap borte mot Tottenham sist uke og har to tap etter koronapausen. Haller, Masuaku og Ogbonna er alle fortsatt ute, men nærmer seg et comeback i West Ham-trøya.

Chelsea er videre i FA Cupen etter søndagens seier borte over Leicester. Det betyr semifinale mot Manchester United senere i sommer for tabellfireren i Premier League som har slått både Aston Villa og Manchester City 2-1 etter oppstarten i ligaen. Har 8-3-4 på bortebane, men røk 0-1 hjemme mot kveldens motstander i det forrige møtet mellom disse. Kun ett poeng skiller nå opp til Leicester på 3.plassen med sju kamper igjen. Christensen og Pulisic er begge usikre til denne.

Chelsea er i klart best form av disse og får tipset i lokaloppgjøret. En B.

8. Everton - Leicester

Everton har fått en fin start etter koronapausen med 0-0 hjemme mot seriemester Liverpool og 1-0 seier borte over Norwich sist de var i aksjon for èn uke siden. Det plasserer Ancelottis mannskap på 12.plass med 41 poeng. Det skiller for eksempel bare fire poeng opp til Tottenham som er nummer sju. 7-5-3 hjemme på Goodison. Det ble 2-2 mellom disse her i ligacupen like før jul, mens det ble 0-1 i serien sist sesong. Mina er trolig tilbake for Everton, mens Walcott, Delph, Sidibe og Gbamin trøbler. Schneiderlin er ferdig i klubben.

Leicester røk ut av FA Cupen søndag i hjemmekampen mot Chelsea (0-1) og kan nå fokusere fullt og helt på serien resten av sesongen. De er nummer tre med 55 poeng, men nå er Chelsea bare poenget bak etter at Leicester har spilt uavgjort mot Brighton og Watford i de to første seriekampene etter oppstarten. 7-3-5 borte. Pereira og Amartey er begge ute med skade, mens playmaker Maddison er usikker etter smellen sist.

En helt åpen affære på Goodison. Her er det bare å bruke markeringer. Det blir HUB på begge systemene.

9. Arsenal - Norwich

Arsenal er klare for semifinalen i FA Cupen mot Manchester City etter at de slo ut Sheffield United på bortebane i søndagens kvartfinale (2-1). Det har blitt 1-0-2 i serien etter koronaoppholdet der de har slått Southampton og tapt mot Brighton og Manchester City. 7-5-3 hjemme på Emirates. Det ble 2-2 i det omvendte møtet mellom lagene i desember i fjor like etter at Fredrik Ljungberg overtok som midlertidig manager for The Gunners. Keeper Leno, Chambers, Martinelli og Torreira er helt sikkert ute, mens Luiz og Özil begge er usikre.

Norwich er sist i ligaen med 21 poeng og nå begynner det for alvor å blinke et blått lys eller to med tanke på å berge plassen. Seks poeng skiller opp til trygg grunn med seks kamper igjen å spille. Har tapt både mot Southampton og Everton hjemme etter oppstarten og lørdag røk de også ut av FA Cupen hjemme mot Manchester United etter ekstraomganger. 1-3-11 borte. Hanley, Zimmermann og Byram er ute med skade, mens Klose soner.

Arsenal bør normalt fikse dette, selv om det ikke er noe lag vi stoler blindt på for tiden. H - under tvil.

10. Bournemouth - Newcastle

Bournemouth lever farlig der de ligger på 18.plass og under streken med sine 27 poeng. Det har blitt tre strake tap og 0-1-5 de siste seks for Joshua King & co. Kun målforskjellen skiller riktignok opp til West Ham på trygg grunn, mens det er ett poeng opp til Watford på plassen over de. 4-5-6 hjemme i sør for det vanligvis så sterke hjemmelaget. Onsdag for èn uke siden røk de 0-1 borte mot et godtgående Wolverhampton-lag. Det ble 1-2 tap i Newcastle i det omvendte møtet mellom disse i fjor høst. Wilson soner, mens Fraser, Daniels og Francis alle er ute. King og Billing er i skrivende stund begge tvilsomme.

Newcastle røk ut av FA Cupen søndag kveld i 0-2 tapet hjemme mot Manchester City. I serien er de nummer 14 med 39 poeng - det betyr at plassen etter alle solemerker allerede er berget i det som tross alt kan sies å være en positiv sesong for Steve Bruce sitt mannskap. Småpene 2-2-0 siste fire i ligaen der de kommer fra 1-1 hjemme mot Aston Villa sist de var i aksjon. 4-2-9 borte. Clark og Lejeune mangler, mens Ritchie er usikker.

Motivasjonen bør tale for hjemmeseier mot et Newcastle-lag som var i aksjon så sent som søndag kveld. Det blir HU.

11. Preston - Derby

Nummer sju mot nummer åtte på tabellen dette. Et oppgjør mellom to lag som jakter en Play Off-plass (nummer 3-6) da avstanden opp til de to lagene som rykker direkte opp er for stor. Preston er på 7.plass med 57 poeng, samme poengsum som gjestene, når sju runder gjenstår. Tre poeng skiller opp til Cardiff på den viktige 6.plassen. Det har blitt èn uavgjort og ett tap etter oppstarten - lørdag røk de 1-3 hjemme mot nettopp Cardiff. Pene 11-3-6 hjemme på Deepdale. Det omvendte møtet mellom disse i Derby i fjor høst endte med 1-0 seier til vertskapet. 0-0 her sist sesong.

Derby er nummer åtte med like mange poeng som hjemmelaget (57) og har for alvor meldt seg på i jakten på en Play Off-plass etter to strake seire etter koronapausen. Det har blitt 2-1 borte over Millwall og 2-1 hjemme over Reading nå sist. Bortefasiten viser 4-5-10. Fikk med seg ett poeng her i fjor og vant 1-0 da de møtte Preston hjemme før jul.

En vanskelig kamp mellom to lag som jakter Play Off. Det blir HU på begge systemene.

12. Sheffield Wednesday - West Bromwich

Sheffield Wednesday har fire poeng av seks mulige etter oppholdet. Det har blitt 1-1 hjemme mot Nottingham før de slo til med 2-1 borte over Bristol City søndag. Det plasserer onsdagslaget på 13.plass med 52 poeng. Det skiller åtte poeng opp til Play Off med sju kamper igjen å spille. 7-6-6 på eget gress. De røk 1-2 i det omvendte møtet mellom disse på The Hawthorns i slutten av november i fjor.

West Bromwich har vært i rute til Premier League igjen hele sesongen, selv om det bare har blitt ett poeng på de to første kampene etter oppholdet. Fredag røk de 0-1 borte mot tabelltreer Brentford, noe som innebærer at avstanden ned til nettopp de er bare fem poeng nå. Holder nervene? I den første kampen etter koronapausen ble det 0-0 hjemme mot byrival Birmingham. Pene 11-6-3 gjør dem til ligaens beste bortelag.

Vi har en liten følelse av at WBA slår tilbake og reiser seg igjen her. Motivasjonen kan fort bli avgjørende mot et hjemmelag uten allverden å spille for. B på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

