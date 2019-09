Det blir alltid målrikt med Brann på Lerkendal

For et herlig oddsprogram denne lørdagen. Det spilles åtte kamper i Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City og Tottenham er i aksjon. I tillegg er det full rulle i engelsk Championship, League One og League Two. Det utvilsomme høydepunktet er likevel den største klassiskeren i norsk fotball, oppgjøret mellom Rosenborg og Brann. Det spilles lørdag klokken 2000. Ellers spiles det kamper i alle de andre store ligaene i Europa.

Rosenborg - Brann Over/Under ant. mål fulltid 2.5 - Over 1,74 i odds (spillestopp kl. 1955)

Lørdag kveld er det klart for en av de srore klassikerne i norsk fotball. Da barkerRosenborg og Brann sammen på Lerkendal. Formpilen har pekt i hver sin retning for disse to lagene siden det første møtet i Bergen i mai.

Rosenborg og agets nye trener Eirik Horneland fikk en grusom start på sesongen. De hadde kun én seier på de åtte første kampene, før trønderne slo Mjøndalen 3-2 like før bortekampen i Bergen. Den gangen lå Brann åtte poeng foran Rosenborg og var storfavoritter. Men gjestene vant sin første bortekamp for sesongen i Vestlandets hovedstad. De slo bergenserne 1-0 på Stadion etter at David Akintola ble matchvinner like før slutt.

Etter seieren i Bergen har Rosenborg tatt flest poeng av alle lag i serien (30, foran Molde på 27), mens Brann har tatt 14 poeng færre enn lørdagens motstander. Kanskje ikke så rart at RBK er skyhøye favoritter på oddsen. Hjemmeseier gir bare 1,47 i odds. Brann-seier derimot belønnes med 6,90 i odds.

Disse to lagene har bydd på noen underholdende kamper de siste ti årene, og ikke minst mange scoringer.

Siden 1-1-kampen for ti år siden har det blitt spilt åtte seriekamper med en seierherre på Lerkendal. Rosenborg har vunnet seks, Brann har vunnet to. Den siste borteseieren kom i fjor da Brann vant 2-1 på Lerkendal. Før dette hadde Rosenborg vunnet fem på rad.

De åtte kampene har gitt 36 scoringer, noe som igjen tilsier over fire mål per møte. I de åtte siste kampene på Lerkendal har det vært scoret tre mål eller mer. Når man tar med at tre av de fire siste bortekampene til Brann har inneholdt tre mål eller mer, og at det har vært scoret fire mål eller mer i de fire siste hjemmekampene til RBK, så er det interessant å gå for at det scores mer enn 2,5 mål i denne kampen. Oddsen er 1,74. Denne kan spilles som singel, men vi bruker den i en dobbel.

SCO Angers - SC Amiens 1,62 - 3,20 - 5,00 H (spillestopp kl. 1955)

Angers har vært den store positive overraskelsen i Ligue 1 denne sesongen. Laget, som endte nede på en anonym 13.-plass sist sesong, ligger etter syv serierunder på delt førsteplass sammen med PSG. Begge lagene har tatt 15 poeng.

Angers vant sin femte kamp denne sesongen på onsdag, da de tok en fortjent 2-0-seier mot Toulouse på bortebane. Selv om Angers skapte flest sjanser, så måtte de vente til det 86. minutt før de tok ledelsen ved Rachid Alioui.

Stéphane Moulin sine menn har vært solide denne sesongen, og de er før helgens kamper det mestscorende laget i den franske toppdivisjonen med 15 mål hittil. PSG har til sammenligning scoret tov mål på sine syv kamper.

Amiens har en beintøff oppgave. Angers har nemlig vunnet alle fire hjemmekampene sine og målforskjellen er imponerende 12-2!

Luka Elsner sine menn tapte midtukekampen mot Bordeaux 1-3, men det positive var at de spilte seg frem til flest målsjanser. Det slet de med i starten av sesongen.

Samtidig har forsvarsspillet vært svakt. De har sluppet inn tolv må på syv kamper. Det er kun to lag som slipper inn flere mål enn dem.

Amiens har også vært elendige på bortebane i 2019. Den slo Metz i forrige bortekampen, men det var lagets første seier på fremmed gress siden desember 2018. Jeg tror de får problemer mot et Angers-ag som er i superform. Vertene har vunnet alle hjemmekampene sine så langt, og jeg tror også de gjør kort prosess med Amines. Gjestene har tross alt ikke scoret i de fire siste kampene mot Angers. Hjememseier gir 1,62 i odds.

Lørdagens dobbelttips er SCO Angers + over 2,5 mål til full tid i kampen mellom RBK og Brann. Denne kombinasjonen gir 2,82 i odds. Spillestopp er klokken 1955.

