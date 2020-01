Manchester United hviler trolig nøkkelspillere. Vi tror det blir en lang kveld på Old Trafford.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddssingel håndball-EM: Danmark må ha hjelp av Island

Oddstips: Håndball-EM, fotball og hockey - sjekk onsdagens oddstips

V75 Bjerke: Herlig V75-omgang på Bjerke i kveld

V75 onsdag/lørdag: Se løpene gratis på Nettavisen

V4 Østersund: V4-lunsj med potensial

Håndball-EM herrer: Her er kampoversikten og sendetidspunkter



Det er et innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss onsdag. I håndball-EM spilles det to meget avgjørende kamper i gruppe E der Danmark kan være ute av EM når de starter sin kamp mot Russland i kveld. I England er det to omkamper i 3. runde i FA-cupen med Manchester United - Wolverhampton som den klart mest interessante. I Italia spilles det åttedelsfinale i Coppa Italia og det spilles tre hengekamper i Ligue 1 i Frankrike. På hockeyfronten er det full runde i Hockeyallsvenskan og det spilles to kamper i NHL natt til torsdag. Og sist men ikke minst, spilles det fem kamper i Eliteserien i håndball for kvinner her hjemme.

NB! Onsdag er det ca 278 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Manchester United - Wolverhampton - U 3,35 (spillestopp kl 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Omkamp, FA-cupen, 3. runde. Både Manchester United og Wolves gjorde store endringer på startelleverne før kampen på Molineux for ti dager siden. Det ble et tamt oppgjør som endte 0-0. Det er en viss fare for at onsdagens kamp kan bli en reprise, for både Ole Gunnar Solskjær og Nuno Espirito Santo er ventet å gjøre endringer på lagene til omkampen på Old Trafford. Samtidig er nok begge managerne interessert i å avgjøre kampen i ordinær spilletid for å unngå et par blytunge ekstraomganger.

United styrket selvtilliten i helgen da de banket Norwich 4-0 hjemme på Old Trafford, men kanarifuglene er bunnlaget i Premier League, så det spørs hvor stor vekt man skal legge på den prestasjonen. De får antakeligvis en tøffere match mot Woverhampton.

Men Ole Gunnar Solskjærs menn har vært solide hjemme på Old Trafford. 1-3-tapet i ligacupen mot Manchester City i forrige uke er Uniteds eneste hjemmetap på de 15 siste kampene.

​ Flax-lodd​

Wolverhampton på sin side skuffet stort i helgen, da de bare klarte 1-1 hjemme mot Newcastle, men ulvene var det beste laget og bare et par feberredninger av Martin Dubravka reddet the Magpies.

Dette var fjerde kampen til Wolves på rad uten seier, og selv om de er ute av form før turen til Manchester så frykter ikke Wolves et United-lag de har et godt tak på. Wolverhampton er ubeseiret i de fem siste kampene mot De røde djevlene. De står med to seire og tre uavgjorte mot United siden 2018. 0-0-kampen på Molineux tidligere denne måneden var første gang ulvene klarte å holde nullen mot United. Det var også første gang United holdt tett bakover mot Wolves på to år.

Manchester United møter Liverpool i helgen, og det er derfor ventet at Solskjær vil hvile flere spillere. Marcus Rashford og Anthony Martial er de heteste kandidatene til å få seg en pust i bakken. Det betyr at Mason Greenwood sannsynligvis får sjansen fra start. Harry Maguire får sannsynligvis også spillefri, men Jesse Lingard er tilbake etter sykdom. Tahith Chong, Phil Jones og Sergio Romero er blant benkesliterne som kan få spilletid onsdag. Juan Mata er også aktuell fra start.

Manchester United har scoret i alle kampene på Drømmenes teater denne sesongen. Marcus Rashford har vært en nøkkelspilller offensivt hos Ole Gunnar Solskjærs mannskap, og jeg tror vertene får problemer om han blir spart i denne kampen, slik ting tyder på.

Wolves er en uavgjortspesialist. De har delt poengene i fem av elleve bortekamper. Disse lagene har også spilt uavgjort i de to siste møtene, så lagene er ganske jevne. United uten Rashford er ikke like skarpe offensivt. Det er bare å forberede seg på en lang kveld på Old Trafford. U gir fine 3,20 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset