Det blir en lang natt for Zuccarello og Minnesota

Florida Panthers - Minnesota Wild 1,95 - 4,05 - 2,75 U (spillestopp kl. 0055)

NHL, ishockey. Florida stoppet tapsrekken da de søndag kveld slo Nashville Predators. Laget fra Sunrise utenfor Fort Lauderdale sto med tre strake tap før 3-0-seieren i BB&T Center mot laget fra countryhovedstaden.

I den kampen var den en 25 år gammel kanadisk keeper som sto frem som kampens store spiller. Chris Driedger reddet 27 skudd og holdt nullen i sin første NHL-kamp fra start natt til søndag.

Panthers-trener Joel Quenneville antydet allerede mandag at Driedger ville få sjansen fra start igjen mot Minnesota, og det er nå bekreftet at 25-åringen står mellom stengene i nattens match. Det betyr at målvaktstjernen Sergei Bobrovsky blir benket. Bobrovsky har ennå ikke klart å leve opp til forventingene etter at han skrev under en syvårskontrakt med Florida-klubben i juli verdt nærmere 700 millioner.

Nattens kamp er den andre i en rekke på ni hjemmekamper på rad for Florida Panthers. Det er den lengste rekken med hjemmekamper i klubbens historie. Panthers ligger på andreplass i Atlantic Division før nattens kamper, 12 poeng bak Boston Bruins som topper tabellen.

Florida viser bra hjemmeform. De har vunnet fire av de fem siste kampene i BB&T Center. Mars Zuccarello og lagkameratene i Minnesota har ikke imponert på bortebane. De har bare vunnet fem av 17 bortekamper så langt, men de har vist fremgang på borteis. De står med to seire på de fire siste bortekampene, og i de to siste kampene sto det uavgjort etter ordinær spilletid.

Før nattens kamp har Minnesota tre seire på rad, og de har vunnet syv av de siste ti kampene mot Panthers. Det gir dem et lite psykologisk overtak.

Nattens kamp kan fort bli avgjort av målvaktene. Det er ennå ikke bekreftet hvem Minnesota plasserer mellom stengene. Kaapo Kahkonen gjorde sin NHL-debut forrige tirsdag, da Minnesota vant 3-2 borte mot NY Devils. Den 23 år gamle finnen stoppet 32 skudd, og var en viktig årsak til at Wild fikk med seg alle poengene.

Veteran-målvakten Alex Stalock gjorde 26 redninger for Minnesota da Zuccarello & Co slo Dallas etter straffeslag på søndag. Han får trolig sjansen igjen i natt siden Devan Dubnyk ikke er med til Florida på grunn av konens helseproblemer. Dubnyk, som har startet 13 kamper denne sesongen, har vært borte siden 16. november.

Disse lagene har få skader. Minnesota må klare seg uten Greg Pateryn som ikke har spilt så langt denne sesongen, mens Panthers mangler Jayce Hawryluk. Det er ingen sentrale spillere på skadeliten hos noen av lagene.

Det er to rutinerte trenere som møtes i Sunrise. Quenneville er inne i sin første sesong som trener i Florida etter å ha vunnet tre Stanley Cup-titler med Chicago Blackhawks, og Boudreau var årets trener i NHL i 2008 da han styrte i Washington Capitals. Boudreau er under press. The Wild kom seg ikke til playoffen sist sesong De har et veteran-lag med spillere som Eric Staal (35), Zach Parise (35), Mats Zuccarello (32) og Mikko Koivu (36). Også forsvarsspillerne Ryan Suter (34) Jared Spurgeon (30) og Brad Hunt (31) har passert 30 år.

Det har stått uavgjort etter ordinær spilletid i tre av de fem siste kampene til Minnesota. Jeg ser for meg en jevnspilt kamp i natt, og jeg tror denne kampen må avgjøres etter spilleforlengelse eller straffeslag Oddsen på at det står uavgjort etter ordinær spilletid er 4,05.

