Det blir garantert 1 norsk millionær fredag, men noen kan vinne 353 millioner

Hver eneste fredag blir en ny nordmann millionær på Eurojackpot, men en heldig vinner kan bli veldig rik.

Eurojackpot er det nye favorittspillet til nordmenn, og det er kanskje ikke så rart. For kun tre uker siden vant en nordmann 485,1 millioner og klatret opp på førsteplass over største premieutbetalinger i Norge.

Her kan du levere Eurojackpot

Nå, altså bare 3 uker senere, så er potten oppe i 353 millioner. Vinner du den får du ikke førsteplassen på premiestigen i Norge, men tar en god fjerdeplass. Samtidig, vinner du 353 millioner norske kroner er det vel neppe plassen på premiestigen som er viktigst.

Så mye kan du tjene i året

For de aller fleste nordmenn vil det bety et bekymringsløst liv, rent økonomisk. Hadde du for eksempel satt pengene i indeksfond, selv i ustabile tider som nå, det siste året ville du fått en avkastning - altså tjent - nesten 53 millioner kroner. Det vil si at du kunne brukt de pengene, og fortsatt hatt 353 millioner kroner.

Vil du være med på trekningen fredag kveld bør du samtidig huske at det alltid er en norsk vinner av 1 million kroner, og at du må levere før klokken 19:00

Du kan levere kupongen din her på 1-2-3

PS! Har du prøvd å skrape Flax på nett? Det kan du gjøre her

Vinnersannsynlighet Eurojackpot:

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr