Det blir målfest mellom Arsenal og Manchester City

Det lukter mål lang vei i søndagens kamp mellom Arsenal og Manchester City på Emirates.

Søndagens langoddsprogram er fullspekket fra tidlig morgen til langt på kveld. I Håndball-VM er det klart for både bronsefinale og finale. Det spilles tre kamper i Premier League der Manchester United tar imot Everton, mens det er storkamp på Emirates mellom Arsenal og Manchester City. Ellers er det kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1 og det er masse verdenscup på menyen. Langrenn fra Davos, skiskyting fra Hochfilzen, hopp fra Klingenthal og storsalåm fra Val d'Isere.

NB! Onsdag er det ca 205 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Arsenal - Manchester City over 3,5 mål - 1,85 (spillestopp kl 17.25)

Fredrik Ljungberg kunne notere en sterk borteseier for Arsenal mot West Ham mandag kveld, etter at the Gunners snudde 0-1 til 3-1 seier. Det var tross det ingen imponerende innsats av Arsenal, da formløse West Ham er en takknemlig motstander for de fleste om dagen. Nicolas Pepe var best hos Arsenal den dagen, men har var ikke med mot Standard Liege torsdag og er høyst usikker. Det er også Hector Bellerin. Kieran Tierney, Granit Xhaka, Rob Holding og Danny Ceballos er alle uaktuelle.

Manchester City fortsetter å dominere fotballkamper, men har vært svake defensivt denne sesongen og fraværet av stopperkjempen Laporte har vært merkbart. Stopperkollega John Stones er også ute og toppscorer Sergio Aguero er fortsatt ute. Røk 1-2 hjemme for Manchester United forrige lørdag, til tross for massivt trykk gjennom hele 2. omgang. Har stort sett vært best i alle kampene de har spilt denne sesongen, men fakta viser 10-2-4 totalt og hele 14 poeng opp til serieleder Liverpool.

Arsenal har vært involvert i en rekke målrike oppgjør på hjemmebane, mens Manchester City har godt over 3,5 mål i sju av sine åtte bortekamper i Premier League denne sesongen. Både Arsenal og Manchester City er bedre offensivt enn defensivt. 1,85 på at kveldens kamp går over 3,5 mål er bra odds og spilles. Objektet kan dessverre ikke singelspilles, så vi må kombinere.

Valencia - Real Madrid B 1,80 (spillestopp kl 20.55)

Valencia med en knallsterk seier borte mot Ajax i Champions League ble dermed gruppevinner og tok seg videre til sluttspillet. Til tross for en del skader, viser også laget bra form i La Liga og står med 4-1-1 på sine seks siste seriekamper. Er ubeseiret hjemme på Mestalla og står med 4-4-0 på sine åtte første hjemmekamper. Ligger på 8. plass med 26 poeng og har kun fem poeng opp til Sevilla på 3. plass. Det er store skadeproblemer for Valencia for tiden. Kevin Gameiro, Maxi Gomez, Jesper Cillesen, Goncalo Guedes og Cristiano Piccini er definitivt ute og det svekker laget.

Real Madrid stilte uten Sergio Ramos, Toni Kroos, Marcelo, Eden Hazard og Karim Benzema i onsdagens betydningsløse bortekamp mot Club Brügge i Champions League, men vant likevel komfortabelt 3-1. Hazard og Marcelo er ute med skader, mens både Ramos, Benzema og Kroos er tilbake i startoppstillingen søndag. Viser form i La Liga og står med 16 poeng på de seks siste seriekampene og er a poeng med serieleder Barcelona. 4-2-1 på de sju første bortekampene. Ferland Mendy soner karantene.

I og med at Barcelona måtte nøye seg med 2-2 borte mot Real Sociedad lørdag, det betyr at Real Madrid overtar serieledelsen med seier i kveld. Valencia har tunge fravær og Real Madrid spilles til 1,80 i odds. Kombinert med over 3,5 mål i kampen mellom Arsenal og Manchester City får vi en dobbelodds på 3,33.

Klikk her for å levere dette spillet