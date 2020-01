Det blir målfest mellom Manchester City og Manchester United

Alt tyder på en skikkelig målfest i kveldens semifinale-retur mellom Manchester City og Manchester United i ligacupen.

Det er et par skikkelige godbiter på onsdagens langoddsprogram. Det er klart for returoppgjøret i semifinalen i ligacupen mellom Manchester City og Manchester United på Etihad og Liverpool møter West Ham til hengekamp i Premier League på London Stadium. Det er kvartfinale i Coppa Italia mellom Inter og Fiorentina, og det er flere kamper fra den spanske cupen. Ellers spiller både Celtic og Rangers kamper i skotsk Championship. Det er full runde i den norske Eliteserien i håndball. På hockeyfronten er det full runde i Hockeyallsvenskan og natt til torsdag spilles det seks kamper i NHL.

Manchester City - Manchester United over 3,5 mål - 2,00 (spillestopp kl 20.40)

Manchester City var helt overlegen i det første oppgjøret på Old Trafford og har 3-1 å gå før returoppgjøret. Tapte som kjent seriekampen hjemme mot Manchester United 7. desember, men var blant annet Marcus Rashford med for United. Manchester City har vært gode etter det og vant meget komfortabelt 4-0 hjemme mot Fulham i FA-cupen søndag. Pep Guardiola og Manchester City vant både FA-cupen og ligacupen forrige sesong. Og de vant også ligacupen sesongen 2017/18. Aymeric Laporte var tilbake etter fem måneder på sidelinjen i forrige ukes seriekamp mot Sheffield United, men var ikke med mot Fulham i FA-cupen i helgen og er usikker til kveldens kamp. Leroy Sane er ellers eneste fravær for City.

Marcus Rashford var Uniteds store spiller da de slo City 2-1 for en drøy måned siden på Ethand. Men han er ute med skade for tiden og det merkes på lagets prestasjoner. Tre av de fire siste seriekampene for United er tapt, men Manchester United holder fortsatt 5. plassen i Premier League og det er kun seks poeng opp til Chelsea på 4. plass. Paul Pogba, Scott McTominay, Marcus Rashford, Marcos Rojo og Axel Tuanzebe er alle ute med skader. Midtbaneankeret Nemanja Matic er tvilsom etter å å ha pådratt seg en smell i søndagens FA-cup kamp mot Tranmere.

Manchester United vant altså 2-1 i seriemøtet på Etihad 7. desember, men da var Marcus Rashford en sterk bidragsyter. Manchester City vant 3-1 sesongen 2018/19, mens Manchester United vant 3-2 på Etihad sesongen 2017/18.

Manchester City er satt til 1,30 i odds i kveld, spillmessig er det helt uinteressant. Da frister det langt mer med et målspill. Siden utgangspunktet er 3-1 til Manchester City etter første kamp, ligger alt an til rette for en målrik kveld på Etihad. 2,00 på at kampen går over 3,5 mål er fin odds og spilles. Dessverre kan ikke det objektet singelspilles, så vi må kombinere.

Gillingham - Shrewsbury H 2,00 (spillestopp kl 20.40)

League One. Gillingham på 14. plass med 36 poeng, men har faktisk ikke mer enn seks poeng opp til Sunderland på playoff. Solide 7-3-4 på hjemmebane. Manager Steve Evans kan mønstre et helt skadefritt mannskap.

Shrewsbury brukte garantert mye krefter i søndagens hjemmekamp i 4. runde av FA-cupen mot Liverpool. Kom bakpå 0-2 i den kampen, men kom tilbake og fikset 2-2 og omkamp mot et svært B-preget Liverpool. Ligger på 16. plass med 34 poeng og har moderate 3-6-4 på bortebane. Formen er heller ikke på topp, de står uten seier på sine fem siste seriekamper (0-3-2).

Gillingham er uten tap på sine ni siste seriekamper (3-6-0) og skal ha gode sjanser mot et kanskje litt slitent Shrewsbury. 2,00 på hjemmeseier er godkjent odds og kombineres med over 3,5 mål i kampen mellom Manchester City og Manchester United. Totalodds på denne dobbelen blir dermed friske 4,00.

