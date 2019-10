Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Spillsenteret: Vi har vurdert tirsdagens viktigste kamper

Oddsdobbel: Det blir målfest på Etihad

Oddssingel CL: Noe er galt med Tottenham

Oddssingel Championship: Herlig odds på Swansea

Oddssingel Championship: Mer trøbbel i vente for Leeds

V65 Forus: Banker allerede i V65-1

V4 Axevalla: Lerum på mulige supersjokk

Vi har en herlig midtuke foran oss på Langoddsen og allerede tirsdag er det åtte kamper fra Champions League på langoddsprogrammet. I tillegg er det midtukerunde i Championship i England og det spilles sju kamper i kveld. Også i League One og League Two er det midtukerunder, ergo er det et omfattende program i kveld. Legg så til 10 kamper i NHL natt til onsdag og tirsdag kveld er det kamp i Get-ligaen mellom Manglerud Star og Storhamar.

NB! Onsdag er det ca 56 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Manchester City - Atalanta over 3,5 mål - 1,73 (spillestopp kl 20.55)

Manchester City slo ventet tilbake etter det forsmedelige 0-2 tapet hjemme mot Wolverhampton i siste serierunde før landslagspausen og vant greit 2-0 borte mot Crystal Palace lørdag. I og med at Liverpool kun fikk med seg ett poeng fra søndagens bortekamp mot Manchester United, er det nå seks poeng opp til Liverpool på førsteplassen. Den godeste Pep Guadiola er ikke redd for å teste utradisjonelle løsninger og midtbaneankeret Rodri dannet midtstopperpar med Fernandinho mot Palace. Men Pep kan nå glede seg over at både Otamendi og John Stones er friskmeldt, det samme gjelder for Kyle Walker og langtidsskadde Benjamin Mendy er også i sving igjen. Nå er det kun Laporte og Leroy Sane som mangler, de er til gjengjeld ute i lang tid. City har som ventet full pott i gruppe C etter å ha beseiret Shaktar Donetsk 3-0 borte og Dinamo Zagreb 2-0 hjemme.

Atalanta har hatt en meget dårlig start på gruppespillet. De innledet med 0-4 tap borte mot Dinamo Zagreb og fulgte opp med 1-2 tap hjemme for Shaktar Donetsk og er i trøbbel i forhold til avansement. Har ellers hatt en bra start i Serie A og står med 17 poeng og ligger på 3. plass etter åtte serierunder. Ledet 3-0 til pause borte mot Lazio lørdag, men rotet vekk ledelsen og det endte 3-3. Det er mildt sagt målrikt i Atalantas kamper, de snitter over fire mål per kamp i Serie A. Duvan Zapata er usikker til kveldens kamp, han var ikke med mot Lazio.

Det mestscorende laget i Premier League (29 mål på ni seriekamper) mot det mestscorende laget i Serie A (21 på åtte seriekamper), må da borge for en målfest på Etihad i kveld. 1,22 på hjemmeseier frister ingenting i kveld. 1,73 på at kampen går over 3,5 mål er derimot klart mer interessant og blir vårt utvalgte spill. Objektet kan ikke singelspilles, så vi må kombinere.

Queens Park Rangers - Reading H 1,75 (spillestopp kl 20.40)

Sterk borteseier for QPR lørdag med 3-2 borte mot Hull og London-laget avanserte dermed til 5. plass og er kun tre poeng bak serieleder West Bromwich. QPR-manager Mark Warburton har ingen nye skader eller karantener etter lørdagens kamp. QPR er det største formlaget i Championship med seks seire på de åtte siste seriekampene.

Reading har tapt sju av sine tolv seriekamper, men tok sesongens tredje seier da Preston ble slått 1-0 hjemme lørdag. Moderate 1-2-3 på seks spilte bortekamper. Lucas Boye og Lucas Joao er begge langtidsskadd, mens både Charlie Adam og Yakou Meite må testes nærmere kampstart.

Det står 1-3-0 på de fire siste tilsvarende på Lofthus Road. QPR er i kanonform og selv om 1,75 på hjemmeseier kanskje er litt snaut, får det duge som kombinasjonsobjekt meed over 3,5 mål i kampen mellom Manchester City og Atalanta. Totalodds på denne dobbelen blir da 3,03.

Klikk her for å levere dette tipset