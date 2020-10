Det er bare å gjøre klar Extra-smilet

Tirsdag er Extra-dag - og som vanlig venter to millioner kroner i potten. Hvem får et ekstra bredt smil om munnen denne uken?

Det er en rekke vinnersjanser i Extra, nærmere bestemt 16 stk. per kupong. For den som blir trukket ut som Extra-kandidat, er det bokstavelig talt ekstra spennende.

Toppremien er nemlig på to millioner kroner.

Her kan du levere Extra

Tirsdag 29. september gikk det ikke helt til topps for Extra-kandidaten, men likevel kunne kvinnen fra Ålesund innkassere over 700 000 kroner.

- Jeg har ikke spilt Extra på 10 år, men fikk lyst til å levere en kupong i går. Det gjorde jeg lurt i, sa kvinnen da vi tok kontakt etter trekningen.

Mens pengene var på vei inn på sunnmøringens bankkonto, gikk smilet trill rundt hos den glade vinneren.

- Jeg klarer ikke å slutte smile. Jeg går ut av mitt gode skinn, sa hun.

Tirsdag er det igjen muligheter for brede Extra-smil.

Vinnersjanse Extra:

Vinnersjanse for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360 000 per kupong. Utdypende: Vinnersjanse for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360 000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersjansen ca. 1:360 000 per kupong.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr