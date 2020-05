Det er én måned siden de vant. Får fremdeles ikke tak i tre millionærer

- Det er uvanlig at vi har å mange som vi ikke har fått kontakt med etter så lang tid, sier trekningsredaktør, Lars Hulleberg.

Onsdag 8. april vant en mann fra Asker 3,2 millioner kroner i Joker. Mannen i 80-årene har verken besvart oppringingene fra Norsk Tipping eller selv tatt kontakt med spillselskapet i løpet av de siste fem ukene.

Tre dager senere, lørdag 11. april, var det Supertrekning i Lotto. Da ble det trukket ut 48 ekstra Lotto-millionærer. To av dem har Norsk Tipping oppnådd kontakt med.

- Vanligvis melder vinneren seg i løpet av noen få dager. Det er sjelden at vi har tre milionærer vi ikke har fått snakket med etter én måned, sier trekningsredaktør i Norsk Tipping, Lars Hulleberg.

Nå bes de tre å ta kontakt med spillselskapet.

- Jeg har jobbet i Norsk Tipping i fire år, men jeg har aldri opplevd at vi ikke har fått tak i så mange millionærer etter så lang tid. Det er uvanlig, påpeker han.

- Ringte dem daglig i to uker

To av de tre vinnerne som er over 80 år. Det er ikke alle i den alderen som verken sjekker kupongene sine eller bankkontoen sin jevnlig. Derfor kan ikke Norsk Tipping være sikker på at spillerne vet at de har vunnet.

- Vi ringte dem daglig i nesten to uker, men nå kommer vi ikke til å kontakte dem mer. Det er ikke sånn at vi må snakke med dem, men det er likevel en grunn til at vi ringer. Vi har et ønske om å informere dem om premien, slik at de er forberedt på at de får en stor pengesum inn på kontoen I tillegg er det slik at alle som vinner to millioner kroner eller mer i Norsk Tippings spill tilbys også økonomisk veiledning på spillselskapets regning, og det vil vi at de skal være klar over, forklarer Hulleberg.

Her er millionvinnerne Norsk Tipping ikke har fått snakket med:

Mannen i 80-årene fra Asker vant 3.251.000 kroner i Joker. Han kjøpte vinnerkupongen i nabokommunen Asker. Den ble kjøpt i kassen hos Rema 1000 Spikkestad.

Mann fra Alver kommune i 60-årene vant én million i Supertrekningen. Kjøpte kupongen hos Rema 1000 Manger. Telefonen ringer, men Norsk Tipping får ikke svar.

Kvinne fra Molde i 80-årene vant én million i Supertrekningen. Hun kjøpte kupongen hos Narvesen rutebilstasjonen Molde. Telefonen ringer, men Norsk Tipping får ikke svar.