Det er vinn eller forsvinn for Island

Torsdagens langoddsprogram byr på sju EM-kvalifiseringskamper og en bråte med VM-kvalifiseringskamper i Asia samt en del kvalifiseringskamper til Afrikamesterskapet. På hockeyfronten er det tre kamper i Get-ligaen her hjemme, mens det er full serierunde i SHL i Sverige. Natt til fredag spilles det åtte kamper i NHL.

Tyrkia - Island 1,68 3,50 4,25 B (spillestopp kl. 1755)

Med 19 poeng av 24 mulige, så trenger Tyrkia bare å unngå tap mot Island – eller de må slå Andorra i siste kampen i gruppespillet – for å komme seg til EM.

Dersom Senol Gunes' lag tar ett poeng eller tre mot Island, vil Tyrkia kvalifiserte seg for EM-sluttspillet for femte gang. Tyrkia har vært et av de mest solide defensive lagene i EM-kvalifiseringen. De har kun sluppet inn tre mål på åtte kamper og topper gruppe H på grunn av bedre innbyrdes statistikk mot Frankrike. Bare Belgia (ett mål), Poen (to mål) og Ukraina (to mål) har sluppet inn færre enn Tyrkia i EM-kvaliken så langt.

Senol Gunes' menn har scoret 16 mål på åtte kamper, og Everton-angriperen Cenk Tosun er toppscorer med fem mål på seks kamper. Fortuna Dusseldorf-stopperen Kaan Ayhan, som scoret det sene utligningsmålet mot Frankrike i slutten av oktober, har scoret tre ganger på syv kvalifiseringskamper. Det er en imponerende statistikk for en forsvarsspiller.

Gunes har flere alternativer på midtstopperplassen. Merih Demiral fra Juventus, Ozan Kabak fra Schalke 04, Kaan Ayhan og Leicester Citys nye stopperstjerne Caglar Soyuncu. Siden Demiral har fått lite spilletid i Juve, så er det sannsynlig at Soyuncu og Ayhan spiller sammen i midtforsvaret.

Tyrkia, som tidligere har spilt i en 4-1-4-1-formasjon, valgte å spille i en 4-3-3-formasjon mot Albania og Frankrike i oktober. Det er usikkert hvilken formasjon Gunes velger å bruke i torsdagens match. Kaptein Emre Belozoglu er usikker. Dersom han ikke blir spilleklar, vil trolig Okay Yokuslu starte sentralt på midtbanen sammen med Ozan Tufan og Mahmut Takdemir. Irfan Can Kahveci er et annet alternativ, men 24-åringen fra İstanbul Basaksehir er i ferd med å trene seg opp igjen etter en skade og blir sannsynligvis ikke spilleklar..

Verken Burak Yilmaz eller Cenk Tosun får mye spilletid i sine respektive klubber, men veteranen Yilmaz trolig få sjansen på topp fra start torsdag, mens Evertons Cenk Tosun starter på en av flankene.

Gokhan Akkan har forlatt landslagssamlingen på grunn av en skade. Rizespor-keeperen ble ersattet av Fenerbahce-målvakt Altay Bayindir. Dette er hans første innkalling til landslaget.

Island har ambisjoner om å ta seg til sitt tredje sluttspill på rad. De tok seg til kvartfinalen i EM i 2016, og de klarte også å ta seg til VM i Russland sist sommer. Før torsdagens kamp er forutsetningene enkle: De må vinne bortekampen mot Tyrkia for å ha sjansen til å ta en av de to kvalikplassene, men borteformen er ikke all verden. De har tapt to av tre bortekamper så langt. De ble ydmyket da de tapte 0-4 mot Frankrike, og de tapte litt overraskende 2-4 mot Albania.

Det ligger an til at Erik Hamren vil beholde 4-4-1-1-formasjonen som har han brukt i de fleste kvalikkampene så langt. Kolbeinn Sigthorsson og Alfred Finnbogason kjemper om å starte på topp. Ingen av dem har vært fantastiske for sine klubblag. Sigthorsson har tre mål på 17 kamper for svenske AIK, mens Finnbogason har to mål for Augsburg så langt i Bundesliga. Hamren kan velge å bruke to spisser, som han gjorde mot Andorra, men det vil være et sjansespill mot et tyrkisk lag som er farlige på kontringer. Samtidig er Tyrkia et helt annet kaliber enn Andorra.

Men: Island har ingenting å tape her. De må score mål, og de må vinne hvis de skal holde liv i EM-drømmen.

Hamren mangler flere rutinerte karer som er ute av den islandske troppen av ulike årsaker. Spillere som Birkir Mar Sævarsson, Johann Berg Gudmundsson, Emil Hallfredsson, Aron Gunnarsson og Rurik Gislason, som alle har mer enn 50 landskamper for Island, er enten skadet eller utelatt.

Krasnodar-spilleren Jon Fjoluson eller veteran Kari Arnason, som har returnert til Víkingur etter å ha spilt i tyrkiske Genclerbirligi, starter i midtforsvaret sammen med Ragnar Sigurdsson. Sistnevnte scoret to ganger mot Tyrkia i det forrige møtet med Tyrkia i juni. At Johann Gudmundsson er ute er et minus for Island. CSKA Moskva-spilleren Arnor Sigurdsson vil erstatte Burnley-vingen.

Det svake borteresultatene til Island i kvaliken er selvsagt et argument for ikke å spille på dem, i tillegg vil de merke trøkket fra et fantastisk hjemmepublikum i Istanbul. Likevel; det finnes argumenter for å gå for borteseier her. Flere sentrale spillere i det tyrkiske laget spiller ikke fast på sine klubblag. De mangler matching før denne kampen. Det eneste tapet til Tyrkia i kvaliken så langt kom mot Island. Ikke nok med det. De har faktisk tapt de tre siste kampene mot islendingene. Forrige gang vikingene fra Sagaøyen var på tokt i Istanbul vant de 3-0. På de tre siste kampene mot Tyrkia har den lille øynasjonen scoret syv ganger, mens tyrkerne har kun scoret ett.

Sist, men ikke minst: Tyrkia trenger ikke å vinne denne kampen. De går uansett videre hvis de vinner mot fotballminiputten Andorra i siste gruppespillkampen. Vi tar en sjanse her å lanserer borteseier til 4,25 i odds. Dette er ikke tipset du skal satse hus, hytte og kjerring på, men det er et råtips.

