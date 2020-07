Det hele skal avgjøres i Premier League. Blir det topp fire på Manchester United?

Søndag spilles siste serierunde i Premier League og mye står fortsatt på spill for flere av lagene på søndagens tippekupong.

Det er seks kamper fra Eliteserien og like mange kamper fra siste serierunde i Premier League på søndagskupongen denne uken.

Bonuspotten er nå oppe i 270 000 kroner og innleveringsfristen er klokka 16:55.







1. FK Haugesund - Rosenborg

FK Haugesund er inne i en tung periode med tre strake tap og fire kamper uten mål. Forrige helg tapte laget 0-2 hjemme mot Viking i lokaloppgjøret på Vestlandet. Er nå nede på 13. plass med åtte poeng der det kun skiller ett poeng ned til Sandefjord på kvalikk. De vant tilsvarende møte 2-1 i fjor og her er også spissen Wadji endelig tilbake etter den 14 måneder lange dopingdommen. Pallesen Knudsen sto over sist, men kan være tilbake igjen nå. Våge Nilsen er også aktuell fra start etter å ha blitt vraket mot Viking.

Rosenborg imponerte ingen verken i 0-0 kampen borte mot Start og 2-1 seieren hjemme over Sandefjord i forrige uke. Tirsdag denne uken ble det også kjent at Åge Hareide har takket nei til trenerjobben i klubben og at laget ledes av Trond Henriksen ut sesongen. Er nummer fire med 15 poeng før denne runden, men avstanden opp til Molde og Bodø/Glimt begynner allerede å bli urovekkende stor. Konradsen var tilbake sist og her kan også Per Ciljan Skjelbred endelig få sitt comeback. Keeper Andre Hansen er ute noen uker, mens Adegbenro har stått over de siste kampene.

Ikke gitt at Rosenborg innfrir som favoritter i en tøff bortekamp mot et hjemmelag som får tilbake Wadji. UB.

2. Bodø/Glimt - Molde

Rundens storkamp! Det blir en herlig fotballkamp vi får servert fra Bodø søndag kveld mellom de to beste lagene i landet for øyeblikket. Bodø/Glimt har full pott og 27 poeng etter ni strake seire. Rekord på rekord er slått, selv om de slapp med skrekken i forrige helgs bortekamp mot Mjøndalen som de vant 3-2 etter å ha ledet 3-0 tidlig i 2.omgang. 3-2 her i fjor. Solbakken var tilbake sist og her er trolig også spissen Junker klar igjen etter å ha blitt spart forrige helg. Moe er tvilsom, mens Konradsen fortsatt er ute for trener Knutsen.

Molde har 25 av 27 mulige poeng etter solide 8-1-0 på sine første ni kamper og er det eneste laget som holder følge med serielederen fra Bodø. De slo Strømsgodset 4-0 borte i Drammen forrige søndag i en kamp der de faktisk var heldige som slapp unna baklengsmål før hvilen. Har kun avgitt poeng i bortemøtet med Kristiansund 2. juli. Gregersen og Haraldseid er skadet, men her kan Bjørnbak, Haugen og Holmgren Pedersen alle være tilbake.

En herlig duell i Bodø. Her er det nok best å helgardere og nyte underholdningen. HUB.

3. Sandefjord - Mjøndalen

Viktig kamp i de nedre regioner. Det ble 0-0 da disse to lagene møttes i en treningskamp like før seriestart i juni. Sandefjord kunne faktisk fått med seg ett poeng hjem fra Lerkendal søndag, men startet opphentingen for seint og måtte reise poengløse hjem fra Lerkendal med 1-2 i sekken. Har sju poeng etter ni kamper (2-1-6) og reiste seg fra en periode med fem strake tap da Aalesund ble slått 1-0 i forrige hjemmekamp. Innledet sesongen med èn seier og ett tap. Ze Eduardo er ute.

Mjøndalen åpnet sesongen så bra før det ble sesongens fjerde strake tap sist helg da serieleder Bodø/Glimt kom på besøk (2-3. Ligger dermed på 11. plass med åtte poeng etter 2-2-5 på de første ni. Diomande er ute, mens kaptein Gauseth har stått over de siste kampene. Aasmundsen returnerer.

En vidåpen kamp. Prøver UB på 96-rekkeren, men vi må helgardere på det største kupongforslaget.

4. Start - Stabæk

Start venter på sin første trepoenger for året selv om de siste innsatsene har vært oppløftende med uavgjort hjemme mot Rosenborg og borte mot Brann. Står med fem poeng etter ni kamper (0-5-4) har nærmest blitt som uavgjortspesialister å regne. Gjesdal er langtidsskadet og ikke aktuell.

Stabæk har vært gode i sommer og ligger på en finfn 5. plass med 15 poeng i øyeblikket etter 4-3-2 innledningsvis. De tok en sterk 3-1 seier i Ålesund bare tre dager etter at de spilte 1-1 hjemme mot Sarpsborg 08 i forrige uke. 2-1-1 på de fire første på utebane. Kassi, Moe og Rusike er alle ute, i tillegg ble spissen Maatsen skadet i hjemmekampen mot Sarpsborg. Botheim er hentet inn på lån fra Rosenborg ut sesongen.

Litt fristende å prøve B på 96-rekkeren. På 432-rekkeren blir det UB.



5. Viking - Sarpsborg 08

Tilsvarende møte endte 2-1 på samme tid forrige sesong. Viking tok en sterk og viktig 2-0 seier i Haugesund forrige helg og fikk dermed tre etterlengtede poeng etter en småtøff start på sesongen. Har 2-2-5 på de første ni og tapte både hjemme mot Odd og borte mot Molde (0-5) i de to foregående før turen til Haugalandet sist helg. Løkberg var tilbake igjen sist, men keeper Austbø må belage seg på noen uker vekke fra fotballen etter skaden han pådro seg i bortekampen mot Start. De Souza, Hove, Bjørshol, Østensen og De Lanlay har alle stått over de siste kampene, men det er et lite håp om at noen av de blir klare til denne.

Sarpsborg 08 har virkelig våknet til liv etter at de tapte de fem første kampene sine med ett mål og sto uten poeng. Det har blitt tre seire og èn uavgjort på de siste fire og sist søndag slo de Odd 2-0 på hjemmebane. Er nå på 10. plass med ti poeng før turen til Stavanger søndag. Horn og Vetti trøbler begge med skade.

Det er litt tidlig å friskmelde Viking enda. Her må det nok garderinger til. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Vålerenga - Strømsgodset

Vålerenga fikk med seg ett poeng hjem fra Kristiansund søndag for èn uke siden etter en godt gjennomført bortekamp fra Oslo-lagets side. Har 16 poeng etter ni runder (4-4-1) og ligger med det på 3. plass på tabellen i Eliteserien. De vant tilsvarende møte 2-0 på 16. mai forrige sesong. Midtstopper Tollås Nation har ikke spilt de siste kampene grunnet skade.

Godset spilte egentlig bra hjemme mot Molde sist helg, men satte ikke sjansene. Når bortelaget isteden var effektive ble det et stygt 0-4 tap hjemme på Marienlyst - fire dager etter at de slo erkerival Mjøndalen 2-1 i det mye omtalte Ælv Classico. Henrik Pedersens mannskap står med tolv poeng etter ni kamper (3-3-3) og røk 0-2 her på fotballens nasjonaldag sist sesong. Parr, Stengel og Mendy er alle ute, mens Tschamba er på vei tilbake igjen. Tokstad returnerer fra sykdom.

Vålerenga blir en av sikkerkampene på en småvrien søndagskupong. H i Oslo.

7. Newcastle - Liverpool

De seks siste kampene på kupongen er hentet fra siste serierunde i Premer League som endelig skal spilles ferdig i dag. Newcastle sliter med skader om dagen, men fikk faktisk med seg ett poeng fra bortekampen mot Brighton mandag kveld i oppgjøret som endte målløst. De ligger på 13. plass med 44 poeng før siste runde og kan passeres av Crystal Palace, mens avstanden opp til Southampton på plassen foran er for stor. Fem strake uten seier (0-2-3), så formkurven peker helt klar nedover for laget som uansett kan se tilbake på en sesong over forventning. 6-8-4 hjemme. De røk 1-3 på Anfield i det omvendte møtet mellom lagene tidlig i sesongen. Lejeune, Krafth, Longstaff, Clark, Hayden, Lascelles og Schär er alle på skadelista til manager Steve Bruce.

Liverpool avsluttet jubelsesongen på hjemmebane som endte i klubbens første ligatittel på 30 år med å slå Chelsea 5-3 i en målrik affære hjemme på Anfield onsdag kveld. Har nå 96 poeng og ender på 99 med full pott i siste runde. 13-2-3 borte er sterke tall for ligamesteren som kan skilte med 3-1-1 på sine siste fem kamper etter at tittelen var i boks. Matip og Henderson er begge ute med skade.

Vi tror Liverpool avslutter gullsesongen med å vinne på bortebane mot et redusert Newcastle-lag som har berget plassen. En B.

8. Chelsea - Wolverhampton

Chelsea røk 3-5 borte mot Liverpool i en ellevill fotballkamp onsdag kveld og har med det tapet fortsatt ikke sikret en topp fire-plassering i Premier League, selv om mye skal gå galt nå i siste runde for at så ikke skjer. De må ryke her, samtidig som Leicester tar poeng fra Manchester United på hjemmebane. Spiller FA Cup-finale neste helg etter seieren mot nettopp Manchester United i semifinalen på Wembley forrige helg. 10-3-5 hjemme på Stamford Bridge, og de vant hele 5-2 i det omvendte møtet mellom lagene tidlig i sesongen på Molineux. Kante og Barkley er begge usikre, mens Gilmour er ute.

Wolverhampton slo Crystal Palace 2-0 på hjemmebane mandag kveld og holder fortsatt liv i håpet om en topp seks-plassering som gir spill i Europa også neste sesong for ulvene. De er nummer seks før siste runde med 59 poeng, men Tottenham jakter kun ett poeng bak. 7-7-4 på utebane. Skadefritt.

Har en liten følelse av at Chelsea avslutter med en seier på hjemmebane og sikrer en plass blant de fire. Vi innrømmer at vi sjanser litt her på en kupong som krever sine kryss. H.

9. Leicester - Manchester United

Da skal det hele avgjøres! Leicester, som lenge så ut til å gå mot en tredjeplass i Premier League, står nå plutselig i fare for å miste en plass blant de fire beste som betyr CL-spill kommende sesong. De røk hele 0-3 borte mot Tottenham søndag og ramlet med det ned på den lite attraktive 5. plassen med 62 poeng - ett bak gjestene og Chelsea. Det betyr at kun seier her er godt nok! 11-4-3 hjemme er solide tall. Det ble 0-1 tap på Old Trafford i det omvendte møtet i fjor høst. Maddison, Chilwell, Fuchs, Soyuncu, Amartey og Pereira er alle ute for hjemmelaget, mens Albrighton er usikker.

Manchester United fikk det poenget de trengte hjemme mot West Ham onsdag (1-1). Dermed holder det med ett poeng også her for å sikre en CL-plass for Solskjærs mannskap. Er nummer tre med 63 poeng og har 7-5-6 på utebane før det hele nå skal avgjøres. Jones, Tuanzebe og Bailly er fortsatt ute, mens venstreback Shaw er usikker.

Det lukter litt U av denne, men vi ender opp med UB på begge spillforslagene.

10. Crystal Palace - Tottenham

Crystal Palace har sju strake tap og ser ut til å ha slått av bryteren fullstendig. Mandag røk de 0-2 borte mot et Wolves-lag på jakt etter en plass i Europa. Ligger på 14. plass med 42 poeng før serien nå avsluttes og kan passere Newcastle med seier samtidig som de avgir poeng i sin kamp. Har med andre ord ikke allverden å spille for. 6-4-8 hjemme. Tomkins, Cahill, Benteke, Van Aanholt og Sakho mangler alle. I tillegg er det usikkert om Milivojevic rekker oppgjøret.

Tottenham tok en sterk og imponerende 3-0 seier hjemme over Leicester søndag og holder dermed liv i håpet om å spille i Europa igjen neste sesong. Er nummer sju med 58 poeng og må ha hjelp fra Chelsea og vinne selv for å komme topp seks. 4-7-7 borte. Dier er suspendert, mens Ndombele er ute med skade. Dele Alli kan rekke innspurten.

Spurs bør avslutte med seier mot formsvake verter som har slått av bryteren helt. B.

11. Arsenal - Watford

Arsenal er seg selv like med ustabile resultater denne sesongen. De slo ligamester Liverpool og avanserte til FA Cup-finalen etter å ha slått Manchester City sist uke, men tirsdag røk de 0-1 borte mot nedrykkstruede Aston Villa. Ligger nå på 10. plass med 53 poeng og kan passere to lag med tre poeng i siste runde. 9-6-3 hjemme på Emirates. Keeper Leno, Martinelli, Özil, Mari, Chambers, Mustafi, Nelson og Guendouzi er alle på skadelista til manager Arteta som nå helt sikkert tenker på neste helgs FA Cup-finale mot Chelsea.

Watford ramlet under streken tirsdag på dårligere målforskjell enn Aston Villa etter det stygge 0-4 tapet hjemme mot Manchester City samtidig som Villa slo Arsenal samme kveld. Må dermed ta flere poeng enn Aston Villa i dag (møter West Ham) borte for at plassen skal berges. 2-4-12 borte er tynn suppe og på fraværslista finner vi fortsatt Success, Deloufeu, Janmaat og Capoue. Det omvendte møtet i september endte 2-2.

Det ville vært veldig naturlig å sette H på denne kampen, men nå er forutsetningene litt annerledes for å si det mildt. Vi ender opp med HU, men de friske tar også med borteseieren hvis de spiller billigere i andre kamper.

12. West Ham - Aston Villa

West Ham har berget plassen og har bare æren å spille for i siste runde. De klarte 1-1 borte mot Manchester United onsdag kveld og har 38 poeng der de ligger på 15. plass før det hele avrundes i dag. 6-3-9 på eget gress. Det ble 0-0 mellom lagene på Villa Park tidlig i sesongen. Snodgrass, Frederick, Bowen og Cresswell alle usikre til siste kamp.

Aston Villa tok en livsviktig 1-0 seier hjemme over Arsenal tirsdag og klatret med det over Watford på tabellen og opp på sikker mark. Det betyr at seier her normalt skal være godt nok med mindre Watford skulle finne på å vinne med flere mål mot Arsenal på bortebane. Villa med 2-4-12 borte. Wesley, Heaton, Engels og El Mohamady er alle ute, mens Taylor må testes.

Vi tror Villa avslutter med seier og berger plassen mot et West Ham-lag som har trygget kontrakten på øverste nivå. B i kamp tolv.

96-rekker:

1. FK Haugesund - Rosenborg UB

2. Bodø/Glimt - Molde HUB

3. Sandefjord - Mjøndalen UB

4. Start - Stabæk B

5. Viking - Sarpsborg 08 HU

6. Vålerenga - Strømsgodset H

7. Newcastle - Liverpool B

8. Chelsea - Wolverhampton H

9. Leicester - Manchester United UB

10. Crystal Palace - Tottenham B

11. Arsenal - Watford HU

12. West Ham - Aston Villa B





432-rekker:

1. FK Haugesund - Rosenborg UB

2. Bodø/Glimt - Molde HUB

3. Sandefjord - Mjøndalen HUB

4. Start - Stabæk UB

5. Viking - Sarpsborg 08 HUB

6. Vålerenga - Strømsgodset H

7. Newcastle - Liverpool B

8. Chelsea - Wolverhampton H

9. Leicester - Manchester United UB

10. Crystal Palace - Tottenham B

11. Arsenal - Watford HU

12. West Ham - Aston Villa B