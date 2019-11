Det kommer til å hagle med mål på Anfield

Alt tyder på en målrik kamp når Liverpool møter Brighton på Anfield lørdag.

Det er et herlig oddsprogram for oss denne lørdagen. I Premier League spilles det seks kamper, blant andre Liverpool, Chelsea og Jose Mourinhos Tottenham er i aksjon. Det er også full rulle i Championship, og det spilles åtte kamper i den andre runden i FA-cupen. Ellers er det spennende kamper i 1 Bundesliga, i Serie A og i La Liga. Håndball-VM for kvinner er også i gang denne lørdagen, og Norge spiller åpningskampen sin mot Cuba.

Liverpool - Brighton over/under ant. mål pause 1.5 - over 2,00 i odds (spillestopp kl 15.55)

Liverpool er ubeseiret i de siste 44 hjemmekampene i Premier League. Det er en utrolig statistikk.

Sist helg slo de Crystal Palace på bortebane etter å ha scoret 2-1-målet helt på tampen av kampen. Det var Liverpools tolvte seier på de siste 13 Premier League-kampene, og de har dermed fortsatt en luke på åtte poeng ned til Leicester på andreplass.

Brighton har en tøff oppgave. The Seagulls ligger på tolvteplass på tabellen, men Albion har tatt elleve av 15 poeng denne sesongen hjemme på Amex Stadium. På bortebane har Brighton vært svake, og seieren i åpningskampen mot Watford er fortsatt den eneste trepoengeren på fremmed gress siden sommeren. På lørdag skal Brighton-forsvaret, som har sluppet inn minst to mål i fire av de fem siste bortekampene, prøve å stoppe den røde angrepsbølgen på Anfield. Det blir ikke enkelt.

Liverpool må klare seg uten Fabinho som er suspendert, men skaden han pådro seg mot Napoli ville trolig holdt ham på sidelinjen i denne kampen uansett. Naby Keita har ristet av seg sykdommen, og er spilleklar til kampen mot Brighton.

Brighton mangler sannsynligvis Solly March, men spissen Aaron Connolly er spillklar. Kaptein Lewis Dunk er også tilbake etter å ha vært suspendert mot Leicester i forrige serierunde. Han vil forsterke Brighton-laget, men neppe nok til å stå imot et Liverpool-lag som har scoret 14 mål på de siste fire hjemmekampene mot the Seagulls.

Liverpool har vunnet de syv siste kampene mot Brighton i alle turneringer. Vi tror de tar en ny seier her.Det har vært scoret tre mål eller mer i alle Liverpools hjemmekamper denne sesongen. Vi tror tror på en ny målrik kamp på Anfield. At det scores to mål eller mer i 1. omgang virker ganske sannsynlig. Oddsen på at det scores over 1,5 mål til pause er 2,00. Det er ok, men den kan ikke spilles som singel.

>Nottingham Forest - Cardiff 2,10 (spillestopp kl 15.55)

Nottingham Forest er i kjempeslag. De høvlet over QPR og vant 4-0 på Loftus Road i midtuken. Lørdag jakter de sin fjerde seier på de fem siste kampene. Forest har direkte opprykk innen rekkevidde. Før lørdagens kamper ligger vertene på fjerdeplassen med 32 poeng, fem poeng bak Leeds som okkuperer den siste direkte opprykksplassen.

Etter storseieren mot QPR konkurrerer de med Leeds om å ha det beste forsvaret i Championship. Forest har sluppet inn 13 mål så langt Bare Leeds har færre baklengsmål (10). Cardiff, som ennå har til gode å vinne en bortekamp denne sesongen, har en formidabel oppgave mot skogvokterne. Waliserne håper at den nye Bluebirds-manageren Neil Harris skal klare å gjøre noe med den elendige bortestatistikken. Han har iallfall fått en bra start Cardiff har tatt fire poeng på de to første kampene hans.

Forrige helg spilte Cardiff 2-2 mot Charlton, men the Addicks resultater den siste tiden indikerer at de fleste lagene kunne klart å ta ett poeng mot dem. Cardiff skal få kjørt seg på City Ground. De er det fjerde dårligste bortelaget i ligaen., og nå møter de et Forest-lag som har muret igjen bakover De har ikke sluppet inn mål i de tre siste kampene.

Forest får full tillit, og 2,10 i odds er godkjent. Denne brukes i en dobbel.

Lørdagens dobbelttips blir Nottingham Forest + at det scores to mål eller mer i 1. omgang mellom Liverpool og Brighton. Denne kombinasjonen gir 4,20 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

