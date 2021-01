Kampene kommer tett i England nå og det lukter store penger på lørdagens tippekupong.

Årets første tippekupong byr på tre kamper fra Premier League og hele ni kamper fra Championship. Bonuspotten er på ca 1,1 mill kr og innleveringsfristen er som vanlig på lørdagskupongen kl 15.55.

Lørdag 2. januar er det Gulltrekning i Lotto med ca. 30 millioner kroner i potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!



1. West Bromwich - Arsenal

West Bromwich med smått utrolige 1-1 borte både mot Manchester City og Liverpool i andre halvdel av desember, men da har laget lagt seg i forsvar hele kampen. Fikk juling så det holdt hjemme mot Leeds tirsdag kveld og røk hele 0-5. Ligger nest sist med åtte poeng og har fem poeng opp til Brighton på sikker plass. Hjemme på the Hawthorns er det kun blitt en seier på de åtte første (1-2-5). Jake Livermore sin siste av tre kampers karantene, mens Kieran Gibbs er usikker

Et krisepreget Arsenal med to svært viktige seire i julen. 3-1 seieren hjemme mot Chelsea andre juledag, ble etterfulgt av 1-0 seier borte mot Brighton tirsdag kveld. Mikel Artetas gutter er dermed kommet seg opp på 20 poeng på 16 spilte kamper. Forholdsvis beskjedne 3-1-4 på bortebane. Thomas Partey er fortsatt ute med skade, mens både David Luiz og Willian kan være tilbake. Gabriel er fortsatt i isolasjon grunnet corona.

Arsenal er nok ikke helt friskmeldt, men bør kunne unngå tap uansett. UB.

2. Brighton - Wolverhampton

Etter tre strake poengdelinger måtte Brighton tåle 0-1 tap hjemme mot Arsenal tirsdag kveld. Graham Potters Brighton holder fortsatt seg på rett side av nedrykksstreken med sine 13 poeng, men det er kun to poeng ned til Fulham under streken. 0-4-4 totalt på hjemmebane. Tariq Lamptey er fortsatt ute med skade. Adam Lallana, Danny Welbeck og Aaron Connolly må alle testes nærmere kampstart.

Et skadeplaget Wolverhampton holdt stand i det lengste borte mot Manchester United tirsdag kveld, men fikk seiersmål mot på overtid. Har falt til 12. plass på tabellen med sine 21 poeng. Beskjedne 3-0-5 på åtte spilte bortekamper. Raul Jimenez og Jonny Otto er fortsatt ute med skader, mens Leander Dendoncker og Willy Boly også er uaktuelle til lørdagens kamp.

2-2 og 1-0 i de to siste tilsvarende i Brighton. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Crystal Palace - Sheffield United

Etter 0-7 hjemme mot Liverpool og 0-3 borte mot Aston Villa, fikk Crystal Palace en liten opptur mandag kveld med 1-1 hjemme mot Leicester. Ledet 1-0 i det lengste i den kampen, men Harvey Barnes fikset utligning for Leicester snaue ti minutter før slutt. Palace på 15. plass med 19 poeng og har åtte poeng ned til Fulham under streken. Roy Hodgson har noen skader i troppen, men ingen nye skader eller karantener etter mandagens hjemmekamp mot Leicester. Midtstopper Gary Cahill stod over mot Leicester og blir ikke klar til lørdagens kamp.

Sheffield United med 14 tap og to uavgjorte på sine 16 første seriekamper og ser ut som en soleklar nedrykkskandidat. 0-1 tap borte mot Burnley tirsdag kveld og borte er sju av åtte kamper tapt. John Lundstram er fortsatt ute med karantene, mens Sander Berge er ute med skade. Verken Oli McBurnie, Billy Sharp eller Phil Jagielka var med mot Burnley og rekker heller ikke lørdagens kamp.

Vant riktignok 1-0 på Selhurst Park forrige sesong, og Crystal Palace blir altfor stor favoritt. Før eller siden vinner Sheffield United sin første kamp for sesongen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. Norwich - Barnsley

De ni siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra Championship.

Etter fem strake seire for serieleder Norwich, har laget måttet nøye seg med ett poeng i de to siste seriekampene. Forrige lørdag ble det 0-1 tap borte mot sterke Watford, mens det tirsdag kveld skuffende nok kun ble ett poeng hjemme mot Queens Park Rangers (1-1). Med sine 44 poeng, er det tre poeng ned til Brentford på 2. plass og fire poeng ned til Swansea på 3. plass. Pene 6-4-1 hjemme på Carrow Road. Både Tim Krulog Michael McGovern er skadet, ergo står unggutten Daniel Barden i mål. Manager Daniel Farke har fortsatt en del skader i sitt lag.

Barnsley med 5-0-1 på sine seks siste seriekamper og har avansert helt opp til 8. plass på tabellen til tross for negativ målforskjell (27-28). Står med totalt 34 poeng og har kun tre poeng opp til playoff. Det skal tillegges at ingen av de fem seirene er kommet mot topp ti-lag, så Barnsley har ikke den tøffeste motstanden i det siste. Moderate 4-2-5 på elleve spilte bortekamper.

Det er dårlig med sikkeralternativer på lørdagskupongen, så selv om Norwich blir i overkant stor favoritt, bruker vi serielederen som en av våre sikre. H.

5. Swansea - Watford

Toppkamp på Liberty stadium i Wales. Litt skuffende med kun 0-0 hjemme mot Reading for Swansea onsdag kveld for laget som står med 4-2-1 på sine sju siste seriekamper. Falt ned til 3. plass med det poenget og har totalt 40 poeng og kun fire poeng opp til serieleder Norwich. Kun ett tap hjemme på Liberty stadium hittil (6-4-1).

Flott start for Xisco Munoz som ny Watford-manager med 1-0 seier hjemme mot Norwich andre juledag. Ligger på 5. plass med 37 poeng og poengkongen i Eliteserien Philip Zinckernagel signerte for klubben i onsdag. Han er dog neppe med i lørdagens kamp. Watford med knallsterke 8-2-1 hjemme på Vicarage Road, men Munoz må få opp poengfangsten på bortebane om laget skal kjempe om direkte opprykk. Kun to seire er det blitt på sesongens ti første bortekamper (2-5-3). Har fortsatt en del skader i laget.

Watford er det beste laget og vi tror ikke de taper på Liberty stadium. UB.

6. Brentford - Bristol City

Kampen er utsatt og vil bli trukket. Lørdag morgen er prosentfordelingen på folkerekka 66-18-16. Vi sjanser på H.

7. Huddersfield - Reading

Huddersfield innfridde som et av våre spillobjekt hjemme mot Blackburn tirsdag kveld. Drøyt tre ganger pengene var godt betalt på meget hjemmesterke Huddersfiels som har vunnet sju av elleve hjemmekamper hittil. Betydelig svakere på bortebane der kun to av elleve kamper er vunnet (2-3-6). Ligger på 12. plass med 31 poeng.

Reading med sterkt bortepoeng mot Swansea onsdag kveld og beholdt dermed sin 6. plass som også er den siste playoffplassen. Innledet sesongen sensasjonelt sterkt med 22 poeng på de åtte første seriekampene, men har ikke bedre enn 3-2-3 på sine åtte siste seriekamper. Godkjente 4-4-3 på bortebane.

0-2 i tilsvarende kamp forrige sesong. Nå har vi klart mest tro på hjemmesterke Huddersfield. H.

8. Birmingham - Blackburn

Kun ett poeng på de fem siste seriekampene for Birmingham til tross for at tre av de kampene er spilt på hjemmebane. Røk hele 0-4 hjemme mot Derby tirsdag kveld og 1-4 tap i nest siste hjemmekamp mot Middlesbrough. Ligger på 18. plass med 23 poeng og har ikke mer enn sju poeng ned til Sheffield Wednesday under streken. Meget svake 2-2-7 hjemme på St. Andrews.

Blackburn leverer bra spillemessig, men i likhet med fjorårssesongen så sliter de på bortebane. 1-2 tap borte mot Huddersfield tirsdag kveld og har ikke bedre enn 3-2-6 på bortebane. Noe bedre med 5-3-3 hjemme og ligger nede på 14. plass med totalt 29 poeng, men har kapasitet til å klatre.

Vidåpen kamp dette. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Luton - Queens Park Rangers

Kampen er utsatt og vil bli trukket. Lørdag morgen er prosentfordelingen på folkerekka 52-25-23. HU.

10. Preston - Nottingham Forest

Normalt hjemmesterke Preston innledet med 1-1-6 på sine åtte første hjemmekamper, men har funnet seg selv igjen og vunnet sine tre siste hjemmekamper. Har avansert til 11. plass på tabellen og står med 32 poeng totalt. Kun fem poeng opp til Reading på 6. plass.

Nottingham Forest med tre strake poengdelinger på rappen og var nærmest seieren borte mot Stoke tirsdag kveld i kampen som endte 1-1. Med med kun fire seire totalt, ligger Forest fjerde sist med 19 poeng. På bortebane er det kun blitt en seier på de elleve første (1-3-7).

Fire strake poengdelinger i de fire siste tilsvarende på Deepdale og Nottingham Forest har altså spilt uavgjort i sine tre siste seriekamper. Stor U-fare med andre ord, vi nøyer oss med HU.

11. Wycombe - Middlesbrough

Nyopprykkede Wycombe med en svært viktig 2-1 seier hjemme mot Cardiff tirsdag kveld. Det var Wycombes tredje seier for sesongen, men de ligger fortsatt sist med sine 15 poeng. Men det er kun fire poeng opp til sikker plass. Svært moderate 2-4-5 totalt på hjemmebane.

Etter tre strake seire, ble det skuffende 1-2 tap borte mot svakt plasserte Sheffield Wednesday for Middlesbrough tirsdag kveld. Er helt oppe på 9. plass med 33 poeng, ikke minst takket være flotte 7-2-1 hjemme på Riverside. Borte går det svært mye tyngre med kun to seire på de elleve første (2-4-5).

Middlesbrough skal likevel være klar favoritt. B.

12. Stoke - Bournemouth

Det oser ikke mål av Stoke. Kun ett tap på de ni siste seriekampene (3-5-1) med meget spesielle 5-3 i målforskjell og fire av de ni siste kampene er endt 0-0. Imponerte ikke hjemme mot Nottingham Forest tirsdag kveld og skapte nesten ingen ting i kampen som endte 1-1. Ligger på 7. plass med 35 poeng og har kun to poeng opp til Reading på den siste playoffplassen. 5-2-3 totalt på hjemmebane.

Bournemouth klarte ikke å holde på sin 1-0 ledelsei onsdagens toppkamp borte mot Brentford og endte opp med ett fortjent 1-2 tap. Ligger på 4. plass med 38 poeng og har ikke mer enn seks poeng opp til serieleder Norwich. Men kun tre av elleve bortekamper er vunnet, hele seks av dem er endt med poengdeling. Joshua King kan være tilbake i startelleveren.

Det lukter mest poengdeling av denne og vi tar sjansen på en ugardert U.

96-rekker:

1. West Bromwich - Arsenal UB

2. Brighton - Wolverhampton U

3. Crystal Palace - Sheffield United HUB

4. Norwich - Barnsley H

5. Swansea - Watford UB

6. Brentford - Bristol City H

7. Huddersfield - Reading H

8. Birmingham - Blackburn UB

9. Luton - Queens Park Rangers HU

10. Preston - Nottingham Forest HU

11. Wycombe - Middlesbrough B

12. Stoke - Bournemouth U

432-rekker:

1. West Bromwich - Arsenal UB

2. Brighton - Wolverhampton HUB

3. Crystal Palace - Sheffield United HUB

4. Norwich - Barnsley H

5. Swansea - Watford UB

6. Brentford - Bristol City H

7. Huddersfield - Reading H

8. Birmingham - Blackburn HUB

9. Luton - Queens Park Rangers HU

10. Preston - Nottingham Forest HU

11. Wycombe - Middlesbrough B

12. Stoke - Bournemouth U