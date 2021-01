Dette bruker Fernandes som motivasjon før Liverpool-kampen

Liverpool har 19 ligatitler - én mindre enn Manchester United. Bruno Fernandes vil gjøre alt han kan for at Jürgen Klopps menn ikke skal tangere United.

Liverpools Premier League-tittel sist sesong var Merseyside-lagets første tittel på 30 år, og den gjorde at de kun er én ligatittel unna Uniteds 20-ligatriumfer. 13 av Old Trafford-lagets pokaler ble erobret i løpet av en 20-årsperiode under Sir Alex Ferguson.

Bruno Fernandes har vært på Old Trafford i nesten ett år, men søndag er første gangen han spiller for United mot erkerivalen Liverpool. United tapte 0-2 mot Liverpool på Anfield, elleve dager før portugiseren signerte for De røde djevlene. Det resultatet gjorde at Liverpool skaffet seg et forsprang på 30 poeng ned til Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Når rivalene møtes søndag er Manchester United eligaleder, tre poeng foran Liverpool, og de topper tabellen for første gang i januar siden 2013. Det var også forrige gang Old Trafford-laget vant Premier League.

Mannen som endret United

Men innkjøpet av Bruno Fernandes i januar i fjor har gitt United-fansen tro på titteltørken kan være over. Portugiseren har gjort Ole Gunnar Solskjærs mannskap til en potensiell tittelkandidat, og portugiseren er allerede godt kjent med rivaliseringen mellom United og Liverpool.

- Selvsagt vet jeg det. Alle vet det, sa Fernandes til Manchester Evening News.

- Du vil ikke at de største rivalene skal havne på samme nivå som deg, eller ende opp med like mange trofeer som deg. Dette er noe alle i klubben og i garderoben vet, og alle vet hva dette betyr for supporterne, sa Fernandes videre.

Han vil vinne for fansen.

- For dem vil det være mye bedre å snakke med vennene, som kanskje er Liverpool-supportere, når vi vinner enn om vi taper. Og det vil være mer moro med 21 titler og at Liverpool står med sine 19, påpekte Fernandes.

Engelsk, Premier League. Det er ingen tvil om hva som er den største kampen i Premier League denne helgen. Søndag møtes erkerivalene Liverpool og Manchester United på Anfield.

Det er vanskelig ikke å gå for Liverpool-seier i denne kampen. Jürgen Klopps menn har ikke tapt hjemme i den engelske toppdivisjonen på nesten fire år, og de har vunnet 25 av 27 ligakamper på Anfield siden starten av forrige sesong.

1,92 i odds for hjemmeseier er ok, og vi har allerede lansert tips på Liverpool. Vi tror de tetter poeng-gapet frem til Manchester United som ligger ligger tre poeng foran dem på tabellen før søndagens storkamp.

Men vi tror ikke det blir blir enkelt for Liverpool. Manchester United har scoret i de siste 27 bortekampene, og Liverpool har sluppet inn mål i seks av åtte hjemmekamper denne sesongen. Vi tror at begge lagene scorer på Anfield. Det gir 1,55 i odds. Spillestopp er klokken 17.25.

Engelsk, Premier League. Det er store forventninger til Bruno Fernandes før søndagens storkamp på Anfield mellom Liverpool og Manchester United.

Dette er portugiserens første kamp mot Jürgen Klopps menn mot United, men han scoret ett mål og hadde målgivende til et annet da Sporting Lisboa spilte mot Liverpool i sesongoppkjøring i 2019. Fernandes har vært den viktigste spilleren hos United de siste tolv månedene, og han scoret to mål sist han besøkte Merseyside, da United slo Everton 3-1.

At Fernandes har scoret flere mål enn alle midtbanespillerne hos Liverpool til sammen, viser hvor viktig portugiseren er for Manchester United. Ja, selv om du tar vekk målene han har fra straffemerket, har han scoret mer enn hele Liverpools midtbane.

Scorer mer enn Liverpools midtbane

Fernandes har elleve Premier League-mål totalt, og 16 mål i alle turneringer. Av de elleve ligamålene, har fem av dem kommet fra straffemerket.

Liverpools midtbanespillere har kun scoret tre Premier League-mål, ett fra Jordan Henderson, ett fra Georginio Wijnaldum og ett fra Takumi Minamino.

Vi tror begge lagene scorer i søndagens kamp, og siden Fernandes tar straffesparkene hos Manchester United er det er spennende spill å sette penger på at han kommer på scoringslisten i søndagens kamp. Fernandes-scoring gir 3,25 i odds.

