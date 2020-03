Dette er dataspillene du nå finner på oddsen

Siden de fleste idrettsarrangementer i verden er avlyst er det dataspill som nå gjelder.

For mange oddsspillere er det en helt ny verden å skulle vurdere oddsobjekter innenfor spill. Det kan derfor være greit å få en liten innføring i spillene du nå kan sette penger på.

Her finner du oddsen på spillene

Counter-Strike

Dette var egentlig en forandring av det klassiske spillet Half-Life, som plutselig fikk egne ben. Det er et skytespill hvor et lag med spesialstyrker kriger mot et lag med terrorister.

Kampene du finner på oddsen foregår over flere runder (3) eller 1. Ligaene hvor dette spilles i er store, og kampene har mange tilskuere.

Her ser du kampene på nett (ESL Pro League)

League of Legends

Dette spillet er et fantasy-inspirert kampspill hvor forskjellige typer av fantasifigurer sloss mot hverandre i en arena. I hver kamp starter man med relativt få krefter, men blir sterkere gjennom kampen.

Spillet er ett av de største i verden på det som kalles esport.

Her kan du se kampene i Telialigaen

Rocket League

Rocket League er veldig enkelt forklart fotball, men med biler. Det foregår i en innendørs stadion med vegger, og er action fra start til slutt.

Her kan du se kampene i Telialigaen

Her finner du oddsen på spillene