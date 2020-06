Onsdag kan en heldig nordmann stikke av med ca. 59 millioner kroner, men det blir neppe rekord.

Siden 1993 har 971 Vikinglotto-spillere kunnet smykke seg med tittelen millionær.

Den største premien som er utbetalt til en nordmann i Vikinglotto er på 341 millioner kroner. Rekorden fra 2017 står fortsatt, og vinneren var en kvinne fra hovedstaden.

Topp fem Vikinglotto-premier

Dette er de fem største norske Vikinglotto-premiene gjennom tidene:

341.285.000 kroner - dame fra Oslo (2017)

319.332.895 kroner - mann (2018)

305.404.750 kroner - andelsbank (2016)

275.022.700 kroner - andelsbank (2017)

216.125.520 kroner - mann fra Troms (2013)

240 Vikinglotto-millionærer i Viken

Viken er et stort fylke, og ikke overraskende finner man mesteparten av millionvinnerne der. I Viken har 240 personer vunnet en million kroner eller mer, og fylket stikker derfor av med den gjeve førsteplassen.

Topp 5-listen fylkesvis:

Viken - 240 millionvinnere

Vestland - 123 millionvinnere

Oslo - 95 millionvinnere

Trøndelag - 94 millionvinnere

Innlandet - 75 millionvinnere

Forrige uke var det ingen som prikket inn 6+1 eller 6 rette. Onsdag er det ca. 59 millioner kroner i førstepremiepott, andrepremien er på ca. 4,7 millioner kroner.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890