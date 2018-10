Dette er Englands tredje største cup

For dere som trodde at det var stille på fotballfronten denne tirsdagen - tenk om igjen! Det spilles nemlig kamper i den tredje største cupen i England.

EFL

English Football League Trophy er cupspill mellom lag fra League One og League Two - nivå to og tre fra England. Som nevnt så er dette, etter Fa Cupen og ligacupen, den tredje største cupen i England. I dag, tirsdag, så spilles det hele 24 fotballkamper. Alle lagene som deltar skal i aksjon denne kvelden. I kveld er det runde to, og i gruppespillet spiller lagene kun en gang mot hverandre. Det vil si at dagens kamp blir helt avgjørende. I hver gruppe er det fire lag.

Fra 16/17-sesongen har det vært med 16 under-21 lag. Disse er da fra Premier League og Championship-klubber. Dette har blitt tatt veldig godt i mot, for det gir unge spillere en meget god matching. Denne cupen begynte ikke går for å si det slik. Helt siden 1983/84-sesongen har EFL blitt spilt. For å få det til å gå opp så spiller alle U-21 lagene kun på bortebane.

Kan seiersherrene slå til igjen?

Bristol Rovers har virkelig trivdes i denne cupen, og er laget som har deltatt i en finale flest ganger. Hele fem ganger har Rovers nådd en finale, og tre ganger har de gått seirende ut av finalen, som blir spilt på Wembley. Bristol Rovers slo West Ham United U-21 2-0 i den første kampen, og med seier over Yeovil Town i kveld er de klare for utslagspill.

Mildt sagt populært

Angående Wembley, for dere som trodde denne cupen ikke var særlig populær, så er det bare å høre på disse sifrene. Fjorårets finale mellom Lincoln City og Shrewsbury Town var det 41 261 som befant seg på Wembley. Ser vi på året før, altså 16/17-sesongen og finalen mellom Coventry City og Oxford United, var det altså 74 434 mennesker inne på stadion.

Årets kjente lag

Sunderland, som var finalister i ligacupen i 2014-sesongen, har det gått drastisk ned med de siste sesongene. Etter nedrykket 16/17-sesongen med David Moyes som hovedtrener så var klubben enig om at ambisjonene måtte være å ta seg opp til Premier League igjen. Men det gikk overhodet ikke slikt. Laget rykket ned for andre året på rad. Etter 12 kamper i League One er laget nå på en tredjeplass, kun fire poeng bak serieleder Portsmouth. I tillegg til Sunderland er det tidligere Premier League-lag som Portsmouth og Charlton Athletic med i denne cupen.

Toppscorer

Foreløpig er det Kurtis Guthrie, som spiller i Stevenage, som er målscorer i cupen - med sine tre mål. 25-åringen scoret med andre ord hattrick i 5-0-seieren mot U21-laget til Swansea i den første kampen. Han scoret faktisk både 3, 4 og femte målet til Stevenage. Kan mannen følge opp i kveld mot det tidligere Premier League-laget Charlton?

Oddstips til runden?

Vi kommer ikke med oddstips til denne ruden, for det er nemlig ingen enkel oppgave å finne gode objekter. Skulle vi, eller hadde vi måttet tipset om noe, tror vi både Sunderland og Bristol Rovers vinner sine kamper. Det gir i underkant av tre i odds på disse to lagene.

Noen av kampene starter 20:00 i kveld, men hele 18 av 24 kamper spilles 20:45.

