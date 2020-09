Dette er favoritten i Skal vi danse

Lørdagsunderholdningen på TV 2 finner du på Langoddsen.

Hos TV 2 er det dansingen til norske kjendiser som er i fokus. Hos Norsk Tipping kan du spille på hvem som har danset sitt siste trinn lørdag og hvem som vinner hele konkurransen.

Lørdagens odds

Lørdag 19.9 er oddsen på at Siri Kristiansen stemmes ut på 2,75. Det vil si at dersom man setter 100 kroner på at Siri stemmes ut, og det skjer i kveldens sending, blir mulig premie 275 kroner.

Favorittene til å vinne, i følge Norsk Tippings oddssettere, er Birgit Skarstein eller Nathan Kahungo, de har begge en odds på 2,55.

Den deltakeren som har høyest odds er Siri Kristiansen. Oddsen på at hun vinner Skal vi danse er satt til 100. Det vil si at dersom man setter inn 100 kroner, og Siri vinner, er mulig premie på 10 000 kroner.

Her finner du Skal vi danse på Langoddsen.

Stjernekamp

Det er ikke bare i Skal vi danse det konkurreres om tv-seerne hver lørdag. I Stjernekamp er det deltakere som stemmes ut hver uke. Dette finner du også på Langoddsen. Kanskje din favoritt også har lavest odds?

Her finner du Stjernekamp på Langoddsen.