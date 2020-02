Dette er Madrid-spillerne som kan stoppe Liverpool-toget

Den siste gangen Atlético Madrid kom seg forbi en utslagsrunde i Champions League var i 2017. Laget som mange hevder er av den gamle skolen med fokus på defensiv organisering, cholismo, sikkerhet og det kollektive skal møte laget det ikke virker som om noen kan stoppe.

Ingen tror Atlético Madrid kommer til å ha ballen mest i to kamper mot Liverpool, og få tror det andre Madrid-laget kommer til å gå seirende ut av to kamper mot de regjerende mesterne.

I første kamp, tirsdag 18. februar, er bortelaget Liverpool oddsfavoritt med 2,3 i odds mot 3,05 for hjemmelaget. Tror du hjemmelaget vinner Champions League til slutt får du 30 ganger pengene, mens Liverpool kun gir deg 5 ganger pengene.

Det er likevel verdt å nevne for seierssikre bortesupportere at sist gang Liverpool faktisk tapte, med førstelaget, var i Champions League på bortebane. Skjer det igjen er det noen spillere som sannsynligvis kommer til å være viktige for Atlético Madrid.

Jan Oblak - målvakt

En av verdens beste målvakter er slovenske Oblak. Har flere ganger vært på årets lag i La Liga og i Champions League.

Alvaro Morata - spiss

Slet stort i England og Chelsea, men har glitret etter at han kom tilbake til Spania. Har slitt litt med skader i det siste. Morata har spilt 3 kamper mot Liverpool, og aldri tapt (to uavgjort og en seier for Chelsea). Odds på første målscorer: 6,80

Diego Costa - spiss



En spiss som har gitt problemer for mange Liverpool-forsvarere mange ganger. Kan gi juling til selv en så stor fyr som Virgil van Dijk. Usikker til kampen grunnet skade. Costa har spilt 6 ganger mot Liverpool, alle for Chelsea. Han har scoret 2 mål, og har statistikken 2-2-2.

Koke - ving/sentral

Med 44 landskamper for Spania er spilleren som aldri har vært noe annet enn sted enn Madrid-laget en kreativ kraft. Xavi mente at Koke var hans arvtager. Odds på første målscorer: 28

Angel Correra - ving/spiss

Han scorer ikke veldig mye, men er utrolig vanskelig å få ballen vekk fra. Møter en skotte som ofte er i angrep, så Correra kan få godt med plass. Odds på første målscorer: 9

Saul Niguez - sentral midtbane

Saul vs Fabinho? Ja, dette er ballvinneren for Atlético Madrid. Mannen med 19 landskamper for Spania (Fabinho har 12 for Brasil) er med sine 25 år skrev en niårskontrakt(!) i 2017. Flink til å holde på ballen er han også. Odds på første målscorer: 28

Liverpool har spilt 4 offisielle kamper mot Atlético Madrid. I Europa League i 2010 (2-1 hjemme og 0-1 borte) og to ganger i gruppespillet i Champions League i 2008 (begge endte 1-1).

Tror du kampen mellom de to ender 1-1 tirsdag får du 6 ganger igjen pengene.

