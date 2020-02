Dette er sangene som Norge og Ulrikke Brandstorp skal slå i Eurovision Song Contest 2020

Hele 40 land må Norge klare å danke ut om det skal bli seier til Attention.

Eurovision Song Contest 2020 arrangeres fra den 12. mai til og med den 16. mai 2020 i Eotterdam i Nederland. Dette skjer etter at Duncan Laurence vant med sangen «Arcade.»

Totalt deltar 41 land i årets finale. Montenegro og Ungarn står over, mens Bulgaria og Ukraina er tilbake etter at de ikke deltok i 2019. 35 land er med i semifinalene, hvor 20 går videre til finalen. I finalen er Nederland allerede kvalifisert som vertsnasjon, og i tillegg er de fem store landene allerede i finalen.

Vi har samlet Instagram-kontoene og de offisielle videoene fra de sangene som har kommet under. Saken oppdateres fortløpende.

Første seminale Melodi Grand Prix

Australia: Montaigne - Don't Break Me

Jessica Alyssa Cerro, som hun egentlig heter, er en 24 år gammel sangerinne fra Sydney. Hun debuterte som artist i 2014, og ga i 2019 ut sitt andre album. Hun har vært med på å skrive sangen selv.





Litauen: The Roop - On Fire



De tre karene i The Roop har deltatt tidligere i den nasjonale finalen i Litauen, og har tidligere gitt ut to album: To Whom It May Concern i 2016 og Ghosts i 2017.

Nord-Makedonia: Vasil - You



Vasil Garvanliev har hatt en karriere som barneartist i USA, senere har den kjente barytonsangeren vært brukt av flere kjente artister. Han har gitt ut noen singler i hjemlandet, og ble valgt ut for å representere sitt hjemland i 2020. I 2019 var han med som korist i finalen.





Belgia: Hooverphonic - Release me

Den belgiske gruppen Hooverphonic har drevet på siden 1995, og ble kjent i store deler av verden da deres musikk ble brukt i filmen Stealing Beauty i 1996. Gruppen har dog skiftet vokalist etter den gangen (da sang Liesje Sadonius).

De andre landene som skal delta i finalen, men hvor sangene foreløpig ikke er klare er: Hviterussland, Irland, Russland, Slovenia, Sverige, Aserbajdsjan, Kroatia, Ukraina

Israel: Eden Alene

Artisten er klar, men ikke sangen. Hun sang på finalen som var i Israel i 2019 (Save Your Kisses for me). 19-åringen vant et talentshow som ga henne deltagelsen i årets finale.

Kypros: Sandro - Running

Sandro har deltatt i den tyske versjonen av Norske talenter, og The Voice. Sandro er også født i Tyskland.









Malta: Destiny Chukunyere

Destiny vant Melodi Grand Prix JR i 2015, og har vært med i Britain's Got Talent. Hun var med som korist i 2019. Sangen hun skal synge i Melodi Grand Prix er ikke valgt.

Romania: Roxen

Larisa Roxana Giurgiu skal representere Romania. Sangen er ikke valgt i skrivende stund.

Andre semifinale Melodi Grand Prix

Landene som ikke har valgt artist eller sang er Estland, Island, Moldova, Polen, San Marino, Serbia, Danmark, Finland, Portugal og Sveits.

Hellas: Stefania - Superg!rl

Stefania Liberakakis er 17 år gammel, og både YouTuber og musikkartist.

Tsjekkia: Benny Cristo - Kemama

En av verdens beste jiu-jitsuutøvere er også artist, og 32-åringen har gitt ut flere album i sitt hjemland.

Østerrike: Vincent Bueno - Alive

Som flere andre deltagere har Vincent vunnet eller deltatt i et realityprogram, og er stor artist på Filippinene. Den østerriske artisten har gitt ut to album og noen singler.

Albania: Arilene Ara - Shaj

Som de fleste andre har også Arilena deltatt i reality. 21-åringen har hatt flere hits i sitt hjemland.

Bulgaria: Victoria

Viktorija Georgijeva deltar for Bulgaria, og er både realitydeltager og singelartist i hjemlandet.

Georgia: Tornike Kipiani - Take Me As I Am

Den tidligere vinneren av X-faktor og Idol i sitt hjemland skal synge sangen Take Me As I Am. Han har vært med å skrive sangen selv.

Latvia: Samanta Tina - Still Breathing

Samanta Poļakova har vært med på flere sangkonkurranser i hjemlandet.

Finalesangene i Eurovision Song Contest 2020

Noen land er direkte kvalifisert til finalen, og dette er blant annet arrangørlandet Nederland. Storbritannia og Tyskland har i skrivende stund ikke valgt artist og sang.

Frankrike: Tom Leeb - The Best in Me

Komikeren Tom Leeb begynte som musiker i 2018, og skal synge både på fransk og engelsk.

Italia: Diodato - Fai rumore

Den italienske deltageren i MGP kommer fra San Remo-festivalen, og er i 2020 Antonio Diodato. Sangen er Fai Rumore, som han har skrevet selv. Han har gitt ut fire album i Italia.

Nederland: Jeangu Macrooy

Jeangu er opprinnelig fra Surinam, men har bodd i Nederland siden 2014. Låten er foreløpig ikke kjent.

Spania: Blas Canto - Universo

Den spanske sangeren Blas Cantó Moreno er fra Barcelona, og har deltatt - som så mange andre - i nasjonale realitykonkurranser.

