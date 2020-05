Dette er spillerne med norsk bakgrunn i den færøyske ligaen

Det er bare én nordmann i den færøyske ligaen, men flere har en fortid i norsk fotball.

Det blir færøysk fotball for alle pengene de kommende ukene. Øygruppen med drøye 48 000 innbyggere, en befolkning på størrelse med Larvik i Vestfold, har ti lag i toppdivisjonen. Nå skal flere av kampene i hver serierunde vises direkte på norsk TV.

TV 2 har nemlig sikret seg rettighetene til å vise de tolv første serierundene fra den færøyske toppdivisjonen. Kampene skal vises på TV 2 Sport 1 og på Sumo.

Lørdag er det seriestart i Betri Deildin som er navnet på den færøyske ligaen, og det er flere spillere i den færøyske ligaen som har bakgrunn fra norsk fotball, men det er kun én nordmann i ligaen: 25 år gamle Ole Erik Midtskogen.

Den tidligere Tynset- og Ham-Kam-spilleren skal spille for regjerende seriemester Klaksvik denne sesongen.

KÍ Klaksvík vant serien i fjor etter en thrilleravslutning mot B36. Begge lagene sto med lik poengsum før den siste kampen, hvor de møtte hverandre. Klaksvik vant 3-0 på bortebane. Laget hadde tre nordmenn, men alle tre har reist hjem til Norge: Simen Sandmæl (Stjørdals/Blink), Magnus Stamnestrø (Ranheim) og Torbjørn Grytten (Brattvåg). Nå har klubben erstattet dem med Midtskogen og to andre HamKam-spillere.

Odmar Færø (t.v.) spilte for HamKam i fjor. Nå er han tilbake på Færøyene. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Færøyske Odmar Faerö var en sentral spiller hos HamKam sist sesong. Midtstopperen, som har 29 landskamper for Færøyene, spilte på Hamar i fjor, flyttet tilbake til øygruppen i Atlanterhavet etter kun én sesong på Hamar. Denne sesongen skal han spille for mesterlaget Klaksvik.

Nigerianeren Abubakar Ibrahim Aliyu har lenger fartstid enn Odmar Faerö i norsk fotball. Han kom til Start i 2017, men har siden vært innom Notodden og HamKam. Sist sesong spilte han sammen med Midtskogen og Faerö på Briskeby.

Men han er spiller ikke serieåpningen mot B36 Torshavn lørdag. Nigerianeren er fortsatt i Nigeria. Først tok det tid å skaffe ham visum. Da han endelig fikk det på plass ble det innført utreiseforbud fra Nigeria grunnet koranapandemien.

Abuakar Aliyu Ibrahim (forna) har en fortid i HamKam. Denne sesongen skal han spille for Klaksvik på Færøyene. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Klaksvik har en fjerde spiller med en fortid i norsk fotball. Patrik Johannesen spilte for Florø fra januar 2018 til mars 2019. Spissen kom fra B36 Torshavn, men da han dro tilbake til øygruppen i det nordlige Atlanterhavet havnet han hos regjerenede seriemester Klaksvik. Johannesen har seks landskamper for Færøyene.

Patrik Johannesen spilte for Florø fra januar 2018 til mars 2019. Foto: Firdaposten

Klaksviks motstander i serieåpningen, B36 Torshavn, er en annen klubb som har flere spillere med bakgrunn fra norsk fotball i stallen. Meinhard Egilsson Olsen spilte for Kristiansund BK forrige sesong, men den færøyske landslagsspilleren er tilbake i den hjemlige ligaen denne sesongen. Der er han lagkamerat med en annen spiller som har spilt i Møre og Romdal.

Lørdag 18.00: KL Klaksvik - B36 Torshavn, direkte på TV 2 Sport 1.

Kristiansunds Flamur Kastrati (t.v.), Meinhard Egilsson Olsen og Aliou Coly feirer 1-0 seieren mot Tromsø sist sesong. Denne sesongen er Olsen tilbake i B36 Torshavn. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Sonni Ragnar Nattestad er født på Haiti, men har færøysk statsborgerskap. Midtstopperen har tidligere spilt for både Molde og Aalesund. 25-åringen har 25 landskamper for Færøyene og har scoret to mål.

Sonni Ragnar Nattestad (t.v.) har en fortid i Molde og Aalesund. Foto: Laurent Gillieron (AP)

NSI Runavik har en spiller som har erfaring fra Eliteserien, 1. divisjon og 3. divisjon. Alfred Sankoh fra Sierra Leone kom til 3. divisjonsklubben Ullern i januar 2007, men etter å ha rykket opp med Oslo-klubben til 2. divisjon ble han hentet av Strømsgodset. Etter fire år på Marienlyst gikk han til tyrkiske Sanliurfaspor. Sist høst dukket han opp igjen i norsk fotball. Da spilte han for Notodden i 1. divisjon. Nå er fotballnomaden på plass i den færøyske ligaen.

Alfred Sankoh har spilt for Ullern, Strømsgodset og Notodden i Norge. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Den færøyske treneren Mikkjal Thomassen var aktuell for den nye 1. divisjonsklubben Øygarden FK, som tok over plassen til Nest-Sotra før denne sesongen. Klaksvik-treneren takket nei til tilbudet fra klubben som holder til på Ågotnes utenfor Bergen.

Dette er Betrideildin

Betrideildin er den høyeste divisjonen for fotball på Færøyene. Divisjonen ble grunnlagt i 1942 og administreres av Fótbóltssamband Føroya (FSF).

Serien het Meistaradeildin i perioden frem til 1975 og 1. deild frem til 2004. Samme år ble serien sponset og ble hetende Formuladeildin til og med 2008, Vodafonedeildin fra 2009 til 2011 og Effodeildin fra 2012 til 2017. Fra 2018 heter den Betrideildin, etter bank- og forsikringskonsernet Betri.

KÍ Klaksvík er regjerende seriemestere, men Havnar Bóltfelag er seriens mestvinnende med 23 nasjonale mesterskap.

Serien består av ti lag og spiller tilsammen 27 serierunder fra april til oktober i samme kalenderår. Klubben som vinner ligaen blir færøysk mester, og får muligheten til å representere Færøyene i Champions League gjennom at laget går inn i første kvalifiseringsrunde.