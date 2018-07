Dette er storfavorittene i Premier Leagues første runde

Fredag 10.august starter Premier League med kampen mellom Manchester United og Leicester på Old Trafford. Der er hjemmelaget storfavoritt, selv om Mourinho har sagt at hans VM-stjerner sannsynligvis ikke vil være med. Oddsen er nemlig på 1.30 for hjemmeseier.

Dagen etter, lørdag 11.august, spiller Newcastle mot Tottenham klokken halv to. Der er det bortelaget som er favoritten med 1.90 i odds.

Skal vi tro oddsen får også Chelseas nye manager en super start. Bortekampen mot Huddersfield gir bare 1.45 i odds på seier for London-laget.

Den aller største favoritten er likevel laget som har kjøpt seg en ny ryggrad fra målvakt og framover i 2018: Liverpool. Du får ikke mer enn 1.27 ganger pengene om Liverpool søndag 12.august klokken 14:30 slår West Ham.

Her finner du alle oddsene på første runde i Premier League