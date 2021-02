Dette er svensken som gir Solskjær mareritt

Manchester United falt hodestups ut av Champions League. Nå kan en svenske ødelegge for Europaliga-drømmen.

Den nest gjeveste cupen i Europa er Europa League. Selv om enkelte morsomme kommentartroll ville sagt at FA-cupen og cupen i Norge er over så er det ingen tvil om at det er knyttet stor spenning til hvem som skal spille finalen i Gdansk den 26. mai.

Ett av disse lagene er Manchester United som torsdag 18. februar spiller mot Real Sociedad. Det kan bli nok et spansk mareritt etter 9 kamper på rad uten seier i Europa mot spansk motstand.

Og det er en svenske som kan ødelegge for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Rett nord for sentrum i Stockholm, Solna, ble Alexander Isak født. Han begynte å spille for det lokale laget, AIK, da han var 6 år gammel. Da han debuterte som 16-åring i 2016 kom han fort på radaren til større lag og Borussia Dortmund hentet stortalentet i 2017.

Dessverre ble det ingen tysk drøm for Isak, og i 2019 gikk han til Real Sociedad. I serien i år han laget 9 mål på 19 kamper, men har til nå ikke laget ett eneste mål i Europa.

Det er kanskje derfor oddsen på den 192 centimeter høye spissen er såpass lav som første målscorer mot et United-forsvar som kan slite med både hodespill og fart. 21-åringen vil nok i hvert fall gjøre sitt for at forsvaret til United, kanskje med hans landsmann Lindelöf, får kjørt seg. Isak laget for øvrig mål i helgens kamp da Real Sociedad vant 1-0.

Oddsen er 6 på at Alexander Isak lager det første målet. Kun portugiseren Bruno Fernandes har lavere odds, med 5.50.

