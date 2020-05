Dette er tallene du må unngå i Eurojackpot

Du kan vinne store summer, men skal du få hele potten alene er det noen tall du må unngå.

Eurojackpot trekkes hver eneste fredag, og er spillet med de virkelig store premiene. Fredag 29. mai er den siste trekningen i vår skjønne milde måned, og premien denne fredagen er på gode 350 millioner kroner.

Eller som Norsk Tipping så riktig sier: Cirka 350 millioner kroner. Hvor stor potten faktisk er kommer an på hvor mange som leverer kupong, og hva som skjer med den norske kursen mot euro. Det siste fordi, som navnet sier, Eurojackpot er et europeisk spill hvor din kupong kjemper mot mange europeiske.

Siden det er veldig mange som spiller så er det greit å prøve å unngå tallrekker som er veldig vanlige. For selv om det er helt tilfeldig hvilke tall som blir trukket ut er det ikke så tilfeldig hvilke tall vi mennesker spiller.

Dette tallet er et tall du bør vurdere å ha med. Om du ikke er overtroisk, da

Unngå tallet 13?

Svaret på det er nei. Vi mennesker unngår ofte tallet 13 fordi vi overtroisk tror at dette er et ulykkestall. Det betyr at for tall under 31 (se under) er 13 ett av de tallene som spilles minst.

Så vidt oss bekjent er det ingen måneder med over 31 dager.

Over og under 31?

Vi spiller oftere på fødselsdatoer enn på andre tall, og ingen av oss er født etter 31, så tallene over der er ofte mindre spilt enn tallene under.

Tall i rekkefølge er ikke så smart. Det er det veldig mange som krysser av på. I tillegg til mønstre.

Unngå rekker av tall

Merkelig nok spiller veldig mange på rekker og mønstre, spesielt de som leverer fysiske kuponger. Det betyr at hvis du spiller 1, 2, 3, 4, 5 og så videre så vil det også være spilt av mange andre.

Tallet 7 er ett av de vanligste lykketallene i verden, og spesielt i Europa. Unngå det.

Ikke spill på 7

7 er tallet som flest mennesker i Europa har som lykketall, og det tallet som oftest velges som tilleggstall og som hovedtall.

Husk likevel: Det er helt tilfeldig hvilke tall det blir, men det er også slik at OM din rekke skulle gå inn er det smart hvis den ikke er lik andres. Da slipper du å dele.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot:

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1 600 000 per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr