Dette er vinnerbilen

Skrap frem firehjulsdrevne BMW X5 Xdrive 45e ladbare hybrider med BilFlax.

Selv om et fysisk Flax-lodd er ganske lett, så kan det romme en skikkelig sværing. Dersom man skraper frem hovedpremien vil man finne ut at årets Flax-bil er en superavansert BMW X5 xDRIVE45e PLUG-IN HYBRID.

Premiebilen har firehjulstrekk og nesten alt du kan tenke deg av teknisk utstyr.

BMW X5 xDRIVE45e plug-in hybrids utstyr

M Sportspakke: 20” alu.felger, M Sport bremser, sportsautomat, takreling i høyglans, sportsratt i skinn, M Aerodynamics, Innertaktrekk i antrasitt.

Innovation-pakke: BMW display key, adaptive LED frontlykter, fjernlysassistent, Driving Assistant Professional, Parking Assistant Plus, BMW Head-Up Display, BMW Gesture Control.

Travel-pakke: panoramasoltak i glass, bagasjeromsnett, solgardiner for sidedørene (bak), bagasjeromspakke, Travel & Comfort System.

eDrive M Sport Edition: tilhengerfeste, koppholder, setevarme, Heat Comfort package, 4-sone automatisk aircondition, Harman Kardon Surround høyttalersystem, trådløs mobillading, Wi-Fi Hotspot.

Øvrig utstyr: skinn, solbeskyttende ruter, komfortseter foran, Apple CarPlay forberedelse, trafikkinformasjon, 19” vinterhjul.

Bilen registreres på vinnes navn inkludert IF Fri Start forsikring den første måneden, deretter velger vinneren forsikringsselskap selv basert på sine kontakter. Leveres med originale vinterhjul med eller uten pigg.

Vinnersannsynlighet BilFlax

Vinnersannsynlighet BilFlax er : 1: 1.110.000

BilFlax kan du skrape digitalt eller kjøpe hos din Norsk Tipping-kommisjonær. Det er åtte biler i toppremie på de fysiske loddene. Det er per dato 27.04.2020 åtte biler igjen å vinne på de fysiske BilFlax-loddene

De digitale loddene tilbys i form av en umiddelbar trekning, slik at sannsynligheten for å vinne er den samme hver gang og antall biler som kan vinnes er "uendelig".

BilFlax 2020 koster 25,-

Vinnersannsynlighet Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersannsynlighet.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersannsynligheten for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersannsynligheten for toppremien på 1 million kroner 1:600.000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600.000 lodd. Vinnersannsynligheten for toppremiere og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersannsynligheten er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)