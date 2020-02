Dette er vinneren av Melodi Grand Prix 2020

Concours Eurovision de la Chanson, som det heter på fransk har sin finale i Rotterdam i Nederland i 2020. Det som vi på norsk så ofte bare kaller Melodi Grand Prix startet i 1956.

Norges deltagelse i Eurovision Song Contest

Norge ble for første gang med i 1960. Det var et halvt år før det var skikkelig fjernsyn i Norge, men vi gjorde det meget godt med Nora Brocksteds Voi Voi som kom på en fjerdeplass. Franske Jacqueline Boyer vant med sangen Tom Pillibi. Vi slo for øvrig Sverige det året, de kom helt nede på en 10. plass. Landene som var foran oss var altså Frankrike, Storbritannia og Monaco. Og, neida, vi fikk ikke poeng fra svenskene.

Finalen i Melodi Grand Prix for Norge foregår i Trondheim Spektrum den 15. februar, og det er 10 melodier som kjemper om å vinne.

De norske deltagerne i 2020

Den store oddsfavoritten til å vinne er Ulrikke Brandstorp med 2.05. Det betyr at hvis du setter 100 kroner på at Ulrikke vinner vil du få igjen 205 kroner, og altså vinne 105 kroner.

Rein Alexander og Raylee har begge 5 i odds, mens Tone Damli har 12 i odds. Det betyr at den store favoritten til å bli årets norske deltager i Nederland er Ulrikke.

