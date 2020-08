Dette Eurojackpot-trikset gjør nesten ingen

Drømmer du om de virkelig store premiene bør du lese denne saken.

Eurojackpot er spillet hvor de virkelig store premiene blir utbetalt. Fredag 26. juni i år fikk vi tidenes største premieutbetaling i Norge da en mann vant 485 millioner kroner i Eurojackpot.

Slik velger du tallene

Skal du vinne førstepremien må du ha 5+2 riktige. For de fem første tallene er det viktig å prøve å unngå alt for mange fødselsdatoer, om du vil ha premien alene. Samtidig, ikke ha bare partall eller bare oddetall. Vi mennesker plukker oftere partall så her må du tvinge deg selv til å velge oddetall! En kombinasjon av lave partall og oddetall, og høye partall og oddetall er god.

Trikset er tilleggstallene

Viktigere er det å være smart på tilleggstallene. Fordi så mange har 7 som lykketall er det slik at vi veldig ofte velger 7 før andre tall. Med kun tall mellom 1 og 10 velger vi som regel 7. Det betyr at om man velger 7 vil det være veldig mange andre som har det tallet.

Trikset er å velge det tallet færrest velger, og statistikken viser at om vi mennesker får valget mellom 1 og 10 så er det 10. Derfor bør du velge 10 som ett av de to tilleggstallene i Eurojackpot.

Potten fredag 28. august er ca 360 millioner kroner.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot:

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,6 mill. per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr