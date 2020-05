Dette fylket har flest Eurojackpot-millionærer

Det finnes 250 Eurojackpot-millionærer i Norge. I Viken fylke bor det 56 av dem.

Forrige uke vant en mann fra Oslo 10 674 150 kroner i andrepremie. Den foreløpig største Eurojackpot-premien på 443,9 millioner kroner i Norge gikk til en mann 20. september 2019. Dette er tidenes hittil største premieutbetaling i Norge.

Den nest største premieutbetalingen fant sted 18. august 2017 da en mann vant 441,3 millioner kroner. På tredjeplass kommer 167,1 millioner kroner som gikk til en kvinne 23. mars 2018.

Viken på topp

Det er størst sannsynlighet for å treffe på en Eurojackpot-millionær i Viken fylke. Fylkesvis fordeler millionvinnerne seg slik:

Viken 56

Vestland 32

Trøndelag 23

Rogaland 22

Oslo 20

Agder 19

Troms og Finnmark 17

Møre og Romsdal 15

Innlandet 13

Nordland 10

Vestfold og Telemark 9

Vinnersannsynlighet Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr