Dette gjør at Hauge får ny sjanse fra start

AC Milan har en haug med spillere ute med skader. Det betyr at Jens Petter Hauge får flere muligheter i storklubben.

Jens Petter Hauge har ikke scoret for Milan siden han ble matchvinner mot Sparta Praha i Europa League 10. desember, men Milan-manager Stefano Pioli har fortsatt stor tro på nordmannen.

Torsdag skrev den italienske avisen Tuttosport at Milan hadde avvist flere henvendelser fra Bundesliga-klubber om å låne Jens Petter Hauge. Bayer Leverkusen var en av klubbene som ville låne vingen ut sesongen. Det er et godt tegn for nordmannen.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

På onsdag fikk 21-åringen sjansen fra start mot Juventus, men klarte ikke å markere seg. Skadekrisen i den italienske storklubben gjør at Hauge får sin andre kamp fra start i Serie A lørdag.

Milan - Torino FC (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,30 (spillestopp lørdag kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Italiensk, Serie A. Milan gikk på sesongens første nederlag onsdag da laget røk 1-3 hjemme for Juventus som nå jakter bare fire poeng bak serielederen. Har 11-4-1 til nå og topper Serie A poenget foran byrival Inter.

De trenger tre poeng i denne kampen om de skal beholde tabelltoppen.

Sterk forsvarsfirer

Milan-manager Stefano Pioli kan mønstre den beste forsvarsfireren sin mot Torino, men offensivt er det mannefall hos den italienske giganten.

Matteo Gabbia, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers og Zlatan Ibrahimovic er alle på vei tilbake fra skader, men denne kampen kommer for tidlig for dem. Det har vært spekulert i om Zlatan kan komme til å starte på benken, men det er bare spekulasjoner.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Pioli har fått ytterlige skadebekymringer i løpet av denne uken. Viktige Hakan Calhanoglu skadet ankelen i 1-3-tapet mot Juventus i midtuken, og han er utilgjengelig mot Torino. Som ikke det er nok, er Rade Krunic og Ante Rebic begge i isolasjon etter å ha testet positivt for covid-19.

Ifølge La Gazzetta dello Sport vil Pioli stille med et forsvar bestående av Davide Calabria, Simon Kjær, Alessio Romagnoli og Theo Hernandez. Gianluigi Donnarumma står i mål.

På midtbanen vil Sandro Tonali spille sammen med Franck Kessie. Samuel Castillejo, Brahim Diaz og Jens Petter Hauge tar ifølge avisen de tre plassene bak den portugisiske spissen Rafael Leao.

Ikke vunnet på San Siro på 35 år

Torino hyret Marco Giampaolo i sommer, som hadde vært uten jobb siden de 111 dagene han hadde som Milan-sjef sist sesong. Torino har fått en forferdelig start på sesongen. De vant kun én av de første 14 kampene, men nå er de ubeseiret i de fire siste kampene. De har blant annet spilt uavgjort mot Napoli.

Lillebror i Fiat-byen ligger helt nede på 17.-plass med kun tolv poeng etter de første 16 kampene i Serie A. De tåler ikke mange flere tap før de faller under nedrykksstreken.

Fredag er det ca. 925 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Men Giampaolo har en ting ikke Pioli har, en skadefri tropp.

Gjestene har blant annet to tidligere Milan-spillere i troppen, Ricardo Rodriguez og Simone Verdi, men det er Milan-linkede Andrea Belotti som er lagets største offensive trussel. Han har scoret fem mål på San Siro tidligere.

Torino stiller trolig med dette laget (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

Milan har en imponerende statistikk mot Torino. De har vunnet ni av de siste 21 kampene mot dem.

The Rossoneri har ikke tapt hjemme i ligaen mot Torino på 35 år. Man må helt tilbake til mars 1985 for å finne sist Milan tapte mot Torino på San Siro.

Men Milan har tapt de to siste kampene mot Torino på Stadio Olimpico di Torino, og de står uten seier i to av de tre siste kampene mot gjestene i Serie A på San Siro.

Kollapser i 2. omgang

Selv om Torino ligger å balanserer på nedrykksstreken, blir ikke lørdagens kamp en walkover for Milan. Langt derifra.

Torino har bare ligget under til pause i én av åtte bortekamper denne sesongen, og de har klart å holde nullen til pause i samtlige av de syv andre bortekampene.

Fredag er det ca. 925 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Problemet har vært at de har kollapset mot slutten av kampene. Lillebror i Torino har sluppet inn 20 mål i løpet av de siste 30 minuttene i kampene. Det er seks mer enn noe annet lag i Serie A. Alle fraværene hos Milan gjør denne kampen litt vanskelig å spå utfallet av, men vi ser for oss at det blir en jevnspilt første omgang, men at Milan kniper seieren i andre omgang. Oddsen på U/H-spiller er 4,30. Det må prøves.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset