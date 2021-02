Dette gjør at Manchester United har overtaket på Tuchel

Thomas Tuchel og Ole Gunnar Solskjær møtes for første gang i Premier League søndag, men det er ikke første gang de to managerne møtes.

Det er Chelsea mot Manchester United i Premier League søndag.

For ti år siden ville denne kampen vært avgjørende som hvilke lag som skulle vinne ligatittelen, men de siste sesongene har denne duellen vært en kamp om en topp fire-plassering.

Men kampen er viktig likevel.

Chelsea, som spilte 1-1 mot Southampton forrige helg, jakter tre poeng for å henge med i kampen om en plass i Champions League, mens United trenger poeng i håp om at Manchester City snubler på oppløpet i tittelkampen.

Kampen på Stamford Bridge er første gangen Thomas Tuchel møter Ole Gunnar Solskjær i Premier League. Men de to managerne kjenner hverandre fra før.

Så sent som i desember 2020 møttes de to da tyskeren ledet Paris St. Germain som var i samme gruppe som Manchester United i Champions League.

Viser video av PSG-tapene

Tuchel har i følge football.london fortalt at han vil vise Chelsea-spillerne video av PSG sine kamper mot United i håp om å forberede dem på hva som venter dem.

- Vi fokuserer på de siste fire ukene, men PSG-kampene fra gruppespillet tidligere denne sesongen og utslagsspillet for halvannet år siden gir et ganske godt inntrykk av hvordan United vil spille, hvor de kan skade oss, deres styrker hver for seg og som en gruppe. Det hjelper oss å forberede oss, sa Tuchel på fredagens pressemøte.

United er ubeseiret på bortebane i Premier League denne sesongen. De har blant annet spilt 0-0 borte mot Liverpool og Arsenal. Tuchel på sin side har ennå ikke tapt som Chelsea-manager.

Likevel tyder den nære historien på at Solskjær og Manchester United har en fordel.

Tuchel og nordmannen har møtt hverandre fire ganger de to siste årene, og de har to seire hver. Det interessante er at ingen av managerne har vunnet på hjemmebane.

United slo ut Tuchels PSG i åttendedelsfinalen i Champions League på Parc des Princes i mars 2019, og de gjentok suksessen i gruppespillet tidligere denne sesongen.

Tyskeren har tilsvarende gode resultater på Old Trafford. Tuchel har vunnet begge kampene sine på Drømmenes teater.

Fortsetter denne trenden vil Tuchel gå på sitt første tap etter at han tok over for Frank Lampard på Stamford Bridge.

Thomas Tuchel og Chelsea tok en imponerende 1-0-seier mot La Liga-lederne Atletico Madrid i Champions League i midtuken.

Chelsea har utvilsomt vist fremgang under tyskerens ledelse. London-klubben er uten tap i åtte kamper i alle turneringer etter at Tuchel overtok for Frank Lampard i januar, men i søndagens kamp i Premier League møter de et lag som har en meget sterk bortestatistikk.

Vi tror ikke Chelsea klarer å komme tilbake på vinnersporet etter den skuffende 1-1-kampen på St Mary's sist helg.

Hvilte nøkkelspillere i Europa League

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær kunne hvile flere nøkkelspillere i midtuken, siden de ledet 4-0 mot Real Sociedad etter den første kampen. På Stamford Bridge vil Marcus Rashford, Luke Shaw og Harry Maguire være tilbake i startelleveren.

De røde djevlene har kun vunnet to av de siste seks ligakampene den siste månedene, og håpet om en ny ligatittel har forduftet. Byrival Manchester City er nå ti poeng foran dem på tabellen før helgens kamper, men med Leicester á poeng og Chelsea og West Ham hakk i hæl har de ikke råd til å tape denne kampen.

Chelsea er gjort til store favoritter før denne kampen, men det er umulig å ignorere at Manchester United har vært solide på bortebane denne sesongen. De har ikke tapt en bortekamp i Premier League siden januar 2020. Det er over ett år siden. De har vunnet 13 av 19 bortekamper i denne perioden, og har tatt poeng mot Chelsea, Spurs, Leicester (to ganger), Liverpool og Arsenal.

Tuchel har gjort Chelsea-laget bedre organisert, men uavgjortkampene mot Wolves og Southampton, det faktum at tre av fire seire har kommet mot lag i bunnen av Premier League-tabellen gjør at vi mener Vest-London-klubben er gjort til altfor stor favoritt i denne kampen.

Tynt på United-midtbanen

Chelsea-manager Thomas Tuchel har bekreftet at han ikke har noen nye skader. Midtstopper Thiago Silva er eneste spilleren på skadelisten.

Manchester United kan stå i fare for å mangle midtbanespillere. Scott McTominay, Donny van de Beek og Daniel James er alle usikre, mens Paul Pogba og Juan Mata er ute. Edison Cavani sliter med en ankelskade, og han må testes før søndagens kamp.

Solskjærs menn har vært sterke på bortebane, og de har hatt et godt tak på Chelsea. London-laget har kun vunnet to av de siste ti kampene mot United. Tre kamper har endt uavgjort, og United har vunnet fem ganger.

Manchester United har vunnet de tre siste bortekampene på Stamford Bridge i alle turneringer. De har aldri vunnet fire ganger på rad mot Chelsea, men vi tror de kan klare det i søndagens match.

3,25 i odds på Manchester United-seier er spillbart.

