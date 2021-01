Dette gjør Haaland så viktig for Dortmund

Dortmund har vunnet de fem siste bortekampene mot Gladbach. Vi tror Erling Braut Haaland og lagkameratene vinner igjen fredag.

Bare Bayern Munich har scoret mer enn Dortmund denne sesongen, og Braut Haaland er hovedgrunnen til det.

Den norske landslagsspilleren har scoret tolv mål på tolv kamper. Han har scoret mer enn en tredjedel av lagets 33 ligamål denne sesongen. Sist sesong scoret han ti mål på de første elleve kampene.

Den tyske fotball-legenden Lothar Matthäus mener at det ikke bare er scoringene som gjør Erling Braut Haaland så viktig for Dortmund.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Da den norske landslagsspilleren var ute i fire kamper med en muskelskade, tok lagkameratene kun fire poeng.

- Han er ute i noen uker, og du merker det på Dortmund sitt spill og Dortmunds mentalitet på banen, sa Matthäus, som regnes som en av sin generasjons aller beste fotballspillere, etter at Haaland scoret to mål mot Leipzig.

- Han er en maskin. En tornado som blåser deg over ende, sa han.

Men tornadoen har stilnet i de to siste kampene. Braut Haaland har gått målløs av banen både da de spilte 1-1 mot Mainz og sist i 1-2-tapet mot Leverkusen.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 2,90 - 3,40 - 2,10 B (spillestopp fredag kl. 20.25)

Tysk, Bundesliga. Gladbach vant 1-0 mot Werder Bremen på Borussia-Park tirsdag, men de spilte ingen overbevisende kamp. Det var tydelig at de manglet Marcus Thuram og Breel Embolo offensivt. Førstnevnte var suspendert, mens sveitseren Embolo var ute på grunn av brudd på covid-19-reglene. Begge kan være tilbake i fredagens kamp.

Nico Elvedi scoret Gladbachs eneste mål på en heading i andre omgang, men Milot Rashica og Leonardo Bittencourt var svært nær ved å utligne for Werder Bremen i sluttminuttene. Marco Roses mannskap har nå kun tapt én av de ti siste kampene, men fem av kampene har endt uavgjort.

Gladbach vil med tre poeng i fredagens kamp klatre forbi Dortmund på tabellen.

M'gladbach kan måtte klare seg uten den unge midtbanespilleren Rocco Reitz, forsvarsspilleren Mamadou Doucoure, den østerrikske landslagsspilleren Valentino Lazaro og den sveitsiske spissen Breel Embolo.

To kamper på rad uten seier

Etter 3-1-seieren mot Leipzig, har Borussia Dortmund skuffet stort i de to siste kampene. De klarte bare 1-1 hjemme mot Mainz på lørdag, og tirsdag ble det 1-2-tap borte mot Bayer Leverkusen og tidligere Dortmund-trener Peter Bosz på BayArena.

Dortmund trenger tre poeng mot Gladbach om de ikke skal bli helt hektet av kampen om ligatittelen.

Også Dortmunds midlertidige trener Edin Terzic har skader på sentrale spillere. De belgiske landslagsspillerne Axel Witsel og Thorgan Hazard er ute.

Venstrebacken Marcel Schmelzer og den unge midtstopperen Dan-Axel Zagadou sliter med skader, og den danske midtbanespilleren Thomas Delaney er suspendert.

Pleier å bli målrike kamper

Dette ligger an til å bli en underholdende kamp mellom to lag som spiller offensiv fotball. På de siste tolv kampene mellom disse to lagene har deti snitt vært scoret 3,41 mål, og vi tror på en ny thriller på BayArena.

Disse to lagene har kun klart å holde nullen i tre av de siste 20 kampene siden november. Det viser at både Gladbach og Dortmund har utfordringer defensivt. Vi forventer scoringer i begge ender av banen fredag, men vi tror Dortmund vinner.

Dortmund har tross alt vunnet de tolv siste kampene på rad mot Gladbach i alle turneringer, og de står med fem strake borteseier på Borussia-Park. Erling Braut Haaland spiller neppe tre svake kamper på rad, og vi tror han går foran i krigen fredag. 2,10 i odds på Dortmund-seier spilles.

