Dette gjør tirsdagens treningskamp spesiell for Liverpool

Liverpool spiller foran publikum for første gang på 167 dager i tirsdagens treningskamp i Østerrike. Her er alt du trenger å vite før Liverpool - Red Bull Salzburg.

The Reds startet sesongoppkjøringen med å vinne 3-0 mot det nyopprykkede Bundesliga-laget Stuttgart lørdag kveld - foran tomme tribuner.

1250 tilskuere på tribunen

Tirsdag er det klart for ny treningskamp, da skal Jürgen Klopps menn møte et av lagene de spilte mot i gruppespillet av Champions League sist sesong, Red Bull Salzburg.

Liverpool vil i denne kampen spille foran publikum for første gang siden koronapandemien brøt ut i mars. Sist engelskmennene spilte med tilskuere på tribuen var 11. mars. Da spilte de åttendedesfinale i Champions League mot Atletico Madrid på Anfield.

De østerrikske mesterne vil slippe inn 1250 supportere på Red Bull Arena. Hvem som får plass, vil bli avgjort via trekning blant sesongkortholderne.

Liverpools Takumi Minamino vil trolig få ekstra spiletid mot sin tidligere arbeidsgiver. Foto: Phil Noble (AP)

Den østerrikske storklubben, som er tidligere arbeidsgiver for Sadio Mane, Naby Keita og Takumi Minamino, har opplevd store utskiftninger siden Liverpool vant 2-0 mot dem og sikret en plass i utslagsrundene i Champions League.

Det er et annet Salzburg-lag som møter Liverpool denne gangen enn det de spilte mot i Champions League sist sesong. Østerrikerne har mistet tre offensive spillere siden kampen mot Liverpool i desmber i fjor.

Minamino kom til Anfield i januar, mens tenåringssensasjonen Erling Braut Haaland ble hentet av storklubben Borussia Dortmund. I sommer fulgte Hwang Hee-Chan etter Braut Haaland til Bundesliga, hvor han skal spille for RB Leipzig neste sesong.

Men Salzburg har ikke ligget på latsiden. De har hentet inn to spennende unge spillere i løpet av sommeren, den sveitsisk-østerrikske spissen Federico Crescenti og forsvarspilleren Oumar Solet, som de signerte fra Lyon for om lag 50 milioner kroner. Jesse Marsch er fortsatt trener hos Salzburg, og han jakter klubben sjette ligamesterskap på rad denne sesongen.

Tenker på Community Shield

Til kampen mot Salzburg vil Liverpool-manager Jürgen Klopp bruke de samme spillerne som mot Stuttgart. Ki-Jana Hoever er eneste som er usikker etter å ha skadet ankelen i lørdagens match. Det kan likevel hende at den tyske manageren gjør et grep.

Klopp stilte med to to forskjellige startellevere i de to omgangene mot Stuttgart, og det ligger an til at han kommer til å gjøre det samme mot Red Bull-laget Samtidig vil det ikke være overraskende hvis han velger å la de elleve som starter kampen få spille 60 minutter. Det handler om at han vil spille inn laget før Community Shield-matchen mot Arsenal, og den kampen kommer kun fire dager etter turen til Red Bul Arena.

Xherdan Shaqiri, Divock Origi og Loris Karius rekker antakeligvis ikke tirsdagens kamp, og det gjør heller ikke Jordan Henderson og Joel Matip som begge har rehabiliteringstrening i Østerrike.

