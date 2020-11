Dette grepet har Klopp gjort før Brighton-kampen

Jurgen Klopp er bekymret for at spillerne hans ikke får nok søvn. Men vi tror Liverpool slår tilbake etter tapet mot Atalanta onsdag.

Jürgen Klopp har vært kritisk til å spille formiddagskamp i Premier League lørdag etter å ha spilt i Champions League onsdag. Det er et synspunkt han deler med blant andre Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

- Vi får ikke gjort noe med det. Det jeg er opptatt av nå, er at vi bruker de få timene vi har mellom kampene til å gjøre spillerne så klare som mulig, sa Klopp til avisen Liverpool Echo.

Den tyske manageren har tatt grep. For han vil ikke bruke det tøffe kampprogrammet som unnskyldning for et dårlig resultat. Da Klopp ble spurt av Liverpool Echo om hvilke endringer han han gjort i forkant av kampen mot Brighton, så forklarer han at laget har forskjøvet alle rutinene før kamp.

- Vi spilte onsdag kveld, så torsdag morgen er det en restitusjonsøkt, og vi må ha den tidlig for å følge bio-rytmen.

- Vi ville trent cirka klokken 12.00, hadde vi skulle spille senere på dagen lørdag, og da ville guttene fått sove litt lenger torsdag. Etter en kamp som den på onsdag, og ikke fordi vi tapte, men fordi den var så intens så sover ikke spillerne bra. Den beste søvnen er den du får tidlig om morgen mellom 06.00 og 10.00, påpeker han.

- Fredagens trening er også en rolig økt, uten intensitet. Det er mest taktisk trening fordi Brighton spiller annerledes enn Atalanta.

- Lørdag morgen må vi spise kampmaten allerede klokken 10.00 (norsk tid) når det er avspark klokken 13.30. Det betyr pasta og slikt allerede klokken 10.00.

- Vi står opp kl. 08.30, går en tur før frokost og har et kampmøte og deretter er det kamp. Hvis du spiller på ettermiddagen vil spillerne kunne sove lenger, og du kan spørre hvem som helst, men søvn er en stor del av restitusjonen.

- Problemet er ikke å spille onsdag og lørdag, men å spille sent onsdag og tidlig lørdag, påpeker Klopp.

Engelsk, Premier League. Jurgen Klopp valgte å hvile flere nøkkelspillere i onsdagens Champions League-kamp mot Atalanta, men det fikk han svi for. Liverpool tapte 0-2 mot italienerne, og gikk målløse av banen.

Lørdag vil Klopp igjen stille med sitt beste mannskap.

Alisson Becker starter i mål, og spiller dermed sin 100. kamp for Liverpool. I tillegg er Fabinho, Diogo Jota, Andy Robertson, James Milner og Roberto Firmino tilbake. Det spekuleres også i om kaptein Jordan Henderson starter lørdagens kamp.

Liverpool's Jordan Henderson gestures during the English Premier League soccer match between Manchester City and Liverpool at the Etihad stadium in Manchester, England, Sunday, Nov. 8, 2020. (Martin Rickett/Pool via AP) Foto: Martin Rickett (AP)

Liverpool stiller trolig med dette laget: (4-2-3-1) Alisson; Milner, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson; Salah, Jota, Mane; Firmino.

Naby Keita og Thiago Alcantara er fortsatt ute med skader, Alex Oxlade-Chamberlain og Trent Alexander-Arnold er på vei tilbake, men ennå ikke kampklare. Det er usikkerhet rundt Xherdan Shaqiri, som har vært ute i de to siste kampene, mens Joe Gomez og Virgil van Dijk er begge langtidsskadet.

Ni seire på rad

Liverpool har vunnet ni kamper mot Brighton på rad i alle turneringer, og de har scoret 27 mål i denne perioden. De har ikke tapt mot laget fra den engelske sørkysten på elleve kamper.

Det siste Liverpool-tapet mot Brighton kom i FA-cupen i januar 1984.

Brighton har faktisk aldri vunnet en kamp mot Liverpool i toppdivisjonen. De står med tre uavgjorte og fire tap.

Albion har fått en dårlig start på sesongen, og ligger helt nede på 16.-plass, kun fem poeng over Fulham som er under nedrykksstreken. Graham Potters mannskap tok sin første seier på syv kamper sist da de vant 2-1 mot Aston Villa.

De har ikke vunnet to kamper på rad på over ett år, og vi tror ikke de klarer det denne gangen heller.

Liverpool har slitt på bortebane

Liverpool kan få kamp. De har tross alt kun vunnet tre av de siste ti bortekampene i Premier League (3-3-4), men de er det eneste laget som har scoret i alle Premier League-kampene så langt denne sesongen. Det ser ut som det er angrepet til Liverpool som blir avgjørende.

Diogo Jota har vært fantastisk etter overgangen fra Wolves, og Mohamed Salah har en meget god statistikk mot nettopp Brighton.

Liverpool har ikke ledet til pause på bortebane denne sesongen. De lå under til pause på Villa Park, og i de øvrige tre bortekampene har det stått uavgjort etter de første 45 minuttene. Det har riktignok vært mot Chelsea, Manchester City og i byderbyet mot Everton.

Men Merseyside-laget har ledet til pause i tre av de fire siste bortekampene mot Brighton. Vi tror Liverpool leder til apuse og vinner til slutt. B/B-spillet gir 2,25 i ods. Det funker.

