Dette grepet skal snu den dårlige hjemme-trenden for United

Manchester United har vært mer opptatt av å holde nullen enn å score på Old Trafford. Det vil de endre på når Leeds United kommer på besøk søndag.

Dersom ikke United scorer i løpet av de første 20 minuttene mot Leeds, vil de ifølge Manchester Evening News ha spilt åtte timer Premier League-fotball på Old Trafford uten å score et spillemål.

Donny van de Beek scoret i debuten sin for Manchester United mot Crystal Palace, men siden den gang har Ole Gunnar Solskjærs mannskap hatt problemer med å score hjemme. De øvrige to Premier League-målene til De røde djevlene på Old Trafford har kommet fra straffemerket.

Etter kampen mot Manchester City forrige helg har United-manageren antydet at han vil gå mer offensivt til verks på Old Trafford.

Engelsk, Premier League. 1-6-tapet mot Tottenham har gjort at Ole Gunnar Solskjær har hatt en mer defensiv tilnærming til kampene på Old Trafford. Etter Spurs ga dem juling har De røde djevlene holdt nullen mot Chelsea, West Brom og Manchester City, og kun sluppet inn et straffespark mot Arsenal. Baksiden av medaljen er at de kun har scoret ett mål i denne perioden - på et straffespark mot the Baggies.

Etter 0-0-kampen mot Ma

nchester City forrige helg, har Solskjær påpekt at han vil satse mer fremover.

39 år uten hjemmetap mot Leeds

I tre av seks bortekamper så langt har Leeds klart å holde nullen. De holdt tett bakover i seirene mot Sheffield United, Aston Villa og Everton, men de slapp inn fire mål mot Liverpool, fire mot Crystal Palace og tre mot Chelsea.

Det tyder på at det er et svakt punkt hos Leeds som Manchester United kan utnytte, og den beste måten å gjøre det på er å gå i angrep, slik de gjorde mot Sheffield United.

Etter seieren på Bramall Lane torsdag, har Solskjær vært opptatt av at laget hans må skjerpe seg på hjemmebane for å kunne kjempe om ligatittelen denne sesongen. Det kommer bare til å skje vil de slipper seg mer løs offensivt, skriver Manchester Evening News.

Manchester United har ikke tapt hjemme mot Leeds i ligaen siden 1981. Fasiten viser ni seire og seks uavgjorte på de 15 kampene på Old Trafford i denne perioden.

Vi tror ikke de taper denne gangen heller.

Ole Gunnar Solskjærs menn viser bra form. De har tatt 16 av de siste 18 mulige poengene. De har vunnet fem kamper og spilt én uavgjort. Men de har kun vunnet én av de siste seks kampene på Old Trafford, og de har bare scoret tre mål hjemme på Drømmenes teater.

Bielsa har overrasket United før

Leeds spilte en forrykende kamp mot Newcastle i midtuken og vant 5-2 hjemme på Elland Road, men det var bare andre seieren til Yorkshire-laget på de syv siste Premier League-kampene.

Men Bielsa har laget problemer for Manchester United med en underdog tidligere. Han slo United hjemme og borte med Athletic Bilbao i åttendedelsfinalen i 2011-2012-sesongen. Vi tror ikke at han klarer den samme bragden med Leeds.

Manchester United har ingen nye spillere på skadelisten før søndagens kamp mot Leeds. Edinson Cavani er sannsynligvis tilgjengelig for Ole Gunnar Solskjær igjen.

David de Gea, Scott McTominay og Luke Shaw hvilte mot Sheffield United, men kan være tilbake mot Leeds.

Manchester United stiller ifølge Manchester Evening News med dette laget mot Leeds: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Leeds United tar med seg samme troppen til Old Trafford som høvlet over Newcastle United onsdag.

Diego Llorente er fortsatt ute, mens Gaetano Berardi, Adam Forshaw og Robin Koch er alle langtidsskadet.

Leeds blir straffet

Vi tror Ole Gunnar Solskjærs mannskap vinner søndag, og det handler egentlig mer om Leeds, og hvordan de spiller fotball. De er offensive, ja, på grensen til det naive.

Det er en type fotball jeg tror kommer til å passe bra for Manchester United, som ikke er vant til at gjestene går rett i angrep på Old Trafford.

De røde djevelene har slitt med å bryte ned lag som har lagt seg bakpå, men det blir ikke et problem i denne kampen. United kommer til å kjøre på fra start, og vi tror de leder til pause og etter 90 minutter. Oddsen på H/H-spiller er 2,35. Det er spillbart.

