Stian Rode Gregersen, som er krumtappen i Molde-forsvaret, er suspendert og spiller ikke torsdagens Europa League-kamp mot Hoffenheim. Det betyr trøbbel for Molde.

Gregersen fikk gult kort da han felte Hoffenheim-angriperen Sargis Adamyan, og den viktige midtstopperen må stå over kampen i Tyskland på grunn av suspensjon. At Moldes forsvarssjef er ute, tvinger Molde-trener Erling Moe til å gjøre endringer i den bakre fireren til det avgjørende oppgjøret torsdag.

Sheriff Sinyan kommer sannsynligvis inn på plassen til Gregersen. Et annet alternativ er å trekke Martin Skjelbreid Ellingsen ned i midtforsvaret.

Uansett hvordan man snur og vender på det, så vil Molde være svekket bakover. Situasjonen blir ikke bedre av at Hoffenheims toppscorer Andrej Kramaric er tilbake tidligere enn ventet. Han startet på benken i seieren mot Werder Bremen lørdag, og er aktuell fra start mot Molde. Resultatet i den første kampen var en bragd av Molde, men vi tror ikke på et nytt mirakel i Sinsheim.

TSG Hoffenheim - Molde (Over/Under ant. mål pause 1.5) - Over 1,85 (spillestopp torsdag kl. 18.55)

Europa League, 16.-delsfinale. Kamp 2 av 2. Molde måtte spille hjemmekampen i Spania på Villarreals hjemmebane, Estadio de la Cerámica. Returkampen spilles i Tyskland på Rhein-Neckar-Arena i byen Sinsheim.

Molde lå under 0-2 og 1-3, og ble i perioder regelrett utspilt av den tyske storklubben. Da Hoffenheim fikk straffespark etter 63 minutter trodde de fleste at romsdalingens Europa League-eventyr var over, men Munas Dabbur misbrukte muligheten til å score Hoffenheims fjerde mål og skaffe seg hat trick.

Andreas Lindes tigersprang av en redning ga Molde en vitamininnsprøytning. I det 70. minutt scoret Eirik Ulland Andersen 3-2, og fire minutter senere satte nysigneringen David Fofana inn 3-3. Det var nesten ikke til å tro.

13 skudd på Molde-målet

Med tanke på at Molde ikke har spilt en avgjørende kamp siden Eliteserien ble avsluttet i desember, var resultatet mot den søkkrike Bundesliga-klubben enda mer imponerende.

Likevel; Hoffenheim dominerte kampen, og de hadde ikke mindre enn 13 skudd på mål. Den tyske storklubben har tre bortemål, og det gjør at de kan tillate seg å spille 0-0, 1-1 eller 2-2, og likevel ta seg videre til åttendedelsfinalen i Europa League.

Moldes motstander viste i helgen styrke da de slo Werder Bremen 4-0. Dermed klatret de opp til ellevteplass i Bundesliga, og har skaffet seg en luke på åtte poeng til Arminia Bielefeld som ligger på nedrykkskvalikplassen.

Hoffenheim-trener Sebastian Hoeness må fortsatt klare seg uten flere førstelagsspillere. Stefan Posch testet positivt for covid-19 i forrige uke, mens Ermin Bicakcic, Benjamin Hubner og Kostas Stafylidis er alle ute med skader. Mijat Gacinovic, Robert Skov, Håvard Nordtveit, Kevin Akpoguma og Dennis Geiger er usikre.

Angripere i kjempeform

At toppscorer Andrej Kramaric er tilbake vil likevel forsterke laget. Den kroatiske stjernespilleren ble byttet inn i helgens kamp mot Werder Bremen. Ihlas Bebou og Munas Dabbur er i kjempeform, så det være vanskelig å vrake dem til fordel for Kramaric. Uansett har Hoffenheim offensive spillere som kan gjøre livet surt for Molde.

Ole Brynhildsen har brukket foten og Ohi Omoijuanfo er ute med en ankelskade, men det er suspensjonen til Stian Rode Gregersen som gir størst grunn til bekymring. Det ultraoffensive Hoffenheim-laget kommer til å gå rett i angrep.

Selv om Molde leverte en imponerende opphenting i Spania i første kampen, må tyskerne sies å være relativt klare favoritter torsdag. Vi tror tyskerne har lært av den første kampen, og at de vet hvordan de skal forsvare seg mot romsdalingene.

Om Kramaric starter eller kommer inn fra benken, så har kroaten egenskaper som gjør at han kan gjøre at han er forskjellen på lagene. Vi tror på Hoffenheim vinner på hjemmebane, men 1,30 i odds er labert.

Men vi tror på stor underholdning i denne kampen, og spillestilen til Hoffenheim gjør at vi tror det kommer flere mål tidlig i kampen.

Det har vært scoret to mål eller mer i første omgang i fem av de seks siste kampene til Hoffenheim, og vi tror at Molde-forsvaret vil få problemer uten Stian Gregersen. Oddsen på at det scores to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene i Sinsheim gir 1,85 i odds. Det blir vårt spill på denne kampen.

