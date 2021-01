Dette har Liverpool vært dårlige på under Klopp

Liverpool har hatt problemer med å komme i gang igjen etter lange pauser. Vi tror de bryter den dårlige trenden søndag.

Liverpool har ikke spilt kamp siden 8. januar, da de slo Aston Villas unggutter 4-1 i FA-cupen. Det er ni dager fra den kampen til møtet med Manchester United på Anfield søndag.

Fredag er det ca. 925 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Manchester United har i denne perioden spilt semifinale i ligacupen mot Manchester City (0-2), FA-cupkamp mot Watford (0-1) og tirsdag vant de 1-0 i hengekampen mot Burnley i Premier League.

At Liverpool har fått en pause i et svært hektisk kampprogram ville vanligvis være kjempepositivt, men ikke for Liverpool.

Ifølge statistikken til Reddit-brukeren voliton, som er gjengitt av nettstedet thisisanfield.com, sliter Jürgen Klopps menn med å komme i gang igjen etter lange pauser.

Liverpool har tapt 42,9 prosent av alle kampene de har spilt, etter en pause på mellom åtte og 11 dager.

Liverpool har kun vunnet 35,7 prosent av kampene etter en pause på 8-11 dager.

Når det har vært 12 dager eller lenger mellom kampene, har Merseyside-laget vunnet 62 prosent, spilt uavgjort i 19 prosent, og tapt 19 prosent av kampene.

Når pausene har vært på 12 dager eller mer, utenom landslagspauser, har Klopp sitt lag vunnet 50 prosent, spilt uavgjort i 25 prosent, og tapt 25 prosent av kampene.

Det er viktig å nevne at analysen er basert på 13 kamper i de fire siste sesongene, men det viser samtidig et mønster som er bekymringsfullt før møtet med Ole Gunnar Solskjærs menn.

Liverpool hadde en åtte dager lang pause etter 7-0-seieren mot Crystal Palace tidligere denne sesongen, og de fleste Liverpool-fans husker sikkert at Liverpool spilte en skuffende 1-1-kamp mot West Brom i kampen etter. Vi tror de bryter den dårlige trenden søndag.

Liverpool - Manchester United 1,95 - 3,60 - 3,45 H (spillestopp søndag kl. 17.25)

Engelsk, Premier League. Liverpool vil forsøke å ta tilbake tabelltoppen søndag, men Jürgen Klopps menn har kun vunnet fire av de siste ti kampene i ligaen, og de står uten seier i de tre siste kampene. I forrige serierunde tapte scouserne 0-1 borte mot Southampton.

Liverpool har kun tapt én hjemmekamp mot Manchester United etter at Jürgen Klopp tok over managerjobben på Anfield.

Jürgen Klopp må fortsatt klare seg uten Virgil van Dijk som er ute med en kneskade. Også Joe Gomez mangler. Det betyr at midtbanespillerne Fabinho og Jordan Henderson har måttet vikariere i midtforsvaret. Det er usikkert om Joel Matip blir klar til søndagens kamp.

Det som er klart, er at den portugisiske angriperen Diogo Jota ikke rekker kampen, men den spanske midtbanespilleren Thiago Alcantara er tilbake fra skade. Han vil forsterke Liverpool.

Ubeseiret på bortebane

Ole Gunnars Solskjærs mannskap kommer til Merseysisde som ligaledere, etter at de slo Burnley 1-0 på Turf Moor tirsdag. United er i kjempeform. De har ikke tapt en ligakamp siden november. På de elleve siste kampene har de ni seire og to uavgjorte.

På bortebane har de vært rett og slett outstanding. De er ubeseiret i åtte bortekamper så langt denne sesongen, hvorav syv er vunnet. Det eneste poengtapet kom i 1-1-kmpen mot Leicester.

Victor Lindelöf spilte ikke mot Burnley, og han var også ute i FA-cupkampen mot Watford. Svensken har problemer med en ryggskade.

En kanal var starten på rivaliseringen

Liverpool og Manchester United er de største rivalene i engelsk fotball. Klubbene er også de to mest suksessrike i England. Rivaliseringen mellom lagene strekker seg tilbake til slutten av 1800-tallet, og det handler om mer enn fotball.

Da skipskanalen til Manchester sto ferdig i 1894, og skipene kunne seile direkte til Manchester, mistet mange havnearbeidere i Liverpool jobben. Det skapte sinne i Liverpool, og rivaliseringen var i gang mellom de to byene, ifølge nettstedet premplace.

Bare tre måneder senere spilte Liverpool og Newton Heath (som i 1902 ble omdøpt til Manchester United) mot hverandre for første gang.

Newton Heath endte på sisteplass i toppdivisjonen, mens Liverpool, som var ubeseiret hele sesongen, vant andredivisjon. De to klubbene møttes i playoff. Liverpool vant kampen 2-0 og sendte Newton Heath ned.

Kampene mellom Liverpool og Manchester United har vært jevne de seneste årene. Seks av de ti siste kampene mellom klubbene har endt uavgjort, men på Anfield har Liverpool hatt overtaket de siste årene. De har vunnet to av de fire siste kampene, og de to andre kampene har endt 0-0.

Liverpools statistikk på hjemmebane er vanvittig. De er ubeseiret i 67 ligakamper på rad på Anfield.

55 seire, 12 uavgjorte og null tap. 176 mål scoret og kun 44 innslupne er fasiten siden 1-2-nederlaget mot Crystal Palace 23. april 2017. United er i fin form, men de har slitt mot topplagene. De tapte mot Tottenham og har spilt uavgjort mot Leicester og Manchester City

Liverpool vant 2-0 her sist sesong, og vi tror de tar en ny seier søndag. Oddsen på hjemmeseier er 1,95.

