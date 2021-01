Dette kan være Mourinhos Kane-erstatter mot Brighton

Jose Mourinho har muligens funnet løsningen på det som er Spurs store problem, og han har klar en Harry Kane-erstatter.

Tottenham-supporterne må krysse fingrene for at ankelskadene til Harry Kane ikke er for alvorlig. Etter å ha vært ute med skade i starten av sesongen, fryktet fansen det verste da den engelske landslagskapteinen gikk i bakken to ganger i løpet av første omgang mot Liverpool etter å ha fått trøkker i anklene.

Kane har vært ute med fem forskjellige ankelskader de siste par sesongene, blant annet to skader i 2019, da han kjempet for å bli spilleklar til Champions League-finalen mot Liverpool.

Mourinho har uttalt at det er vrient å vite hvor lenge Kane blir ute. Dermed må portugiseren finne ut hvem som kan erstatte den engelske landslagsspissen.

Carlos Vinicius virker å være det opplagte valget, men Son, Lucas Moura og Gareth Bale kan også ta rollen til Kane om det trengs. London Football mener søndagens kamp er den perfekte muligheten til å gi Vinicius sin første Premier League-start. Det gjenstår å se om Mourinho vil gi den innlånte Benfica-spilleren sjansen.

Skulle brasilianeren havne på benken på Amex Stadium søndag, er det på tide å stille spørsmål ved når han skal få muligheten til å vise seg frem. Han har bare spilt 24 minutter fordelt på fire kamper så langt.

Han har vist at han både kan score og sette opp lagkameratene i Europa League og i FA-cupen. Kane-skaden kan være sjansen han har ventet på i Nord-London.

Spurs har en opsjon på å kjøpe Vinicius fra Benfica etter sesongen. Med Kane skadet vil vi få se om dette er en spiller Mourinho har tillit til. Laguttaket mot Brighton vil gi oss et første hint.

Med eller uten Vinicius i startoppstillingen, tror vi Spurs vinner mot Brighton.

Engelsk, Premier League. Borte bra, men hjemme verst. Det har vært tilfelle for Brighton denne sesongen. De er det eneste laget i de fire øverste divisjonene i England som ennå ikke har vunnet på hjemmebane.

The Seagulls er uten seier i de 14 siste Premier League-kampene hjemme på Amex Stadium (syv tap og syv uavgjorte).

Nå møter de et Tottenham-lag som har en imponerende statistikk mot dem. Jose Mourinhos karer har vunnet syv av de ni siste kampene mot Brighton i alle turneringer.

Knusende statistikk mot Brighton

Spurs har faktisk vunnet ti av 15 kamper mot Brighton i toppdivisjonen. Det betyr at de har vunnet 67 prosent av kampene mot the Seagulls. Det er den nest beste statistikken mot noe lag de har møtt i mer enn ti kamper.

Sist helg tapte Spurs 1-3 mot Liverpool, og Tottenham slapp inn flere mål på grunn av personlige feil i forsvaret. Tapet mot de regjerende ligamesterne betyr antakeligvis at Jose Mourinho vil sette sammen en ny backlinje til søndagens kamp mot Brighton & Hove Albion.

Portugiseren har gjort stadige endringer siden september i et forsøk på å finne den perfekte kombinasjonen i forsvaret, og det er helt tydelig at Mourinho ennå ikke har funnet svaret.

Før jul virket det som Toby Alderweireld og Eric Dier hadde funnet tonen i midtforsvaret, men belgieren har startet på benken i fire av de fem siste ligakampene. Med Alderweireld i backlinjen vant Spurs mot Manchester City og Arsenal, og avgjørelsen om å benke den tidligere Ajax-spilleren har vært et hett samtale emne blant Tottenham-fansen siden de ser på ham som lagets beste forsvarsspiller.

Gjør endringer i forsvaret

Dier er utvilsomt Mourinhos førstevalg i forsvaret. Han har startet 18 av 19 Premier League-kamper denne sesongen, og spørsmålet har vært hvem som skal være makkeren til den engelske landslagsspilleren. 27-åringen var tidligere defensiv midtbanespiller, men er nå flyttet ned som midtstopper.

Men til og med hans plass er usikker søndag, hvis Mourinho vil røske opp i ting.

Med tanke på at forsvarsprestasjonene har svinget voldsomt, kan det være tidspunktet for å la Alderweireld få sjansen fra start igjen. Selv om han ikke er den som roper mest, så har han tonnevis med erfaring og er en av de beste forsvarsspillerne i ligaen på sitt beste.

Tottenham har kun tapt én av de siste ni bortekampene i Premier League denne sesongen (5-3-0).

Spurs har ikke tapt noen av de siste tolv Premier League-kampene mot lag som har startet dagen blant de fire bunnlagene, og vi tror heller ikke at de taper søndagens kamp. Med eller ute Harry Kane skal Totten ham være sterke nok til å slå Brighton. 2,30 i odds på Nord-London-klubben er greit.

