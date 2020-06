Dette kapteinsbindet har satt sinnene i kok: - Klubben har fått flere mail

Har du noen gang lurt på hvorfor Mjøndalen-kapteinen bærer de tyske fargene i sitt kapteinsbind? Her kommer forklaringen!

TABELLTIPS ELITESERIEN:

14.-plass: Mjøndalen

- Hva tror du om ditt lag denne sesongen, Christian Gauseth?

- Jeg tror som i fjor, at vi er godt skikket for et år i Eliteserien. Jeg ser på oss som en topp ti-kandidat. Vi ble jo plastra som en potensiell bunnkandidat i fjor, så det er ikke noe sjokk for oss om andre gjør det nå også.

- Vi er vant til å bli undervurdert, og det tror jeg vi blir i år igjen. Det passer oss egentlig helt greit. Grunnen til at jeg tror vi er en topp ti-kandidat er at vi gjorde så mye feil i fjor. Vi dreit oss ut så mange ganger på så utrolig mange forskjellige vis at vi kommer ikke å klare på gjøre de samme feilene igjen.

- Hvilken spiller fra ditt lag er det verdt å følge ekstra med på i år - og hvorfor?

- Jeg ventet på Sondre Liseth i fjor. Jeg hadde forventet meg mer av ham enn vi fikk se. Jeg står ved den konklusjonen, venter på ham og tror at dette kan bli hans år. Han har noen ekstremferdigheter.

- Han er litt som meg; han har en god og stor rumpe, som han er veldig dyktig å benytte når han skjermer ballen. Han er et godt oppspillspunkt, han er også en ganske hurtig spiller også. De tingene gjør at jeg bare venter på at han skal ut det som bor i ham.

- Hvem tror du vinner Eliteserien?

- Det er vanskelig å komme utenom Molde. De har forsterket seg, senest med Ola Brynhildsen. Jeg synes de har en måte å tenke langsiktig på som er imponerende, og da tenker jeg spesielt på rekrutteringen av spillere. De henter dem når det er riktig, de utvikler dem og selger dem på rett tidspunkt. Dette har de gjort med flere av gullagene.

- Se på keeperplassen som eksempel. Du vet at hvis keepertrener Per Magne Misund får tre år med en keeper som han har plukke, så er det en toppkeeper du kan selge til utlandet for 20 millioner kroner. Det er et eksempel på det Molde gjør, og som de er best i klassen på.

- Hvem tror du rykker ned fra Eliteserien?

- Jeg synes at Sandefjord er en kandidat til å rykke ned, og det samme går for Start. Jeg tror det fort blir tøft, så jeg svarer de to. Sandefjord fulgte jeg tett med på i fjor, og jeg synes de hadde en del hull i spillet, og de har ikke musklene til å tette dem. Start slo Lillestrøm på mirakuløst vis, men jeg tror det skal mer enn et mirakel til for å stå i divisjonen i 2020.

- Hvilken spiller tror du kommer til å bli årets store profil - og hvorfor?

- Magnus Wolff Eikrem. Han er den beste spilleren, og det med milevis margin. Han har det høyeste ferdighetsregisteret, og har stort sett vært dominerende så lenge kroppen hans har fungert. Det er dels gøy å ha slike artister i Eliteserien, mens dels ekstremt irriterende når du er venn med fyren. Likevel, jeg kan ikke la sånne smålige hensyn skitne til integriteten min, så jeg svarer det jeg mener. Da blir det sånn, på tross av personligheten han.

KLAR FOR NY SESONG: Mjøndalens Christian Gauseth. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Hvis du ikke kan velge egen trener, hvilken trener i Eliteserien har du størst sans for?

- Jeg hadde ikke valgt Vegard Hansen først uansett, og hadde ikke gjort det på bekostningen av integriteten min. Vegard, som trener, skal være glad for at han har en skikkelig kaptein. Hvis ikke, så hadde dette sett stygt ut.

- Jeg har hatt Erling Moe før da jeg spilte i Træff i 2001. Menneskebehandlingen hans var fantastisk, og jeg tror fagmannen Erling har tatt store steg siden den gang. Så han skulle jeg gjerne ha opplevd igjen. Det er ikke tvil i min sjel om at jeg hadde valgt bort Vegard for Erling.

- Hvis du må trekke frem ett talent i Eliteserien du har stor tro på og hvorfor, hvem velger du? (kan både være fra egen klubb eller ikke)

- Det er to som står ut for meg. Jeg liker Jens Petter Hauge. Han har noen ferdigheter som, hvis han klarer å rendyrke, så kommer han veldig langt. Hvis han ikke evner å gjøre som Kjetil Knutsen og resten av teamet hans i Bodø/Glimt sier, så kommer dette til å bli et talent som skusles bort. Jeg håper han velger den første løsningen.

- Den andre er Erik Botheim i Rosenborg. Han er en naturlig målscorer, og med den fysikken han har så bure han kunne nå veldig, veldig langt. Han må ikke miste den arrogansen i denne strigla norske fotballhverdagen vi lever i. Han må fortsette å ha selvtilliten, men selvsagt innenfor de rammene som settes opp.

- Hva er det beste og verste med å leve av å være eliteseriespiller?

- Det beste er alle pengene og de dyre bilene. Vet ikke om du har lagt merke til det, men jeg kjører rundt i en Toyota Auris, 2014-modellen.

- Det verste? Vel, jeg synes jo det er mye. Det verste er å ha det vondt, og ikke kunne fortelle om det, men at det fortsatt forventes at du skal prestere på ditt beste. Det er veldig krevende situasjoner.

- Å ikke fortelle at du har det vondt begir seg litt ut på hva du potensielt skal gi til motstanderen før kamp. Man skal ikke være en som sutrer når det gjør vondt. Av og til så kan det være situasjoner som gjør at du må spille, så det er nok noe av det jeg kanskje gleder meg mest til den dagen jeg er ferdig med fotball. Å ha en hverdag der fysisk smerte er noe som man har i mindre grad. Det hadde vært fint.

- Hva er den største grunnen til at folk bør se på Eliteserien i år?

- Det er veldig mange. Vi har forsøkt å ha et liv nå uten norsk fotball. Jeg tror den unisone dommen over det er at man sitter igjen med et fattigere liv. Fotballen i Eliteserien er det ypperste produktet vi har, man får se de beste lagene og det er geografisk spredning. I tillegg har man gamle stridigheter, og det er nye intriger over hele fjøla. Det er noe jeg håper mange benytter sjansen til å få med seg.

- Du virker å ha vært veldig travel i disse korona-tider med podcasting, TV-trening mot Vegard Hansen, hagearbeid og TV-serier. Hvordan har denne tiden vært?

- Ja, hva skal man si ... jeg føler jeg har fått satt sammen fornuftige dager, og det har gitt meg mening i en tid som ikke gir mening. Dette har vært veldig rart. Det har vært rart å ikke kunne være sosial, det har vært et voldsomt savn med fotballen. Jeg fyller 36 år om en måned. Jeg har ikke familie, jeg har ikke dame, jeg har ingenting. Men fotballen, den har jeg, og det er det viktigste i mitt liv. Slik har det vært i mange år, og uten den så blir det tungt. Uansett hva jeg forsøker å fylle på med, så blir det en fattig erstatning.

- Har du fått muligheten til å tenke litt på hva du skal gjøre etter fotballen, da? Har du nådd en form for konklusjon?

- Nei, ingen annen konklusjon enn at jeg vil spille fotball så lenge jeg kan og har kropp til det. Jeg står nok brukbart rustet til å finne på ting etter fotballen da jeg er siviløkonom, har jobbet en del på TV og har noen andre prosjekter jeg sysler med. Sånn sett lander jeg nok på beina uansett, men verdens kuleste jobb er å spille fotball.

- Alt jeg gjør etterpå kommer aldri til å måle seg med det rushet man får når man går ut for mange tusen tilskuere, søndag klokken 18, med musikken dundrende, TV-kameraene skrudd på og et krav om å prestere. Det er deilig at man i voksen alder fortsatt har litt bensin i tanken, og noen sandkorn igjen i timeglasset.

- Har du bestemt deg for noe rundt når du skal legge skoene på hylla?

- Nei, jeg hadde et mål om på spille til da jeg var 35, og det var hårete veldig lenge. Nå er jeg forbi det målet, så nå handler det om hva kroppen tillater. Samtalene med egen kropp har blitt hyppigere, og nå har jeg også operert lysken i mars. Klart, jeg har gjort meg refleksjoner, men så lenge kroppen spiller på lag så finnes det ikke noe bedre å gjøre.

PROFIL: Christian Gauseth. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Du fikk jo en del reaksjoner da du i desember la ut en video av deg selv som hører på Chamillionaires «Good Morning» for å erte eksperter som hadde tippet dere nord og ned. Fikk du til slutt de gratulasjonene du etterlyste?

- Jeg la merke til at man kastet seg i skyttergrava omtrent umiddelbart, og det er jo fascinerende i seg selv. Jeg har ikke fått noe annet enn presisering om at det er blitt sendt melding til min trener, mens under fjorårssesongen var det jeg som fikk tweets og meldinger. Det er jo ganske fascinerende.

- Evnen til selvrefleksjon har gitt meg mye gjennom årene, og det hadde vært fint om andre kunne bedrive det fra tid til annen. Meldinga ble lagt ut som en beskjed til de som påstår at de satt inne med fasit, og som stort sett hadde prata dritt gjennom hele året. Da var det fint å kunne legge ut en liten kaffekopp-video med et smil rundt munnen når ting har gått vår vei. Slikt liker vi godt.

- Fikk du en del reaksjoner på det?

- Ja, men det er derfor jeg legger det ut. Dersom jeg hadde skrevet på Twitter at jeg mente apartheid var en uting, så kan jeg garantere at det var noen som også mente det var provoserende også. Jeg ser og mener det jeg gjør, og så får folk reagere slik de vil. Jeg kommer ikke til å legge meg ned og gråte av den grunn.

- Det er allerede bekreftet at du er kaptein i Mjøndalen også neste sesong. Det er fortsatt veldig mange som undrer; hva er greia med det tyske kapteinsbindet?

- Det er så enkelt som at jeg synes kapteinsbindene vi får fra Umbro, samt andre leverandører, er særdeles tynne. Jeg synes ikke de er fine i det hele tatt. Da jeg fikk det kapteinsbindet i gave, så var jeg aldri i tvil. Det var akkurat så kult som jeg synes et kapteinsbind skal være, og da er det veldig kjekt å kunne bruke det. Det er stilig og det viser litt kommando. Det er veldig tøft.

- Jeg fikk det i gave, og jeg tenker at det er noe jeg vil bruke. Det er ikke verre enn det, men når klubben min får flere mail der man har klippet delen av bindet der det står «führer» (på Gauseths kapteinsbind står det «spielführer», som er det tyske begrepet for kaptein, red.anm) ... og så klager på at kapteinen har tilbøyeligheter til ting som selvsagt er helt uhørt, da føler man hvor langt folk er villige til å gå for at alle skal være helt like. Absurditeten når sitt klimaks, det er for mange med for mye tid der ute.

- Folk har altså sendt klubben mailer og antydet at du har nazistiske holdninger fordi det blant annet står «führer» på det kapteinsbindet?

- Nei, det blir ikke nevnt noe slikt. Men bindet vender seg litt når man bruker det. Det hadde vært en kameravinkel der spiel-delen var skjult. Da så dem sitt snitt til å ta stillbilde av det, og sende inn klagemail. Så er jeg heldig som er i en klubb der det er oppegående mennesker som ikke lar slike definere virkeligheten.

- Jeg kunne fint klart meg uten klagemailene, men jeg er glad på klubbens vegne at dette ikke er noe de har bitt på. De har ikke tatt det opp med meg, det er blitt møtt med et smil og et skuldertrekk. Det bekrefter at jeg er i riktig klubb.

MJØNDALENS TRENINGSKAMPER:

Kamper spilt før korona-pandemien:

25. januar: Mjøndalen - Vålerenga 2-1 (Brochmann, Brusad)

28. januar: Mjøndalen - Toplevel FC 5-1 (Gauseth, Brustad x2, Quint Jansen x2)

31. januar: Start - Mjøndalen 2-1 (Thórhallsson)

7. februar: Krasnodar - Mjøndalen 4-3 (Brustad, Thórhallsson, Brustad)

15. februar: Lillestrøm - Mjøndalen 5-1 (Liseth)

22. februar: Fredrikstad - Mjøndalen 2-1 (Olden Larsen)

29. februar: Kongsvinger - Mjøndalen 4-1 (Brustad)

9. mars: Mjøndalen - Sogndal 1-1 (Liseth)

Kamper spilt etter korona-pandemien:

30. mai - Strømsgodset - Mjøndalen 0-0

4. juni - Mjøndalen - Vålerenga 0-2

OVERGANGER:

INN:

Sosha Makani (Naft Masjed Soleyman)

Lars Olden Larsen (KFUM Oslo)

Kristoffer Nesse Stephensen (Øygarden)

Magnus Bækken (Hallingdal)

Markus Nakkim (Vålerenga)

Martin Rønning Ovenstad (Strømsgodset)

UT:

Pontus Silfwer (Sundsvall)

Jacob Bergström (Mjällby)

Jibril Bojang (FC Masr))

Sebastian Temte Hansen (Notodden)

Julian Faye Lund (Rosenborg, tilbake etter lån)

Per Magnus Steiring (Sogndal, tilbake etter lån)

Erick Sagbakken (kontrakt utløpt)

Oliver Occean (kontrakt utløpt)

Per Magnus Steiring (kontrakt utløpt)

Henrik Gulden (kontrakt utløpt)