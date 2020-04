Dette laget har gått ett og et halvt år uten bortetap

Dinamo Brest er et sterkt bortelag.

I Hviterussland ruller toppfotballen videre, selv om resten av Europa har stoppet idretten som følge av koronapandemien. Lørdag spilles det fire kamper i den hviterussiske toppdivisjonen.

FC Vitebsk - Dinamo Brest (Handikap fulltid 1-0) U 3,20 (Spillestopp kl. 16.55)

Vitebsk avsluttet sist sesong med fire strake tap. Kollapsen kunne kostet dem plassen i den hviterussiske toppdivisjonen. De unngikk så vidt å havne i nedrykkskvaliken, etter å ha endt opp ett poeng foran Dnepr Mogilev. Det var en forferdelig skuffelse for Vitebsk-fansen siden laget havnet på fjerdeplass i 2018, men før kampen mot de regjerende seriemesterne virker det som Vitebsk er tilbake på vinnersporet. Denne sesongen har de vunnet mot Gorodeya og nyopprykkede Smolevichi, før de spilte uavgjort mot Slutsk sist helg.

Lagets eneste tap så langt i ligaen kom mot Neman Grodno i den andre serierunden, men de står foran en vanskelig oppgave på lørdag.

Så langt har Vitebsk møtt relativt svake motstandere. Ingen av de fire første motstanderne kom blant de seks beste lagene sist sesong. Lørdag står fjorårets seriemester på motsatt banehalvdel.

Dinamo Brest-maskotten og lagets cheerleaders underholder publikum på Brestsky Stadium. REUTERS/Vasily Fedosenko Foto: Vasily Fedosenko (Reuters)

Dinamo Brest tok sin første ligatittel noensinne sist sesong, og gjorde samtidig at BATE Borisov ikke vant ligaen for første gang siden 2005. BATE hadde 13 seriemesterskap på rad. Det er forventninger til at de også denne sesngen skal henge med i toppen, og foreløpig klarer de seg veldig bra.

Men de har ikke bare fått det lett. De tapte hjemme mot Slavia Mozyr for et par uker siden, og de klarte bare uavgjort hjemme mot nyopprykkede Smolevichi. Likevel; en seier mot Slutsk, og nå nylig en trepoenger hjemme mot Isloch gjør at de ligger på femteplass før lørdagens kamper. De har også styrket selvtilliten med en seier mot Shakhtyor i den hviterussiske semifinaen i cupen.

Det er vanskelig i ignorere resultatene til bortelaget Vitebsk har bare vunnet to av de ti siste hjemmekampene, og de har tapt fem av dem.

Dinamo Brest på sin side har ikke tapt en bortekamp siden november 2018, og de har vunnet 15 av de 19 bortekampene siden starten av sist sesong. Denne statistikken gjør at det er svært interessant å satse på en ettmålsseier til bortelaget. 2-1 eller 1-0 til Dinamo Brest virker sannsynlig. Handikapspillet for en ettmålsseier til gjestene fra Brest gir 3,20 i odds. Spillestopp er klokken 16.55. Denne kan ikke spilles som singel, men vi bruker den i en dobbel sammen med BATE.

BATE Borisov - Torpedo BelAZ Zhodino 1,40 - 3,90 - 6,40 H (spillestopp kl. 18.55)

For første gang på 15 år skal ikke BATE Borisov forsvare seriemesterskapet. Storlaget endte nemlig på andreplass sist sesong.

Laget som har dominert hviterussisk fotball i en årrekke ble overraskende skjøvet ned fra tronen av Dinamo Brest sist sesong, og nedturen har fortastt denne sesongen. De tapte de to første ligakampene mot Energetik-BGU og Slavia Mozyr, og slapp inn fem mål.

Det virkelig imidlertid som de har lagt skuffelsen bak seg nå, og at de har funnet formen. Sist helg banket de FC Minsk 3-0 på bortebane, og det var BATEs andre ligaseier på rad. Nå er de kun fire poeng bak tabelltoppen, men de har én kamp mindre spilt enn Slutsk som topper tabellen.

Men storlaget får det ikke lett.

Torpedo Zhodino er et av lagene over dem på tabellen, og de har imponert så langt. Laget har vunnet tre av de fire første kampene. I forrige serierunde slo de Energetik-BGU 2-0, men den siste bortekampen deres endte med tap mot hovedstadsklubben Dinamo Minsk.

Sev om Torpedo vant den første bortekampen denne sesongen, så er bortestatistikken langt fra imponerende. De har tapt syv av elleve bortekampene i den hviterussiske ligaen, og de får det ikke enkelt mot et BATE-lag som vil fortsette oppturen.

BATE har vunnet 13 av de siste 16 hjemmekampene sine, og vi tror også de tar denne. 1,40 i odds er selvsagt svært lavt, men funker i en dobbel. Spillestopp er klokken 18.55.

