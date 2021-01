Dette laget har skapt problemer for Tottenham før

Tottenham var nær sjokk-exit i FA-cupen mot Wycombe fra nivå fire i 2017. Nå møtes lagene igjen i FA-cupen.

Wycombe-manager Gareth Ainsworth er 100 prosent sikker på at han har tilstrekkelig med spillere til å spille mandagens kamp mot Tottenham i fjerde runden i FA-cupen.

Wycombe-spillerne var tilbake på treningsfeltet torsdag morgen. The Chairboys har ikke spilt en kamp siden 9. januar. De har vært i isolasjon etter at laget ble rammet av et covid-19-utbrudd før forrige helgs kamp mot QPR.

Championship-klubben Wycombe var nær ved å slå ut Spurs i FA-cupen i 2017. Den gangen spilte klubben i League Two, nivå fire i England, og ledet 3-2 på White Harte Lane frem til det 89. minutt.

Men to sene scoringer av Dele Alli og Son Heung-min reddet Tottenham.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

- Vi var svært nær den dagen, men vi klarte ikke å fullføre jobben, sa Ainsworth til BBC.

- Jeg tror vi møter et sterkt Tottenham-lag, fordi Jose Mourinho er en vinner, han vil vinne trofeer.

Spurs-manageren bekrefter at han vil stille med et sterkt lag på Adams Park, men midtbanespiller Giovani lo Celso blir ikke med. Han sliter fortsatt med en strekkskade. Vingbackene Matt Doherty og Serge Aurier og Alli, som scoret mot Wycombe sist i FA-cupen,er også usikre. Sistnevnte er linket bort fra Tottenham.

Wycombe Wanderers - Tottenham (Over/Under ant. mål fulltid 3.5) - Under 1,75 (spillestopp mandag kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, FA-cup. 4. runde. Wycombe Wanders har kun vunnet fire kamper i alle turneringer denne sesongen, og de ligger i øyeblikket på bunn av Championship.

Men to av de fire seirene har kommet i de tre siste kampene, og en av dem kom i den tredje runden i FA-cupen da de tok en sensasjonell 4-1-seier mot Preston North End. Tottenham skal ikke undervurdere Championship-laget. Wycombe har nemlig skapt problemer for Spurs tidligere i denne turneringen.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Mourinho slet borte mot Wycombe

Dette er andre gangen Wycombe og Tottenham har spilt mot hverandre. Også i 2017 møttes lagene i den fjerde runden i FA-cupen. Den gangen vant Spurs 4-3 mot The Chairboys, men Wycombe gjorde det til en spennende kamp på White Hart Lane. De ledet 3-2 til det 89. minutt, da utlignet Dele Alli til 3-3, og syv minutter på overtid scoret satte Heung-min Son inn 4-3-målet.

Jose Mourinho har gjort det klart at han vil gi Spurs-fansen trofeer, og FA-cupen er en glimrende mulighet til å holde lovnaden.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Dette er ikke første gangen Tottenham-manageren møter Wycombe. De var også motstander i semifinalen i ligacupen 2006-2007-sesongen da han var i Chelsea. Den gangen spilte Chelsea 1-1 borte, før de vant 4-0 hjemme, og gikk til finalen hvor de slo Arsenal 2-1.

I den forrige runden mot non-league-laget Marine stilte Mourinho med blant andre Lucas Moura, Toby Alderweireld, Moussa Sissoko og Gareth Bale, mens Son-Heung min satt på benken.

Hviler nøkkelspillere?

Spurs møter tittelrivalene Liverpool i Premier League bare tre dager etter mandagens kamp. Det gjør at Mourinho kan komme til å hvile flere av nøkkelspillerne.

Ifølge London Football vil Tottenham trolig plassere Harry Kane, Son Heung-min og Pierre-Emile Højbjerg på benken fra start, mens Carlos Vinicius, Gareth Bale og Lucas Moura som har sittet mye på benken får sjansen.

Wycombe har tapt syv av sine åtte FA-cup-kamper mot lag fra Premier League. Den eneste seieren kom mot Leicester i 2000-2001-sesongen. Den gangen tok de seg helt til semifinalen, vi tror ikke de klarer det denne sesongen.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Tottenham har statistikken på sin side. De har gått videre i de siste 20 av 21 gangene de har spilt mot motstandere fra lavere divisjoner. Det eneste tapet kom mot Leeds i fjerde runden i 2012-2013-sesongen. Vi tror Tottenham vinner mot Wycombe, men vi tror ikke det blir et målkalas på Adams Park.

Spurs vant bare med fem scoringer mot Marine, og vi tror Wycombe vil by dem på mer motstand. At det scores under 3,5 mål i denne kampen virker ganske sannsynlig. Oddsen er 1,75. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset