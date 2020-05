Dette laget nekter å tape på hjemmebane

Torpedo-fansen har ikke sett laget sitt tape hjemme i i Zhodino denne sesongen. Vi tror heller ikke at de taper fredagens kamp mot FC Gorodeya.

Det begynner å livne til på fotballfronten. I forrige uke startet ligaene i Sør-Korea og på Færøyene, og denne helgen sparkes fotballen igang igjen i 1. Bundesliga og 2. Bundesliga. I Hviterussland ruller fotballen ufortrødent videre, og den eneste kampen på oddsen denne fredagen er hentet fra Vysshaya Liga.

Fredag er det ca. 111 millioner kroner i Eurojackpot-potten Trykk her for å levere Eurojackpot før fredag klokken 19.00!

Torpedo BelAZ Zhodino - FC Gorodeya 1,67 - 3,05 - 5,00 U (spillestopp fredag kl. 1555)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Hviterussland, Vysshaya Liga. Torpedo Zhodino ligger på tredjeplass, ett poeng bak Slutsk og BATE Borisov. De har kun sluppet inn fire mål på åtte kamper, og de har bare tapt én kamp. Det er færrest av alle lagene i ligaen.

Torpedo startet sesongen med to strake seire, før de tapte 0-2 mot Dinamo Minsk. Yuri Puntus' mannskap reiste seg umiddelbart og vant 2-0 hjemme mot Energetyk-BGU, deretter spilte de 0-0 både mot serieleder BATE Borisov og nyopprykkede Ruh Brest.

Torpedo mangler stjernespilleren

Torpedo Zhodino fulgte opp med banke Minsk 5-2 borte Valeri Gorbachik scoret hat-trick i den kampen. I forrige serierunde spilte de 0-0 mot Slavia Mozyr. Også i den kampen var Gabriel Ramos den farligste spilleren. Brasilianeren var nær ved å score ved to anledninger i andre omgang.

Midtbanemannen Ilya Kukharchik og kantspilleren Kirill Leonovich er fortsatt ute med skader, mens høyrebacken Vladimir Shcherbo og kantspilleren Mikhail Afanasjev har ikke vært i troppen i de to siste kampene. Danil Levitsky har ikke vært på banen denne sesongen, men han satt på benken i Minsk. Yuri Pavlyukovets var tilbake i troppen mot Mozyr etter å ha stått over tre kamper. Playmaker Gabriel Ramos er suspendert. Det vil antakeligvis svekke vertene, men hans fravær åpner for Lipe Veloso. Han har kommet inn fra benken i fem kamper på rad, og han spilte en fantastisk kamp i Minsk. Vi tror han kan komme på scoringslisten.

Gorodeya tapte de to første kampene denne sesongen, men slo tilbake med tre 1-0-seire på rad mot Belshina, Dinamo Minsk og Energetyk-BGU. Seiersrekken ble brutt da Oleg Radushkos menn tapte 0-2 hjemme mot et BATE Borisov-lag som har strevet i starten av sesongen.

Begge de to siste kampene til Gorodeya har endt 1-1. De slapp inn et sent mål i 1-1-kampen mot Ruh Brest for halvannen uke siden, og de spilte 1-1 mot Minsk hjemme i sist helg. Lazar Sajcic utlignet like før pause i forrige kampen.

Artem Arkhipov er fortsatt strandet i Russland, men det nærmer seg at han får returnere til Gorodeya. Broren Sergey Arkhipov har mistet plassen i startelleveren til Lazar Sajcic. Den sentrale midtbanespilleren Yuri Volovik er fortsatt ute, men Artem Volovich var tilbake på benken sist etter å ha gått glipp av fire kamper.

Duell mellom uavgjort-spesialister

Torpedo Zhodino har spilt 0-0 i tre av de siste fire kampene, selv om de har skapt haugevis med sjanser . At de mangler brasilianske Gabriel Ramos i fredagens match vil svekke dem. Det blir interessant å se om landsmannen Lipe Veloso kan fylle skoene hans. Gorodeya blir ingen walkover De har kun tapt én av de siste seks kampene. Gjestene er et vanskelig lag å bryte ned.

Torpedo har kun tapt én av de siste fem kampene mot FC Gorodeya, men to av de fem kampene har endt uavgjort. Gorodeya har ikke tapt på de to siste kampene i Zhodino. Vi tror heller ikke at de taper fredag kveld. Disse to lagene har spilt mye uavgjort i det siste, og en ny U virker sannsynlig. 3,05 i odds på U er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset