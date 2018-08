Dette må du vite før Premier League-runden

Vi har tatt en kikk på de små tingene du trenger å vite før du skal sette opp ditt fantasylag eller tippe på helgens kamper.

Det er en del spillere som er skadet, og som er uaktuelle og usikre før helgens kamper. Hos Manchester City, som starter denne runden sammen med Wolverhampton er Kevin de Bruyne skadet om du ikke har fått med deg det. Denne uken ble også reservemålvakt Bravo skadet. Hos hjemmelaget er Matt Doherty usikker.

Arsenal har fortsatt Koscielny og Kolasanic ute, mens gjestene West Ham har Noble usikker i tillegg til at Lanzini, Carroll og Reid er langtidsskadet.

Bournemouth har fått Stanislas skadet mens det hos Everton nok fortsatt er for tidlig for Gomes og Mina. Jagielka soner for rødt kort, mens Digne er usikker. Schneiderlin er sannsynligvis ikke med i troppen borte mot Bournemouth.

Hos Huddersfield er Mooy usikker for personlige grunner, men det er nå fire dager siden han ble far så det kan fort være han spiller mot Cardiff. Nybakte fedre bruker å være giftige. Hos bortelaget kan Hoilett og Gunnarsson være aktuelle igjen.

Southampton på sin side har fortsatt Elyounoussi som usikker, mens Vestergaard nok er tilbake. Motstander Leicester har Vardy utestengt på grunn av rødt kort og Okazaki som usikker.

Liverpool har kun Lovren som usikker, mens deres motstander i den siste kampen lørdag Brighton har Dunk, Izquierdo, Saltor og Andone ute.

På søndag kommer Watford med mange skader, men få nye (Deuolofeu, Chuka, Chalobah, Wilmot, Kaboul og Cleverly). Crystal Palace på sin side har Wan-Bissaka utestengt for rødt kort sammen med Wickham og Dann på skadelisten.

Fulham har ingen store skader, mens det for Burnley nok fortsatt er for tidlig for Brady.

Newcastle har Hayden utestengt for rødt kort, men Yedlin kan være tilbake. Chelsea har fortsatt Fabregas skadet.

Sanchez, Shaw, Valencia og Matic burde alle være klare for Mourinho på mandag mot Tottenham mens Tottenham har Son i Asia Games.