Dette «old-boys-laget» jakter opprykk til OBOS-ligaen

39 år gamle Morten Gamst Pedersen er nest eldst hos Alta som kjemper om opprykkskvalik.

Det står ikke på rutinen når Alta møter Skeid lørdag. Startelleveren i forrige runde mot Kvik Halden hadde en snittalder på 30,4 år. Eldst av dem som startet sist helg var den tidligere Premier League-spilleren Morten Gamst Pedersen.

PostNord-ligaen, avdeling 1. Fredrikstad er allerede klare for OBOS-ligaen. Nå står kampen om en plass i opprykkskvaliken.

Fire lag kjemper med nebb og klør om retten til å spille kvalifisering om opprykk. Skeid har 31 poeng, mens Hødd, Alta og Kvik Halden alle har 29 poeng. Samtidig har Hødd og Kvik én kamp mer spilt enn de to andre lagene. Det gjør lørdagens kamp høyinteressant.

Eks-Premier League-stjerne på laget

Den tidligere Premier League-spilleren Morten Gamst Pedersen er sannsynligvis den største stjernen i PostNord-ligaen denne sesongen.

Gamst Pedersen, som har 260 kamper og 34 mål for Blackburn, holder fortsatt koken selv om han fyller 40 neste år, og har syv scoringer for finnmarkingene så langt denne sesongen.

Den tidligere landslagsspilleren er ikke eneste karen som har passert 30 år i Alta-stallen. Mot Kvik var syv av spillerne i startelleveren over 30 år.

Morten Gamst Pedersen og Alta kan klatre opp på andreplassen som gir kvalik om opprykk til OBOS-ligaen. Foto: Ole Martin Wold (NTB)

Med sine 39 år er Gamsten likevel bare lagets nest eldste spiller. Den latviske keeperen Maris Eltermanis er et halvt år eldre enn den tidligere landslagspilleren.

Elleve av de 26 spillerne i stallen til Alta-trener Vidar Johnsen har fylt 30 år.

- Vi er fullstendig klar over at vi har en tropp med godt voksne karer. Vi mangler et midtsjikte i stallen. Men vi har spillere som har forferdelig lyst til å spille fotball. Hos oss blir ingen kastet ut på grunn av for høy alder, sa Vidar Johnsen til Fredrikstad Blad i september.

Rutinen i spillerstallen hos Alta kan bli avgjørende i de siste kampene.

Fakta Snittalder på spillerstallene i PostNord-ligaen avdeling 1 ↓ Alta Spilllerstall: 26 Gjennomsnittsader: 27,3 år Tromsdalen Spilllerstall: 20 Gjennomsnittsalder: 25,4 Brattvåg Spilllerstall: 28 Gjennomsnittsalder: 24,9 Senja Spilllerstall: 33 Gjennomsnittsalder: 24,9 Eidsvold Turn Spilllerstall: 28 Gjennomsnittsalder: 24,7 Kjelsås Spilllerstall: 27 Gjennomsnittsalder: 24,5 Florø Spilllerstall: 18 Gjennomsnittsalder: 24,5 Skeid Spilllerstall: 30 Gjennomsnittsalder 24,1 år Moss FK Spilllerstall: 19 Gjennomsnittsalder: 23,7 Hødd Spillerstall: 25 Gjennomsnittsalder: 23,6 Fredrikstad Spillerstall: 24 Gjennomsnittsalder: 23,4 Kvik Halden Spilllerstall: 34 Gjennomsnittsalder: 23,4 Fløya Spilllerstall: 23 Gjennomsnittsalder: 22,4 Vålerenga 2 Spilllerstall: 23 Gjennomsnittsalder: 18,7

Eneste tapet kom mot Alta

Skeid har funnet formen. De har vunnet syv av de åtte siste kampene. Det eneste tapet i denne perioden kom i Finnmarkshallen, hvor de tapte 1-3 mot Alta i slutten av september.

Johnny Buduson er toppscorer i 2. divisjon med 13 mål, og en av scoringene hans kom borte mot Alta. Han ga Oslo-laget ledelsen etter 16 minutter, men finnmarkingene slo brutalt tilbake i andre omgang og scoret tre ganger.

Alta har solide 4-2-1 på hjemmebane, men sist helg slet de mot Kvik Halden. De lå under 1-3, men snudde kampen og ledet 4-3 tolv minutter før slutt. På overtid utlignet haldenserne til 4-4.

Lørdagens kamp mot Skeid er en sekspoengskamp. Finnmarkingene vet at de vil overta kvalikplassen med seier, mens et tap trolig vil bety at kan vinke farvel til OBOS-iga-drømmen. Rutinen i Alta-laget kan bli avgjørende i sesongavslutningen. Vi tror Morten Gamst Pedersen og lagkameratene vinner lørdag. Oddsen på Alta-seier er 2,20. Se kampen her!

