Dette røde kortet er dårlig nytt for Molde

Nicolas Pépé risikerer opptil tre kampers utestengelse for nedskallingen av Leeds-spiller Ezgjan Alioski. Det betyr at Arsenals Europa League-ekspert spiller fra start mot Molde.

Pépé ble i følge Sky Sports hentet til Nord-London for omtrent 72 millioner pund. Det gjorde ham den gangen til tidenes dyreste eksport fra Ligue 1, og den dyreste afrikanske spilleren i historien. Men han har ikke vært noen stor suksess i Nord-London. I helgen hadde han klart å spille seg inn i startelleveren, men ble utvist etter 51 minutter da han skallet ned Ezgjan Alioski.

Nå mister han flere kamper i Premier League, og istedenfor må han vise seg frem i Europa League. Han kan skape problemer for Molde.

Her er Moldes Stian Rode Gregersen i duell med Nicolas Pepe på Emirates. Pepe scoret 3-1-målet til Arsenal. Foto: Toby Melville (Reuters)

Molde - Arsenal - Nicolas Pepe scorer mål - 3,00 (spillestopp kl. 18.50)

Ingen annen Arsenal-spiller har scoret flere mål (2), hatt flere målgivende pasninger (2), løsnet flere skudd (11) og skapt flere sjanser (8), enn Nicolas Pépé i Europa League denne sesongen.

Elfenbenskysten-spilleren scoret også 3-1-målet til the Gunners mot Molde i London for tre uker siden. Vi tror han scorer igjen for Arsenal mot Molde. Oddsen er 3,00. Det er ok.

Molde - Arsenal (Pause/fulltid dobbel) - U/B 4,50 (spillestopp kl. 18.50)

Europa League, gruppe B. Molde imponerte i store deler av de første 45 minuttene mot Arsenal i London og fikk en sjokkstart på Emirates da de tok ledelsen etter 22 minutter, men endte til slutt med fire baklengs - to av dem selvmål.

Gullkampen i Eliteserien er over for Molde, men romsdalingene kan fortsatt ta medalje. Med fem kamper igjen ligger Molde på andreplass, fire poeng foran Vålerenga og fem poeng foran Rosenborg.

Hjemmelaget mangler Bjørnbak, men Omoijuanfo og Risa er tilbake.

Skadeskutt Arsenal-lag

Arsenal-manager Mikel Arteta har en forferdelig skadesituasjon. Bukayo Saka og Willian pådro seg begge alvorlige skader i kampen mot Leeds i helgen. Thomas Partey er fortsatt ute, mens Sead Kolasinac og Mohamed Elneny har testet positivt for covid-19.

Calum Chambers og Pablo Mari er ennå ikke i form til å spille, men David Luiz ligger an til å starte kampen mot Molde torsdag. Brasilianeren ble far til en liten datter i helgen og var ikke med i søndagens kamp mot Leeds.

Arteta vil antakeligvis gjøre flere endringer på laget til kampen på Aker stadion. I forsvaret kommer Luiz inn sammen med Ainsley Maitland-Niles, Cedric Soares og Shkodran Mustafi. Alex Runarsson starter i mål. Han er forøvrig sønnen til Runar Kristinsson, som har vært både spiller og trener i Lillestrøm.

Nicolas Pépé vil trolig starte på topp. Han er suspendert i Premier League, men kan spille i Europa League.

Joe Willock og Reiss Nelson vil også få spilletid mot Molde, mens Eddie Nketiah kan få starte istedenfor Alexandre Lacazette.

Arsenal stiller med et sterkt lag. Disse kan starte ifølge Evening Standard (4-2-3-1): Runarsson; Cedric, Mustafi, Luiz, Maitland-Niles; Ceballos, Xhaka; Pepe, Willock, Nelson; Nketiah.

Arsenal sliter med å komme i gang

Molde er i en glimrende posisjon til å ta seg videre til sluttspillet. Står med seks poeng på sine tre første gruppekamper, men da tror vi de må vinne mot Rapid Wien og Dundalk i de to siste kampene.

Arsenal slet seg til 2-1 seier i sin hittil eneste bortekamp mot Rapid Wien og står med full pott og ni poeng. Det har stått uavgjort til pause i to av de tre kampene til Arsenal i gruppespillet denne sesongen.

Molde er veldig gode på hjemmebane, og vi tror de kan gi Premier League-laget kamp. Arsenal har kun ledet til pause i tre av de siste ti gruppespillkampene på bortebane i Europa League. Vi tror Molde kan holde ut til pause, men vi tviler på at de klarer å ta poeng fra Arsenal til slutt. Oddsen på at det står uavgjort til pause og at Arsenal vinner til slutt gir 4,50 i odds. Spillestopp er klokken 18.50.

