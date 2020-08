Dette spesielle grepet kan Klopp gjøre i kveld

Liverpool stiller med forskjellige lag i hver omgang mot Stuttgart i kveldens kamp.

Lørdag klokken 18.00 møter Liverpool det nyopprykkede Bundesliga-laget Stuttgart til treningskamp i Østerrike, hvor Premier League-klubben er på treningsleir. Du kan se kampen på Direktesport!

I følge www.thisisanfield.com vil Jürgen Klopp trolig fortsette tradisjonen med å bruke forskjellige lag i hver omgang. Det har han gjort flere ganger tidligere i sesongoppkjøringene. Blant annet mot Tranmere i fjor.

Liverpool må klare seg uten Trent Alexander-Arnold som er i opptrening på Melwood. Harry Wilson er heller ikke med til Østerrike

Joel Matip, Jordan Henderson og Alex Oxlade-Chamberlain spiller heller ikke lørdagens kamp. Sistnevnte pådro seg en kneskade på trening i Østerrike og har returnert til Merseyside.

Alex Oxlade-Chamberlain er skadet. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Xherdan Shaqiri og Divock Origi trente ikke fredag, og begge er usikre til lørdagens treningskamp mot Stuttgart.

Starter med supertrioen

I første omgang tyder det på at Klopp vil stille med den sterkeste førsteelleveren, med tanke på hvilke spillere han har tilgjengelig. Det handler om at det kun er tre uker til seriestart, og da vil han ikke eksprimentere for mye.

Det betyr at Alisson starter i mål, mens unggutten Neco Williams vikarierer for Trent på høyrebacken. Joe Gomez, Virgil van Dijk og Andy Robertson tar de tre andre plassene i forsvaret.

På midtbanen ligger det an til at Fabinho starter i ankerrolen på midtbanen, hvor han er flankert av Naby Keita og Gini Wijnaldum. Disse tre startet også sammen i kampen mot Chelsea.

Liverpools fryktede angrepstrio Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané starter sannsynligvis på topp. Det betyr at Liverpools lag i første omgang vi se slik ut:

Alisson - Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Keita, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane.

I andre omgang bytter Klopp antakeligvis ut hele laget. Da vil gjennomsnittsalderen synke og to spillere kan få sin debut hos Klopp.

17-åring kan få debuten

Kostas Tsimikas kom til klubben tidligere i sommer fra Olympiakos, og han er kommet til Anfield som en backup for Andy Robertson på venstrebacken. Også en annen spennende spiller, 17 år gamle Billy Koumetio, kan få sjansen som midtstopper.

Her er Konstantinos Tsimikas i Olympiakos-drakt. Lørdag debuterer han i Liverpool-drakten. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Franskmannen signerte tidligere i august en proffkontrakt med Liverpool. Den unge forsvarsspilleren kom til Anfield fra US Orleans i 2018, og han har vært en nøkkelspillere for flere av Liverpools ungdomslag. Etter å ha imponert for U18-laget sist sesong, fikk Koumetio en plass i troppen til ligacupoppgjøret mot Arsenal i oktober. Da var han bare 16 år gammel.

Lokalavisen Liverpool Echo skriver at Koumetio er kjent for å ha en avslappet spillestil i midtforsvaret, og den storvokste franskmannen har evnen til å slå presise langpasninger. Med Matip ute, kan unggutten få sjansen foran Sepp van den Berg til å spile sammen med Nat Phillips, som sist sesong var på lån hos Stuttgart. Ki-Jana Hoever vil etter alle solemerker bekle høyrebacken.

James Milner kan gå inn å ta den defensive rollen på midtbanen. Sammen med seg på midtbanen får han med stor sannsynlighet Marko Grujic, som er ventet å forlate de engelske seriemesterne i løpet av sommeren, og Curtis Jones.

På topp vil Liverpool stille med Harvey Elliott, Takumi Minamino og Rhian Brewster. Denne gjengen kan skape problemer for et hviket som helst forsvar.

Antakeligvis vil Liverpool starte de siste 45 minuttene med dette laget: Adrian; Hoever, Phillips, Koumetio, Tsimikas; Milner, Grujic, Jones; Elliott, Minamino, Brewster

Karius tilbake

På benken er det tynt med alternativer, men Klopp har iallfall to målvakter.

Loris Karius er tilbake på Anfield, iallfall midlertidig, og Caoimhin Kelleher er den siste keeperen i Liverpool-stallen. Sistnevnte er den av de to som er nærmest å få spilletid.

Loris Karius er tilbake hos Liverpool. Foto: David Klein (Pa Photos)

Sepp van den Berg er et alternativ på midtstopperplassen. 18-åringen kan få muligheten til å vise seg frem i løpet av andre omgang.

Offensivt er Shaqiri og Origi jokere om de blir spilleklare.

Selv om det er kort tid siden Premier League ble avsluttet, så er det mulig the Reds trenger litt tid til å finne formen. Uansett; Denne kampen er en sjanse for de unge spillerne og benkesliterne til å vise seg frem. Det er tross alt kun 21 dager til seriestarten i England.

