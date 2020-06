Dette spillet gjorde 34 nordmenn til millionærer i 2019

I 2019 vant 34 nordmenn millionpremier i Vikinglotto.

Nordmenn har hatt hellet med seg i 2019. Hele 34 nordmenn kan smykke seg med tittelen millionær etter å ha spilt Vikinglotto i fjor. Den høyeste premieutbetaling i 2019 som gikk til en nordmann var på småpene 221 351 890.

Ingen hadde full klaff i forrige ukes trekning. Onsdagens førstepremiepott har derfor vokst til ca. 46 millioner kroner.

Klikk her for å levere en kupong.

Dette er de fem største norske Vikinglotto-premiene

341.285.000 kroner - dame fra Oslo (2017)

319.332.895 kroner - mann (2018)

305.404.750 kroner - andelsbank (2016)

275.022.700 kr - andelsbank (2017)

216.125.520 kroner - mann fra Troms (2013)

- Trodde det var en selger

En kvinne fra Porsgrunn vant over 8 millioner kroner i andrepremie onsdag, men det var ikke før hun sjekket nummeret at hun dro frem kupongen.

Kvinnen fra Porsgrunn sjekket mobilen sent onsdag kveld. Der hadde telefonen fra Hamar lagt igjen flere tapte anrop for å gi beskjed om at hun hadde vunnet over åtte millioner kroner.

- Jeg fikk ikke tatt telefonen da dere ringte i går kveld. Jeg trodde først det var en selger eller noe, men så sjekka jeg nummeret. Da fant jeg fram Vikinglotto-lappen. Det var helt utrolig å se alle talla gå inn, det er jo noe en knapt drømmer om, sa kvinnen til Norsk Tipping.

Klikk her for å levere en kupong.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890